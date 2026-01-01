Il generatore di pitch di vendita trasforma qualsiasi script in un video di presentazione professionale in pochi minuti. Niente videocamera, niente montaggio. Scrivi il tuo pitch, scegli un presentatore e invia un video finito a qualsiasi potenziale cliente.
Funzionalità del generatore di pitch di vendita AI
Generatore di pitch di vendita basato sull’IA
Parti da un semplice input e lascia che lo strumento di IA generi un pitch di vendita in pochi secondi. Specifica il tuo prodotto e il pubblico di riferimento, e il motore da script a video scriverà un messaggio chiaro e convincente che potrai perfezionare in un video finito in pochi minuti.
Realizza video di vendita efficaci
Registra il tuo pitch e lascia che Speech Cleanup rimuova intercalari, pause, falsi inizi e ripetizioni. Invece di tagli bruschi, l’editor video AI unisce i tuoi momenti migliori in un’unica ripresa fluida che valorizza la tua presentazione, così puoi creare ogni pitch senza sforzo e senza doverlo registrare di nuovo.
Personalizza ogni proposta di vendita su larga scala
Invia a ogni potenziale cliente un video su misura per lui invece di un messaggio generico. Con il face swap basato sull’IA puoi creare proposte personalizzate per diversi segmenti di clientela partendo da un unico script, così la personalizzazione scala e mantieni i pitch di vendita adattati a ogni acquirente.
Modelli di brand per i team di vendita
Offri al tuo team di vendita una libreria di template in linea con il brand e presentatori realistici, senza bisogno di videocamera. Scegli un portavoce AI, abbina voce e colori del tuo marchio e allinea ogni presentazione al tuo stile, così marketer e sales possono creare un aspetto coerente e professionale in tutti i punti di contatto con i clienti.
Presentazioni multilingue che colpiscono nel segno
Concludi accordi in qualsiasi mercato inviando proposte nella lingua dei tuoi acquirenti. Il video translator trasforma un singolo video di vendita in oltre 175 lingue con voce naturale e sincronizzazione labiale, così il tuo messaggio risuona con le esigenze locali e le tue attività di vendita si scalano senza dover registrare di nuovo.
Idee e casi d’uso per video di presentazione commerciale
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Come funziona un generatore di pitch di vendita con IA
Crea un video di presentazione di vendita vincente in quattro semplici passaggi, dalla prima idea a un pitch rifinito e pronto per essere inviato.
Definisci il tuo prodotto, il tuo pubblico e il messaggio. Il generatore utilizza questi dettagli per strutturare il tuo pitch.
Ottieni in pochi secondi una sceneggiatura di vendita scritta dall’IA, quindi modifica il testo e il tono per adattarli al tuo brand.
Scegli un presentatore e una voce naturale per presentare il tuo pitch in video, senza bisogno di girare alcun filmato.
Aggiungi il tuo logo e i tuoi colori, quindi esporta in pochi minuti un video di presentazione professionale da condividere con qualsiasi potenziale cliente.
Un generatore di pitch di vendita basato sull’IA è uno strumento che trasforma uno script o un’idea in un video di presentazione finito. Scrivi il tuo messaggio, usa l’IA per elaborarlo e perfezionarlo, scegli un presentatore e, grazie al flusso di lavoro da testo a video di HeyGen, otterrai in pochi minuti un video professionale pronto all’uso.
Parti da un unico script e lascia che la nostra IA sostituisca nomi, offerte e dati dei clienti per generare proposte personalizzate per centinaia di acquirenti. Crea il tuo presentatore con la clonazione IA e utilizza la piena personalizzazione per adattare ogni video alle preferenze di ogni acquirente.
Yes. The generator uses AI-powered insights to analyze your script and build a data-driven pitch you control. Trim the jargon, improve readability, sync delivery with AI lip Sync, and make any adjustment before you export.
Girare un video significa pianificare, attrezzatura, riprese multiple e montaggio. Con HeyGen scrivi uno script, ottieni in pochi minuti un pitch rifinito e crei video senza mostrare il volto, senza bisogno di una videocamera. Invia messaggi di vendita diversi a ogni lista e lascia che i team lo utilizzino per aumentare rapidamente le vendite.
L’IA si occupa del lavoro più impegnativo così puoi creare proposte convincenti più velocemente. Parti da un modello personalizzabile, adatta il testo al tuo pubblico e il generatore di script video fornirà ai sales una bozza pronta per la registrazione in pochi minuti.
Sì. Puoi creare video pitch senza carta di credito e passare a un piano superiore quando sei pronto. I piani a pagamento partono da circa 29 $ al mese e sbloccano il clonaggio vocale AI, video più lunghi, controlli sul branding e l’accesso completo alla libreria di presentatori e template.
Esplora altri strumenti basati sull'IA
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.
Trasforma le tue proposte di vendita in video personalizzati che chiudono più accordi, grazie all’AI.