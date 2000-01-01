Video di vendita personalizzati che ottengono davvero risposte
Attività di prospezione, follow-up delle demo, contenuti per le deal room: crea video personalizzati per ogni potenziale cliente senza doverli registrare uno per uno. Offri a tutto il tuo team di vendita i tassi di coinvolgimento del tuo miglior venditore.
Il problema del contatto commerciale
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Il tuo calendario dei contenuti è implacabile. I lanci di prodotto richiedono video. I canali social esigono contenuti quotidiani. Le campagne hanno bisogno di creatività localizzata per ogni mercato. Ma la produzione video tradizionale significa prenotare studi, coordinare i talent, aspettare settimane per il montaggio e bruciare il budget in un’unica sessione di riprese. Quando i contenuti sono finalmente pronti, l’occasione è già passata. I tuoi concorrenti pubblicano video ogni giorno mentre tu sei ancora in pre-produzione. E chiedere al management di parlare davanti alla telecamera? Buona fortuna a gestire quell’incubo di pianificazione.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma ogni addetto alle vendite nel tuo miglior performer. Crea un solo modello di video, poi genera migliaia di versioni personalizzate—ognuna con il nome del prospect, l’azienda e i suoi specifici punti dolenti—senza registrare nemmeno un altro video.Attività di vendita personalizzata alla scala dell’automazione con il coinvolgimento di una connessione 1:1. Crea librerie di sales enablement che restano aggiornate man mano che i prodotti evolvono. Forma i nuovi venditori con messaggi coerenti. Raggiungi prospect in tutto il mondo nella loro lingua. Fornisci a tutto il tuo team gli strumenti per vendere come i tuoi migliori.
Tutto ciò di cui i team di vendita hanno bisogno per chiudere più accordi
Video personalizzati su larga scala
Trasforma una singola registrazione in migliaia di video di outreach personalizzati. Le variabili dinamiche inseriscono i nomi dei prospect, i nomi delle aziende, i principali punti dolenti del settore e dettagli personalizzati. Ogni video sembra registrato individualmente—perché la personalizzazione è reale—ma tu lo crei una volta sola e lo distribuisci all’intero pipeline.
• Campi di personalizzazione dinamica
• Generazione in batch per le campagne
• Targeting di singoli prospect
Integrazione CRM
Il video si integra con il tuo flusso di lavoro di vendita esattamente dove già vive. Integrazione HubSpot attiva automaticamente video personalizzati: un nuovo lead genera un video di benvenuto, una riunione fissata genera un’introduzione pre-call, un cambio di fase dell’affare invia una case study pertinente. Zapier, Make e n8n collegano HeyGen praticamente a qualsiasi CRM.
• Integrazione nativa con HubSpot
• Automazione con Zapier/Make
• Attiva i video dalle fasi dell'affare
Libreria di Sales Enablement
Metti a disposizione di ogni sales rep i contenuti di cui ha bisogno per chiudere.Demo di prodotto, posizionamento competitivo, gestione delle obiezioni, case study dei clienti: una libreria di asset di vendita che rimane sempre aggiornata man mano che il tuo prodotto e il tuo messaggio evolvono.
• Libreria di contenuti centralizzata
• Aggiorna i messaggi all’istante
• Coerente per tutti i rappresentanti
Inserimento e formazione dei rappresentanti
Riduci il tempo di inserimento dei nuovi assunti con video di formazione che insegnano la tua metodologia, il tuo prodotto e gli script di vendita. Ogni commerciale riceve lo stesso onboarding di qualità, indipendentemente da chi lo forma o da quando inizia.
• Formazione su metodologia e processi
• Video di formazione sui prodotti
• Inserimento coerente dei rappresentanti
Sensibilizzazione multilingue
I tuoi potenziali clienti parlano lingue diverse. Anche il tuo outreach dovrebbe farlo. La traduzione video basata sull’IA localizza i tuoi video di vendita in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Raggiungi i potenziali clienti in EMEA, APAC e LATAM nella loro lingua madre.
• Il voice cloning preserva l’autenticità
• Il lip-sync corrisponde ai movimenti del viso
• Un solo template, pipeline globale
Analisi video
Scopri quali video generano coinvolgimento e quali potenziali clienti sono pronti ad acquistare. Monitora visualizzazioni, tempo di visione e interazioni per dare priorità ai follow-up e capire quali messaggi risuonano di più.
• Monitoraggio delle visualizzazioni e del coinvolgimento
• Segnali di intento dei potenziali clienti
• Ottimizza in base ai dati
Da modello a comunicazione personalizzata in 3 passaggi
Crea il tuo modello
Registrati una volta o scrivi uno script. Crea il tuo messaggio di outreach con variabili segnaposto per nome del prospect, azienda, settore e campi personalizzati. Un solo template diventa un numero illimitato di video personalizzati.
Scegli la tua creatività
Scegli tra oltre 200 avatar AI diversi che rispecchiano il tuo brand e il tuo pubblico. Seleziona voci, sfondi e stili visivi. Oppure crea un clone del tuo portavoce per garantire una presenza del brand coerente in tutti i contenuti.
Invia e monitora
Genera video personalizzati in batch o su richiesta. Incorporali nelle sequenze di email, condividili tramite link oppure inviali direttamente al tuo CRM. Monitora il coinvolgimento e dai priorità ai prospect che mostrano segnali di acquisto.
Progettato per ogni modello di vendita
Prospezione SDR
Distinguiti nelle caselle di posta affollate. Video di prospezione personalizzati che citano l’azienda del prospect, il suo ruolo e le sue sfide specifiche, su larga scala. Offri a ogni SDR i tassi di risposta che i tuoi migliori performer ottengono con i video manuali.
Caso d’uso: genera 500 video di prospezione personalizzati per una campagna ABM nel tempo necessario per registrarne 5 manualmente.
Risultato verificato: Videoimagem ha ottenuto un aumento di engagement di 3 volte con video personalizzati, producendo oltre 50.000 video personalizzati per clienti enterprise.
Demo - Follow-up
Rafforza la tua demo con video di riepilogo personalizzati. Riassumi i punti chiave, rispondi alle domande specifiche e mantieni alta la spinta durante il ciclo di vendita senza dover programmare un’altra chiamata.
Caso d’uso: invia, nello stesso giorno, video di follow-up della demo che richiamano i specifici punti dolenti del prospect discussi durante la riunione.
Contenuti della Deal Room
Fornisci ai tuoi sponsor interni i contenuti di cui hanno bisogno per vendere la soluzione all’interno della loro organizzazione. Schede prodotto esplicative, sintesi del ROI e messaggi mirati per i diversi stakeholder che aiutano il tuo referente a chiudere l’accordo all’interno della propria azienda.
Caso d’uso: crea video di sintesi esecutiva personalizzati per ciascun stakeholder in una complessa trattativa enterprise.
Abilitazione alle vendite
Fornisci al tuo team contenuti sempre aggiornati e coerenti. Aggiornamenti di prodotto, analisi della concorrenza, gestione delle obiezioni: una libreria di enablement che evolve insieme al tuo prodotto e al tuo mercato.
Caso d’uso: Lanciare il nuovo messaging di prodotto all’intero team di vendita con video di formazione distribuiti lo stesso giorno del rilascio del prodotto.
Inserimento nuovi rappresentanti
Riduci i tempi di inserimento con contenuti di onboarding strutturati. Formazione sulle metodologie, approfondimenti sul prodotto ed esempi di script di conversazione che rendono i nuovi rappresentanti produttivi più rapidamente.
Caso d’uso: crea un programma di onboarding di 30 giorni che i nuovi rappresentanti possano completare al proprio ritmo, con una qualità costante.
Team di vendita globali
Vendi in ogni mercato senza creare contenuti separati per ogni area geografica. Localizza all’istante i materiali di vendita per i team EMEA, APAC e LATAM.
Caso d’uso: tradurre la libreria di sales enablement in 10 lingue per il kickoff globale delle vendite.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che cos’è un video di vendita personalizzato?
Un video di vendita personalizzato è un contenuto di outreach che include dettagli specifici sul potenziale cliente: il suo nome, l’azienda, le sfide del settore e i punti di discussione pertinenti, in modo che ogni video sembri registrato individualmente per quel destinatario. HeyGen consente di creare video personalizzati su larga scala: realizza un unico template con variabili dinamiche, quindi genera migliaia di versioni uniche per l’intera pipeline senza dover registrare manualmente ogni singolo video.
Come posso creare video personalizzati per l’outreach commerciale?
Scrivi il tuo copione oppure lascia che il generatore di script AI di HeyGen ne crei uno a partire dal tuo brief. Seleziona un avatar AI come presentatore sullo schermo, scegli una voce e uno stile visivo e genera il tuo video. L’intero processo richiede pochi minuti e non necessita di competenze di produzione. Per garantire coerenza al brand, clona il tuo portavoce così che il suo gemello digitale possa rappresentare il tuo marchio in tutti i contenuti.
HeyGen si integra con il mio CRM?
Sì—HeyGen esporta in più formati di aspect ratio da un unico progetto. Crea il video una sola volta, poi esportalo in 16:9 per YouTube, 9:16 per TikTok e Instagram Reels e 1:1 per i post nel feed di Instagram. Non è necessario ricreare i contenuti per ogni piattaforma o gestire più flussi di lavoro di produzione.
In che modo i video personalizzati migliorano i tassi di risposta?
Crea il tuo video di marketing nella tua lingua principale, poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il cloning vocale (così la voce del tuo brand suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). Lancia campagne globali partendo da un unico video sorgente.
Posso usare HeyGen per contenuti di sales enablement?
Sì. Oltre alla fase di prospecting, HeyGen alimenta librerie complete per l’enablement delle vendite. Crea demo di prodotto, video di posizionamento competitivo, guide per la gestione delle obiezioni e sintesi di case study dei clienti. Quando prodotti o messaggi cambiano, aggiorna lo script e rigenera il video: la tua libreria rimane sempre aggiornata senza dover rigirare le riprese. I team segnalano aggiornamenti dei contenuti significativamente più rapidi rispetto alla produzione video tradizionale.
Come posso formare i nuovi addetti alle vendite con HeyGen?
Crea contenuti strutturati di onboarding che coprano la tua metodologia, il prodotto, il mercato e gli script di vendita. I nuovi rappresentanti seguono la formazione ai loro ritmi, ricevendo istruzioni coerenti e di qualità indipendentemente da chi li forma o da quando iniziano. Aggiorna all’istante i contenuti formativi quando i processi cambiano: niente più materiali obsoleti o esperienze di onboarding incoerenti.
Posso raggiungere potenziali clienti internazionali nella loro lingua?
Sì. Crea i tuoi contenuti di vendita nella tua lingua principale, quindi usa la funzionalità di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (il tuo messaggio suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). Raggiungi i prospect in EMEA, APAC e LATAM senza dover produrre contenuti separati per ogni regione.
Quanto velocemente posso creare video di vendita personalizzati?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning compreso tra 3 e 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più approfonditi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
Posso monitorare chi guarda i miei video di vendita?
Sì. HeyGen offre il tracciamento delle visualizzazioni e analisi del coinvolgimento, così puoi sapere quali prospect hanno guardato i tuoi video, per quanto tempo e quando. Usa questi dati di intento per dare priorità ai follow-up: i prospect che guardano il tuo video fino alla fine sono probabilmente più interessati di quelli che non lo aprono. L’integrazione con il tuo CRM mantiene questi dati collegati alle tue schede opportunità.
Come posso mantenere una comunicazione coerente all’interno del mio team di vendita?
Il sistema di template di HeyGen garantisce che ogni commerciale utilizzi messaggi approvati. Crea template per diversi scenari di contatto, risposte alle obiezioni e spiegazioni di prodotto. I commerciali possono personalizzarli per i propri prospect restando sempre allineati al messaggio. Il Brand Kit blocca l’identità visiva e le librerie centralizzate fanno sì che tutti utilizzino contenuti aggiornati invece di slide o script superati.
Che tipi di video di vendita posso creare?
HeyGen supporta praticamente qualsiasi formato di video per le vendite: outreach di prospezione, follow-up delle demo, contenuti per deal room, walkthrough delle proposte, executive summary, presentazioni di case study, posizionamento competitivo, gestione delle obiezioni, formazione dei nuovi sales rep, spiegazioni delle metodologie e molto altro. Se il tuo team di vendita ha bisogno di contenuti video, HeyGen può produrli su larga scala.
I miei contenuti di vendita sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II e conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team di vendita che gestiscono informazioni sensibili sulle trattative o materiali competitivi, HeyGen offre funzionalità di sicurezza enterprise, tra cui integrazione SSO e gestione centralizzata degli accessi. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Inizia oggi a creare video di vendita personalizzati
Smetti di scegliere tra personalizzazione e scalabilità. Genera video di prospezione personalizzati in pochi minuti, fornisci al tuo team contenuti di enablement sempre aggiornati e metti ogni sales rep nelle condizioni di vendere come il tuo miglior performer. Unisciti ai team di vendita di Reply.io, HubSpot e delle aziende enterprise di tutto il mondo che hanno trasformato il loro outreach.
