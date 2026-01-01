Trasforma una sceneggiatura o una registrazione dello schermo in un video dimostrativo del software professionale in pochi minuti. Niente telecamere, niente software di montaggio, niente rifacimenti. Aggiungi narrazione, sottotitoli e oltre 175 lingue, poi condividi ovunque.
Funzionalità del creatore di video dimostrativi del software
Pulizia del parlato per una demo professionale
Registra la tua demo una sola volta. Speech Cleanup rimuove automaticamente intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni, mentre l’IA colma i vuoti visivi con transizioni impercettibili. La tua demo professionale risulta perfetta, così risparmi tempo nell’editor video AI senza bisogno di alcuna competenza di montaggio.
Record your screen, fast and easy
Cattura il tuo prodotto in azione con schermo, webcam e microfono sincronizzati. La piattaforma rende semplice registrare flussi di lavoro reali che mettono in risalto il tuo prodotto e mostrano come funziona, quindi inserire la clip nella scena del tuo video demo del prodotto in pochi minuti.
Doppiaggi e avatar basati sull’IA
Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.
Auto captions and video templates
Aggiungi elementi visivi coinvolgenti, contenuti multimediali stock e sottotitoli che vengono generati automaticamente durante il rendering del video. Parti da modelli di video dimostrativi, quindi esporta contenuti video rifiniti, pensati per le piattaforme social. Il generatore di sottotitoli rende le funzionalità e i vantaggi facili da seguire.
Localizza le demo in oltre 175 lingue
Raggiungi utenti in tutto il mondo traducendo qualsiasi demo software in oltre 175 lingue, con sincronizzazione labiale accurata e la tua voce originale preservata. Lancia un’unica walkthrough, poi localizza i video del tuo prodotto per ogni mercato. Il doppiaggio AI integrato sostituisce la lenta produzione video tradizionale con solo un pomeriggio di lavoro.
Idee e casi d’uso per video dimostrativi software
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
Come funziona un creatore di video dimostrativi software
Crea un video dimostrativo del software in quattro passaggi che ti portano dall’idea o registrazione grezza a una presentazione rifinita, pronta per essere condivisa.
Scegli un modello, incolla uno script oppure mostra il tuo prodotto dal vivo con il registratore dello schermo integrato.
Scrivi o incolla il testo della tua guida. Il sistema organizza le scene, il ritmo e i punti di enfasi.
Aggiungi narrazione, sottotitoli e branding. Speech Cleanup rimuove le parole di riempimento e le pause imbarazzanti.
Effettua il rendering in HD o 4K, ridimensiona per qualsiasi piattaforma, quindi scarica o condividi la tua demo finale ovunque.
Un creatore di video dimostrativi software, o creatore di video demo di prodotto, trasforma uno script o una registrazione in una demo finita con narrazione e sottotitoli. Questo creatore di demo basato sull’IA utilizza il motore di testo in video della piattaforma per voce, sincronizzazione ed editing, così creare una demo richiede solo pochi minuti.
Sì. Registra lo schermo per catturare l’interfaccia reale, poi aggiungi la narrazione e gli zoom per mostrare come funziona il tuo prodotto. Usa un presentatore su green screen o un video senza volto, così gli spettatori vedranno sia il prodotto sia una guida.
Dopo la registrazione, la funzione Speech Cleanup di HeyGen rimuove automaticamente intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni. Invece dei classici tagli netti, l’IA unisce le tue clip migliori con transizioni invisibili, così i tuoi video demo diventano presentazioni straordinarie che sembrano registrate alla perfezione ogni volta.
Gli editor basati su timeline come Clipchamp si affidano a tracce drag-and-drop e tagli manuali. Questo strumento di intelligenza artificiale è ideale per creare video dimostrativi di prodotto: con un generatore di script video puoi creare un video demo e realizzare una presentazione del prodotto in modo rapido, quindi aggiungere il tuo brand kit inserendo il tuo marchio con un solo clic.
I video dimostrativi sono uno strumento di vendita efficace. Un ottimo video demo di prodotto è un video demo di prodotto efficace: mette in evidenza le funzionalità chiave, mantiene una forte call to action e aumenta le conversioni. Il motore di sincronizzazione labiale basato sull’IA mantiene i presentatori naturali.
Sì. Vai oltre la creazione di un video demo di punta per produrre contenuti di valore per ogni pagina del sito, pubblicare i tuoi contenuti e incorporare una demo prodotto interattiva o un URL a un video in qualsiasi pagina. Analizza i dati per capire cosa converte, collega il tuo strumento di gestione delle relazioni con i clienti e assicurati che i tuoi video demo facciano davvero risaltare il tuo prodotto. Inizia con una prova gratuita.
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