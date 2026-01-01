Generatore di Pitch di Vendita AI: crea presentazioni più intelligenti

Il generatore di pitch di vendita trasforma qualsiasi script in un video di presentazione professionale in pochi minuti. Niente videocamera, niente montaggio. Scrivi il tuo pitch, scegli un presentatore e invia un video finito a qualsiasi potenziale cliente.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141.999.561Video generati
116.756.600Avatar generati
19.584.524Video tradotti
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Funzionalità principali

Funzionalità del generatore di pitch di vendita AI

Generatore di pitch di vendita basato sull’IA

Parti da un semplice input e lascia che lo strumento di IA generi un pitch di vendita in pochi secondi. Specifica il tuo prodotto e il pubblico di riferimento, e il motore da script a video scriverà un messaggio chiaro e convincente che potrai perfezionare in un video finito in pochi minuti.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Realizza video di vendita efficaci

Registra il tuo pitch e lascia che Speech Cleanup rimuova intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni. Invece di tagli bruschi, l’editor video AI unisce i tuoi momenti migliori in un’unica ripresa fluida che valorizza la tua presentazione, così puoi creare ogni pitch senza sforzo e senza doverlo registrare di nuovo.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Personalizza ogni proposta di vendita su larga scala

Invia a ogni potenziale cliente un video su misura per lui invece di un messaggio generico. Con il face swap basato sull’IA puoi creare proposte personalizzate per diversi segmenti di clientela partendo da un unico script, così la personalizzazione scala e mantieni i pitch di vendita adattati a ogni acquirente.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Modelli di brand per i team di vendita

Offri al tuo team di vendita una libreria di template in linea con il brand e presentatori realistici, senza bisogno di videocamera. Scegli un portavoce AI, abbina voce e colori del tuo marchio e allinea ogni presentazione al tuo stile, così marketer e sales possono creare un aspetto coerente e professionale in tutti i punti di contatto con i clienti.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Presentazioni multilingue che colpiscono nel segno

Concludi accordi in qualsiasi mercato inviando proposte nella lingua dei tuoi acquirenti. Il video translator trasforma un singolo video di vendita in oltre 175 lingue con voce naturale e sincronizzazione labiale, così il tuo messaggio risuona con le esigenze locali e le tue attività di vendita si scalano senza dover registrare di nuovo.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Idee e casi d’uso per video di presentazione commerciale

Migliora i tassi di risposta del cold outreach

Migliora i tassi di risposta del cold outreach

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Demo di prodotto che aumentano la produttività

Demo di prodotto che aumentano la produttività

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Video di follow-up di vendita personalizzati

Video di follow-up di vendita personalizzati

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Affina le presentazioni di vendita per gli investitori

Affina le presentazioni di vendita per gli investitori

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Fai crescere rapidamente il tuo team di vendita

Fai crescere rapidamente il tuo team di vendita

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Presenta proposte su tutti i canali social

Presenta proposte su tutti i canali social

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Come funziona

Come funziona un generatore di pitch di vendita con IA

Crea un video di presentazione di vendita vincente in quattro semplici passaggi, dalla prima idea a un pitch rifinito e pronto per essere inviato.

Passaggio 1

Definisci il tuo pitch

Definisci il tuo prodotto, il tuo pubblico e il messaggio. Il generatore utilizza questi dettagli per strutturare il tuo pitch.

Passaggio 2

Genera lo script

Ottieni in pochi secondi una sceneggiatura di vendita scritta dall’IA, quindi modifica il testo e il tono per adattarli al tuo brand.

Passaggio 3

Scegli il tuo presentatore

Scegli un presentatore e una voce naturale per presentare il tuo pitch in video, senza bisogno di girare alcun filmato.

Passaggio 4

Esporta e invia

Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori, quindi esporta in pochi minuti un video di presentazione professionale da condividere con qualsiasi potenziale cliente.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Domande frequenti (FAQ)

What is an AI sales pitch generator and how does it work?

Un generatore di pitch di vendita basato sull’IA è uno strumento che trasforma uno script o un’idea in un video di presentazione finito. Scrivi il tuo messaggio, usa l’IA per elaborarlo e perfezionarlo, scegli un presentatore e, grazie al flusso di lavoro da testo a video di HeyGen, otterrai in pochi minuti un video professionale pronto all’uso.

How do I create customized sales pitches at scale?

Parti da un unico script e lascia che la nostra IA sostituisca nomi, offerte e dati dei clienti per generare proposte personalizzate per centinaia di acquirenti. Crea il tuo presentatore con la clonazione IA e utilizza la piena personalizzazione per adattare ogni video alle preferenze di ogni acquirente.

Un pitch di vendita generato dall’IA sarà abbastanza convincente da vendere davvero?

Yes. The generator uses AI-powered insights to analyze your script and build a data-driven pitch you control. Trim the jargon, improve readability, sync delivery with AI lip Sync, and make any adjustment before you export.

Perché scegliere un generatore di presentazioni di vendita AI invece di registrare i pitch dal vivo?

Girare un video significa pianificare, attrezzatura, riprese multiple e montaggio. Con HeyGen scrivi uno script, ottieni in pochi minuti un pitch rifinito e crei video senza mostrare il volto, senza bisogno di una videocamera. Invia messaggi di vendita diversi a ogni lista e lascia che i team lo utilizzino per aumentare rapidamente le vendite.

In che modo l’IA mi aiuta a scrivere proposte di vendita più efficaci che convertono?

L’IA si occupa del lavoro più impegnativo così puoi creare proposte convincenti più velocemente. Parti da un modello personalizzabile, adatta il testo al tuo pubblico e il generatore di script video fornirà ai sales una bozza pronta per la registrazione in pochi minuti.

Esiste un generatore gratuito di pitch di vendita con AI da cui posso iniziare?

Sì. Puoi creare video pitch senza carta di credito e passare a un piano superiore quando sei pronto. I piani a pagamento partono da circa 29 $ al mese e sbloccano il clonaggio vocale AI, video più lunghi, controlli sul branding e l’accesso completo alla libreria di presentatori e template.

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