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ワークスペースにメンバーを招待する

HeyGen Academy へようこそ。このモジュール「Inviting and Managing Teammates」では、チームメンバーをワークスペースに招待し、すぐに共同作業とコンテンツ制作を始められるようにする方法について説明します。 チームメンバーを追加する準備ができたら、まず自分の個人アカウントではなく、共有ワークスペース内にいることを確認してください。「Manage Workspace」パネルでは、招待済みのメンバー全員、その現在のロール、招待を承諾済みか保留中かを確認できます。HeyGen は、あなたの会社のメールドメインで既にサインアップしている同僚も自動的に候補として表示するため、ワンクリックで簡単にワークスペースに追加できます。チームメンバーはメールで直接招待することも、共有用リンクをコピーしてより広く送信することもできます。 招待が送信されるとすぐに、そのユーザーはメンバーリストに「Invite Sent」というステータスで表示されます。ワークスペースが「参加リクエスト」方式に設定されている場合は、新しい参加リクエストも同じパネルに表示されます。承認されると、そのチームメンバーは「Active」ステータスに移行し、正式にワークスペースに参加して、プラン上の 1 シートを占有します。 HeyGen のすべてのメンバーにはロールが割り当てられており、そのロールによってアクセスレベルが決まります。 - Super Admin は、請求、セキュリティ、権限、ワークスペース設定を含むすべてを管理できます。 - Developer はコンテンツを作成できるほか、CRM やメールプラットフォームなどとの連携のために HeyGen の API にアクセスできます。 - Creator は動画、アバター、ボイスの制作に特化しますが、権限や請求の管理は行いません。 - Viewer は承認者・レビュアーとして、コンテンツを編集せずに閲覧できます。 このロールベースの構造により、創造性とガバナンスのバランスを取りながら、不要なアクセス権を与えることなく、チームメンバーに必要なツールだけを提供できます。 リクエストベースのアクセスを有効にしている場合、参加リクエストは「通知パネル」と「Members & Workspaces」タブの 2 か所で確認・対応できます。リクエストを承認すると、そのユーザーは即座にアクティブとなり、メンバーリストに表示されます。拒否した場合は、ワークスペースのセキュリティを維持できます。 メンバーロールに加えて、HeyGen ではワークスペース内でコンテンツをどのように共有するかを細かく制御できます。プロジェクト、フォルダー、または動画単位で、アクセス制限、編集許可、閲覧専用リンクの共有など、権限を調整できます。共有プロジェクト内であっても、Viewer ロールは常に閲覧専用のままなので、アクセス方針が守られます。 動画を公開すると「Share Page」が生成され、クリエイターはここでキャプションの追加、権限設定、パスワード保護の適用、サインイン不要の一般公開設定などを行えます。これらのオプションにより、チームはコンテンツの配信方法と公開範囲を柔軟に管理できます。 このモジュールを終える頃には、チームメンバーの招待方法、ロールの割り当て方、コンテンツへのアクセス制御の方法を理解できているはずです。これらのステップを整えることで、組織全体で安全かつスケーラブルなコラボレーションが可能なワークスペースを構築できます。