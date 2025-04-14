Lascia perdere il noleggio del costume da Babbo Natale. Scegli tra una libreria di avatar festivi come presentatori e fai pronunciare esattamente le tue parole in una performance calda ed espressiva, con un lip-sync preciso. Ogni frase risulta naturale perché il presentatore è sincronizzato parola per parola con il tuo copione. Che tu stia scrivendo un messaggio familiare pieno di sentimento o un augurio scherzoso per l’ufficio, la performance rispecchia il tono che hai scelto. Con lip sync IA che alimenta ogni video, i movimenti della bocca, il ritmo e l’interpretazione vocale sono allineati fotogramma per fotogramma, per un risultato che sembra girato da professionisti.