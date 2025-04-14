Generatore di B-Roll AI per video cinematografici

Trasforma un semplice prompt di testo in b‑roll cinematografico in pochi minuti. Il generatore di b‑roll AI crea riprese pronte al montaggio senza videocamere, senza costi di stock e senza software di editing, perfette per annunci, video esplicativi e contenuti social.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144.056.408Video generati
118.947.840Avatar generati
19.880.602Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Icona di un’auto bianca stilizzata su sfondo blu.Funzionalità principali

Funzionalità dell'AI B-Roll Generator

Genera filmati B-roll da un prompt

Scrivi una scena e l’IA genera in pochi minuti b-roll pronti per il montaggio, senza bisogno di librerie di stock o troupe cinematografiche. I più recenti modelli di text-to-video integrati in HeyGen, tra cui Sora, Veo e Kling, trasformano il tuo prompt in cutaway cinematografici di alta qualità, riprese di prodotto e motion background.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Trasforma uno scatto in B-roll di alta qualità

Carica un’immagine statica o scatta una foto e il motore image-to-video aggiungerà panoramiche, zoom e movimenti di camera per creare b‑roll fluidi. Imposta l’inquadratura del tuo video con un breve prompt, così una singola risorsa del brand diventa una scena rifinita senza bisogno di girare alcun filmato.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Modifica automatica delle riprese nell’editor video AI

Speech Cleanup modifica automaticamente le tue riprese a-roll, rimuovendo intercalari, pause, falsi inizi e rifacimenti, e si occupa poi del montaggio video unendo insieme le clip migliori. Transizioni impercettibili colmano ogni pausa all’interno dell’editor video AI, così il filmato sembra registrato alla perfezione al primo tentativo.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Abbina B-roll e colori al tuo brand

Sostituisci le clip generiche di repertorio con le risorse del tuo brand per rispecchiare il tuo stile e valorizzare ogni scena. Regola il ritmo, perfeziona le transizioni e applica una color correction di livello professionale, così che le immagini dinamiche restino sempre in linea con il messaggio. Abbina le riprese generate a un volto parlante AI per dare un punto focale alla storia.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Piattaforma All-in-One, da Script a Video

Vai oltre le singole clip e realizza un video finito su un’unica piattaforma all‑in‑one. Incolla un brief nel flusso di lavoro da script a video e Video Agent scriverà lo script, creerà lo storyboard, genererà b‑roll in linea con i contenuti e aggiungerà voiceover dinamico e tracce di sottotitoli per un video pronto per la pubblicazione.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Icona di una scatola regalo verde.Casi d’uso

Casi d’uso di un generatore di b-roll con IA

Uno smartphone che mostra una video inserzione verticale con AI di un prodotto senza marchio, con la didascalia “Shop the drop” e un elemento dell’interfaccia utente con l’etichetta “Video ad”, su uno sfondo color lavanda.

Coinvolgi gli acquirenti con annunci video AI

I costosi shooting con le agenzie richiedono settimane. I marketer generano in autonomia cutaway e scene in movimento che catturano l’attenzione partendo da uno script, per risparmiare tempo e coinvolgere i buyer, quindi le inseriscono in video marketing pronti per ogni canale in pochi minuti.

Uno smartphone che mostra una clip verticale in formato breve per i social con un hook “Guarda questo”, icone di engagement e inserti di b-roll, su uno sfondo color menta.

Clip social che ampliano la tua portata

Girare nuovi clip ogni giorno è lento e poco coerente. Trasforma rapidamente le idee in b-roll e hook cinematografici che aumentano la tua visibilità, poi pubblica TikTok, Reels e Shorts virali con un flusso di lavoro video su TikTok pensato per massimizzare il coinvolgimento.

Una demo di prodotto con una card del presentatore e miniatura di b-roll in primo piano, collegate da marker di taglio senza soluzione di continuità e da una pillola UI “Product demo”, su uno sfondo azzurro.

Demo di prodotto con B-roll senza interruzioni

Girare una demo curata richiede pianificazione, attrezzatura e montaggio. Descrivi la funzionalità e genera b‑roll e primi piani pertinenti che completino un video dimostrativo del prodotto con tagli fluidi, così da sembrare realizzato in studio e pronto per la distribuzione.

Una scena esplicativa con una scheda del presentatore, un diagramma concettuale di nodi collegati e miniature di b-roll di supporto con un elemento UI a pillola “Explainer”, su uno sfondo color lavanda.

Video esplicativi e storytelling visivo

Le idee astratte sono difficili da rappresentare solo con persone che parlano in camera. Aggiungi concetti animati e riprese di supporto così che un video esplicativo con AI renda chiari gli argomenti complessi, trasformando copioni densi in una narrazione comprensibile e piacevole da guardare.

Interfaccia di un modulo di formazione passo dopo passo con miniature b-roll lifestyle per il Passo 1 e il Passo 2 e un pill UI con la scritta “Training”, affiancata da una scheda dell’istruttore, su sfondo verde menta.

Scala la creazione dei contenuti formativi

Rigirare le riprese di formazione a ogni aggiornamento è costoso. Genera scene di vita reale che identificano e illustrano ogni fase di un video di training, quindi modifica lo script e rigenera il contenuto per mantenere la produzione sempre attiva ogni volta che il materiale cambia.

Un editor per canali di creator di contenuti long-form con elenco degli episodi e griglia della libreria multimediale di clip b-roll riutilizzabili, una scheda del creator e la mascotte verde Orby, su uno sfondo azzurro.

Canali long-form e dei creator

Smetti di cercare nuovo materiale per ogni episodio, podcast o progetto di riproposizione. Genera b‑roll illimitati on demand per alimentare un flusso di lavoro da youtube video generator, mantenendo uno stile coerente per i creator su centinaia di episodi.

Icona di un documento bianco sfocato con un pulsante di riproduzione su uno sfondo azzurro chiaro.Come funziona

Come funziona il generatore di b-roll con IA

Crea b-roll cinematografico in quattro passaggi, dal prompt scritto a riprese rifinite e pronte per il montaggio.

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Passaggio 1: scegli il tuo stile

Scegli un formato, un rapporto d’aspetto e uno stile visivo, quindi imposta l’atmosfera e le indicazioni per la scena.

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Passaggio 2: scrivi il tuo prompt

Descrivi la scena che desideri o carica un’immagine di riferimento e il sistema pianificherà l’inquadratura.

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Passaggio 3: genera il filmato

L’IA genera in pochi minuti b‑roll cinematografici con movimenti fluidi, senza bisogno di librerie di stock o riprese dal vivo.

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Passaggio 4: Rifinisci ed esporta

Regola ritmo, transizioni e colori, poi esporta in qualsiasi formato per annunci, social o YouTube.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un generatore di b-roll con IA e come funziona?

Un generatore di b‑roll con intelligenza artificiale trasforma un prompt testuale o un’immagine di riferimento in filmati pronti per il montaggio. Questo strumento di AI legge il tuo script, identifica le scene di cui hai bisogno e genera inquadrature cinematiche, riprese di prodotto e sfondi in movimento per video senza volto o qualsiasi altro tipo di progetto.

L’AI b-roll offre risultati professionali sullo schermo?

Sì. Le riprese provengono dai principali modelli disponibili in HeyGen, come Sora, Veo, Kling e Seedance, con movimenti fluidi, illuminazione realistica e profondità. Affina ritmo, transizioni e color grading all’interno del generatore di video AI, così ogni scena offre risultati professionali.

Devo davvero spulciare siti di stock o Pexels per trovare filmati di b-roll?

No. Invece di frugare tra i siti di stock come Pexels, il generatore identifica in modo intelligente le scene di cui il tuo script ha bisogno e crea nuovi filmati di b-roll su richiesta. Inoltre, mantieni una libreria multimediale dei clip generati da riutilizzare nei vari progetti.

Posso generare b-roll dai miei video e dalle mie immagini?

Sì. Carica i tuoi video e le tue immagini, e il sistema aggiungerà movimenti naturali, panoramiche e spostamenti di camera. È il modo più rapido per trasformare le risorse esistenti in filmati per un video di prodotto, senza bisogno di nuove riprese o di abbonamenti a stock.

Posso caricare il mio video e aggiungere riprese b-roll con l’editor basato sull’IA?

Sì. Carica il tuo video e l’editor basato sull’IA ti permette di aggiungere filmati di b-roll ovunque rafforzino il tuo messaggio. L’aggiunta di inquadrature di supporto pertinenti migliora i tuoi video e rende i tuoi contenuti più professionali, senza ore di montaggio manuale.

Posso aggiungere sottotitoli e didascalie al b-roll con un solo clic?

Sì. Il generatore di sottotitoli aggiunge sottotitoli e didascalie con un clic e li sincronizza con il tuo voiceover. Scarica un file video condivisibile in qualsiasi formato di proporzioni, con la traccia dei sottotitoli incorporata nel video o mantenuta separata.

Posso usare il b-roll AI a scopo commerciale in annunci pubblicitari e lavori per i clienti?

Sì. I video generati con un piano a pagamento includono pieni diritti commerciali per annunci, lanci di prodotto e lavori per i clienti. Inserisci le clip in un flusso di creazione di annunci con IA o in qualsiasi altro deliverable. Le esportazioni gratuite includono una filigrana; i piani a pagamento la rimuovono e sbloccano il pieno utilizzo commerciale.

Quanta b-roll posso generare e c’è un limite al numero di clip?

Puoi creare in batch clip ambientali, primi piani di prodotto e motion background nella Libreria dell’app prima del montaggio principale. I piani a pagamento sbloccano generazioni illimitate, così puoi costruire un’intera libreria di inserti per una campagna o un canale senza costi per singola clip.

Perché usare un generatore di b-roll invece di una libreria di filmati stock?

Le librerie di stock offrono clip generiche che anche altri brand utilizzano, e i costi di licenza si accumulano. Un generatore di b-roll crea riprese su misura per la tua scena e il tuo brand, così le immagini risultano originali. Abbinalo a un generatore di script video per pianificare e produrre tutto in un unico posto.

Il generatore di b-roll si adatta al mio flusso di montaggio e alle mie integrazioni?

Sì. L’interfaccia basata sulle scene si integra perfettamente con il normale flusso di lavoro di montaggio video e offre un’API per l’elaborazione in batch. Le b‑roll generate rispecchiano l’atmosfera del tuo progetto, così le inquadrature di raccordo si inseriscono direttamente nella timeline senza interrompere il tuo flusso creativo.

Il generatore di b‑roll AI è gratuito? Cosa offrono in più i piani a pagamento?

Puoi iniziare gratuitamente senza carta di credito e generare filmati per testare il flusso di lavoro, con una filigrana sulle esportazioni gratuite. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese rimuovono la filigrana, sbloccano una risoluzione più alta, video più lunghi e pieni diritti commerciali.

Posso aggiungere una voce fuori campo al b-roll e scaricare il video finale?

Sì. Puoi concatenare clip generate con un presentatore, narrazione tramite generatore vocale AI, musica e sottotitoli nello stesso progetto. Tutto viene renderizzato insieme su un’unica timeline e puoi scaricare il video finale in HD oppure condividerlo direttamente sui tuoi canali.

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