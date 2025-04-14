Trasforma un semplice prompt di testo in b‑roll cinematografico in pochi minuti. Il generatore di b‑roll AI crea riprese pronte al montaggio senza videocamere, senza costi di stock e senza software di editing, perfette per annunci, video esplicativi e contenuti social.
Funzionalità dell'AI B-Roll Generator
Genera filmati B-roll da un prompt
Scrivi una scena e l’IA genera in pochi minuti b-roll pronti per il montaggio, senza bisogno di librerie di stock o troupe cinematografiche. I più recenti modelli di text-to-video integrati in HeyGen, tra cui Sora, Veo e Kling, trasformano il tuo prompt in cutaway cinematografici di alta qualità, riprese di prodotto e motion background.
Trasforma uno scatto in B-roll di alta qualità
Carica un’immagine statica o scatta una foto e il motore image-to-video aggiungerà panoramiche, zoom e movimenti di camera per creare b‑roll fluidi. Imposta l’inquadratura del tuo video con un breve prompt, così una singola risorsa del brand diventa una scena rifinita senza bisogno di girare alcun filmato.
Modifica automatica delle riprese nell’editor video AI
Speech Cleanup modifica automaticamente le tue riprese a-roll, rimuovendo intercalari, pause, falsi inizi e rifacimenti, e si occupa poi del montaggio video unendo insieme le clip migliori. Transizioni impercettibili colmano ogni pausa all’interno dell’editor video AI, così il filmato sembra registrato alla perfezione al primo tentativo.
Abbina B-roll e colori al tuo brand
Sostituisci le clip generiche di repertorio con le risorse del tuo brand per rispecchiare il tuo stile e valorizzare ogni scena. Regola il ritmo, perfeziona le transizioni e applica una color correction di livello professionale, così che le immagini dinamiche restino sempre in linea con il messaggio. Abbina le riprese generate a un volto parlante AI per dare un punto focale alla storia.
Piattaforma All-in-One, da Script a Video
Vai oltre le singole clip e realizza un video finito su un’unica piattaforma all‑in‑one. Incolla un brief nel flusso di lavoro da script a video e Video Agent scriverà lo script, creerà lo storyboard, genererà b‑roll in linea con i contenuti e aggiungerà voiceover dinamico e tracce di sottotitoli per un video pronto per la pubblicazione.
I costosi shooting con le agenzie richiedono settimane. I marketer generano in autonomia cutaway e scene in movimento che catturano l’attenzione partendo da uno script, per risparmiare tempo e coinvolgere i buyer, quindi le inseriscono in video marketing pronti per ogni canale in pochi minuti.
Girare nuovi clip ogni giorno è lento e poco coerente. Trasforma rapidamente le idee in b-roll e hook cinematografici che aumentano la tua visibilità, poi pubblica TikTok, Reels e Shorts virali con un flusso di lavoro video su TikTok pensato per massimizzare il coinvolgimento.
Girare una demo curata richiede pianificazione, attrezzatura e montaggio. Descrivi la funzionalità e genera b‑roll e primi piani pertinenti che completino un video dimostrativo del prodotto con tagli fluidi, così da sembrare realizzato in studio e pronto per la distribuzione.
Le idee astratte sono difficili da rappresentare solo con persone che parlano in camera. Aggiungi concetti animati e riprese di supporto così che un video esplicativo con AI renda chiari gli argomenti complessi, trasformando copioni densi in una narrazione comprensibile e piacevole da guardare.
Rigirare le riprese di formazione a ogni aggiornamento è costoso. Genera scene di vita reale che identificano e illustrano ogni fase di un video di training, quindi modifica lo script e rigenera il contenuto per mantenere la produzione sempre attiva ogni volta che il materiale cambia.
Smetti di cercare nuovo materiale per ogni episodio, podcast o progetto di riproposizione. Genera b‑roll illimitati on demand per alimentare un flusso di lavoro da youtube video generator, mantenendo uno stile coerente per i creator su centinaia di episodi.
Come funziona il generatore di b-roll con IA
Crea b-roll cinematografico in quattro passaggi, dal prompt scritto a riprese rifinite e pronte per il montaggio.
Scegli un formato, un rapporto d’aspetto e uno stile visivo, quindi imposta l’atmosfera e le indicazioni per la scena.
Descrivi la scena che desideri o carica un’immagine di riferimento e il sistema pianificherà l’inquadratura.
L’IA genera in pochi minuti b‑roll cinematografici con movimenti fluidi, senza bisogno di librerie di stock o riprese dal vivo.
Regola ritmo, transizioni e colori, poi esporta in qualsiasi formato per annunci, social o YouTube.
Un generatore di b‑roll con intelligenza artificiale trasforma un prompt testuale o un’immagine di riferimento in filmati pronti per il montaggio. Questo strumento di AI legge il tuo script, identifica le scene di cui hai bisogno e genera inquadrature cinematiche, riprese di prodotto e sfondi in movimento per video senza volto o qualsiasi altro tipo di progetto.
Sì. Le riprese provengono dai principali modelli disponibili in HeyGen, come Sora, Veo, Kling e Seedance, con movimenti fluidi, illuminazione realistica e profondità. Affina ritmo, transizioni e color grading all’interno del generatore di video AI, così ogni scena offre risultati professionali.
No. Invece di frugare tra i siti di stock come Pexels, il generatore identifica in modo intelligente le scene di cui il tuo script ha bisogno e crea nuovi filmati di b-roll su richiesta. Inoltre, mantieni una libreria multimediale dei clip generati da riutilizzare nei vari progetti.
Sì. Carica i tuoi video e le tue immagini, e il sistema aggiungerà movimenti naturali, panoramiche e spostamenti di camera. È il modo più rapido per trasformare le risorse esistenti in filmati per un video di prodotto, senza bisogno di nuove riprese o di abbonamenti a stock.
Sì. Carica il tuo video e l’editor basato sull’IA ti permette di aggiungere filmati di b-roll ovunque rafforzino il tuo messaggio. L’aggiunta di inquadrature di supporto pertinenti migliora i tuoi video e rende i tuoi contenuti più professionali, senza ore di montaggio manuale.
Sì. Il generatore di sottotitoli aggiunge sottotitoli e didascalie con un clic e li sincronizza con il tuo voiceover. Scarica un file video condivisibile in qualsiasi formato di proporzioni, con la traccia dei sottotitoli incorporata nel video o mantenuta separata.
Sì. I video generati con un piano a pagamento includono pieni diritti commerciali per annunci, lanci di prodotto e lavori per i clienti. Inserisci le clip in un flusso di creazione di annunci con IA o in qualsiasi altro deliverable. Le esportazioni gratuite includono una filigrana; i piani a pagamento la rimuovono e sbloccano il pieno utilizzo commerciale.
Puoi creare in batch clip ambientali, primi piani di prodotto e motion background nella Libreria dell’app prima del montaggio principale. I piani a pagamento sbloccano generazioni illimitate, così puoi costruire un’intera libreria di inserti per una campagna o un canale senza costi per singola clip.
Le librerie di stock offrono clip generiche che anche altri brand utilizzano, e i costi di licenza si accumulano. Un generatore di b-roll crea riprese su misura per la tua scena e il tuo brand, così le immagini risultano originali. Abbinalo a un generatore di script video per pianificare e produrre tutto in un unico posto.
Sì. L’interfaccia basata sulle scene si integra perfettamente con il normale flusso di lavoro di montaggio video e offre un’API per l’elaborazione in batch. Le b‑roll generate rispecchiano l’atmosfera del tuo progetto, così le inquadrature di raccordo si inseriscono direttamente nella timeline senza interrompere il tuo flusso creativo.
Puoi iniziare gratuitamente senza carta di credito e generare filmati per testare il flusso di lavoro, con una filigrana sulle esportazioni gratuite. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese rimuovono la filigrana, sbloccano una risoluzione più alta, video più lunghi e pieni diritti commerciali.
Sì. Puoi concatenare clip generate con un presentatore, narrazione tramite generatore vocale AI, musica e sottotitoli nello stesso progetto. Tutto viene renderizzato insieme su un’unica timeline e puoi scaricare il video finale in HD oppure condividerlo direttamente sui tuoi canali.
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