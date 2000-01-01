Senza HeyGen Il problema del contatto commerciale

Il tuo calendario dei contenuti è implacabile. I lanci di prodotto richiedono video. I canali social esigono contenuti quotidiani. Le campagne hanno bisogno di creatività localizzata per ogni mercato. Ma la produzione video tradizionale significa prenotare studi, coordinare i talent, aspettare settimane per il montaggio e bruciare il budget in un’unica sessione di riprese. Quando i contenuti sono finalmente pronti, l’occasione è già passata. I tuoi concorrenti pubblicano video ogni giorno mentre tu sei ancora in pre-produzione. E chiedere al management di parlare davanti alla telecamera? Buona fortuna a gestire quell’incubo di pianificazione.