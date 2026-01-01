B2B SaaS 分野の企業は、手動によるプロダクトサポートなしにユーザーをアクティブ化し、トライアルを有料転換させることに苦戦しています。既存のアプローチは、人件費がかかりすぎるか、チャットボットのように受け身であるか、プロダクト動画のように静的すぎるかのいずれかです。こうした状況に不満を抱いた CEO 兼創業者の Roman Geugelin 氏は、パーソナルデモの効果を自動化された形で再現できるソリューションを作りたいと考えました。そこで彼が立ち上げたのが、Pyne です。これは世界初の、プロダクト内で完結するデジタルデモプラットフォームです。

Pyne は、SaaS 企業がプロダクト教育へのエンゲージメントを 10 倍に高め、これまでにないレベルのアクティベーション向上、価値実感までの時間短縮、セルフサービス収益の増加を実現できるよう支援します。そのために Pyne は HeyGen の API を活用し、ユーザーがプロダクトを理解し、自分に合ったオンボーディング体験を選べるようにガイドする、AI 生成のデモエージェントを作成しています。

「現在一般的に行われているSaaSプロダクトでのユーザーエンゲージメントの方法は、うまく機能していません。プロダクト内ツアーのような古典的な手法であれ、教育用動画であれ、人々はすぐに離脱して最後まで見てくれないのです」とRoman氏は語ります。「HeyGenの助けを借りることで、私たちの顧客が作成するデモは、他のオンボーディングツールと比べて完了率が10倍に達しています。」

デジタルプロダクトの導入を、最も人間的な体験へと導く道をつくる

Pyne の顧客は通常、プロダクト主導のグロース（PLG）モデルを用いて、新規顧客の獲得や既存顧客との取引拡大を行っています。「コストを増やさずに、どれだけきめ細かく顧客を支援できるかは、高い成長目標を持ち、かつユーザーがプロダクトの背景にあるストーリーや使い方を理解する必要があるような複雑なプロダクトを扱う企業にとって、特に重要です。私たちの顧客は、最もよく使われるセールスやカスタマーサクセスのプレイブックで Pyne のアバターをトレーニングし、まさにそれを実現しています」と Roman 氏は語ります。

「従来のプロダクトデモやオンボーディングでは、文章によるガイドが使われますが、長年それらのツールを使ってきた経験から、人々の心をつかむことには失敗していると分かっています。行動モデルからも、人は人の声を聞いているときの方が注意を向けやすいことが分かっています」とRomanは語ります。「私たちは、優れたオンボーディングとユーザーアクティベーションは、人間味のあるアプローチによって実現すると信じています。そうすることで、ユーザーや顧客との間に絆とロイヤルティが生まれるのです。」

1つの課題は、多くのプロダクト教育がプロダクトの外で行われていることです。Pyne は、動画を使ってこの教育をプロダクトの中で行えるようにします。ただし、動画コンテンツの更新には時間がかかるという問題があります。

「商品動画を1本ずつ個別に収録するのは、労力がかかりすぎて現実的ではありません。動画が効果的でコンバージョンにつながることは分かっていますが、変更があるたびに動画を制作・更新するのは大きな負担です。特に、コンテンツをアジャイルに運用したい場合はなおさらです」とローマン氏は語りました。

Pyne を使えば、ユーザーはまるで最高のプロダクトエキスパートが隣にいるかのように製品を体験できます。企業は、複雑なプロダクト体験をシンプルにし、ユーザー一人ひとりに寄り添った形でオンボーディングを行い、そのオンボーディングやアクティベーションのプロセスをスケールさせることができます。しかし、本当の意味で人間らしい体験を届けるためには、Pyne には可能な限りリアルなアバターが必要でした。

API を備えた AI 動画プラットフォームの選び方

Pyne は、AI 生成のデモエージェント機能向けのアバターソリューションを探すにあたり、Synthesia をはじめとする複数の企業を検討しました。Roman は、どのアバターが最も良く機能するかをテストし、API を持たないものは候補から外しました。

「お客様が自社のデモを、私たちのプラットフォーム上で即座に更新できるようにしたいと考えています。そのためには、体験がシームレスである必要があり、その実現のためにAPIを提供する必要がありました」とRoman氏は語ります。「APIの価値は、お客様が望むユースケース――オンボーディングやアクティベーションフローを試行・改善すること――を実現することと、私たちのプラットフォームとの間の摩擦を可能な限り小さくしてくれる点にあります。だからこそ、私たちはHeyGenを選んだのです。」

HeyGen の API は、アバター動画、インタラクティブアバター、ローカライゼーションをあらゆるデジタル体験にシームレスに統合します。Pyne はこの API を活用し、ユーザーがスクリプトを調整して数秒でデモを更新したり、フローをさまざまな言語に翻訳したり、今後のすべての動画で使えるアバターを一度アップロードするだけで済むようにする製品機能を提供しています。再撮影や制作チームは一切不要です。

Pyne が HeyGen を選んだ理由は、市場で最高品質かつ実写のようにリアルなアバターを提供しており、なおかつ最も簡単に使えるサービスだったからです。

「お客様がプロダクトを使い始めてAIアバターを見ると、『わあ、これは今までと全然違うし、見ているのが本当に楽しい』と言ってくれます」とRoman氏は語ります。「エンドユーザーは以前より注意力が高まり、より多くの情報を素早く吸収できるようになりました。」

カスタマーライフサイクル全体でユーザーをアクティブ化する

Pyne の HeyGen を活用したプラットフォームにより、企業はユーザー基盤の利用促進、コンバージョン、エンゲージメントを高めることができ、具体的には次のような取り組みが可能になります。

より迅速なオンボーディングを実現し、価値創出までの時間を4倍短縮

従来のプロダクトツアーと比べて、エンゲージメントを10倍に向上

コンバージョン率を最大2.3倍まで向上

ユーザーの維持率を3倍向上