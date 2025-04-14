Vai oltre le singole clip e realizza un video finito su un’unica piattaforma all‑in‑one. Incolla un brief nel flusso di lavoro da script a video e Video Agent scriverà lo script, creerà lo storyboard, genererà b‑roll in linea con i contenuti e aggiungerà voiceover dinamico e tracce di sottotitoli per un video pronto per la pubblicazione.