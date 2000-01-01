Campagne video localizzate che risuonano in ogni mercato
Lancia campagne video multilingue in tutti i mercati globali senza team di produzione locali né ritardi dovuti alle traduzioni. Una sola creazione video si trasforma in oltre 175 versioni localizzate con clonazione vocale dal suono naturale e sincronizzazione labiale. Scala il marketing internazionale senza aumentare i budget.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Aggiorna i contenuti all’istante quando i prodotti cambiano
Il problema di marketing
Scopri come i team di marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.
Il collo di bottiglia del marketing globale
Il tuo prodotto è venduto in 15 paesi, ma le campagne di marketing vengono lanciate solo in inglese. I mercati internazionali ricevono contenuti generici con i sottotitoli, se va bene. Sai che i contenuti nella lingua locale funzionano meglio, ma creare campagne video localizzate significa produrre materiali separati per ogni mercato. La localizzazione video tradizionale costa da 3.000 a 8.000 dollari per lingua. Una campagna su 10 mercati costa da 30.000 a 80.000 dollari prima ancora dell’investimento media. I team regionali aspettano mesi che la sede centrale crei i contenuti, poi altre settimane per la traduzione. Quando la tua campagna in spagnolo viene lanciata, quella in inglese è già superata. Il doppiaggio suona artificiale. I sottotitoli richiedono che l’audio sia attivato. Le tue campagne internazionali non rendono al massimo non perché il messaggio sia sbagliato, ma perché il modo in cui viene veicolato risulta estraneo.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma una campagna video in versioni localizzate illimitate con clonazione vocale dal suono naturale e sincronizzazione labiale. Crea la tua campagna una sola volta nella tua lingua principale. Con un clic si traduce in spagnolo, francese, tedesco, giapponese, mandarino, arabo e in oltre 170 altre lingue. Il tuo avatar parla la lingua locale in modo fluente in ogni mercato, senza doppiaggi innaturali. La clonazione vocale riproduce il tono e lo stile di presentazione in ogni lingua. La sincronizzazione labiale abbina i movimenti della bocca all’audio tradotto. Personalizza per ogni mercato: prezzi regionali, valuta locale, offerte specifiche. Lancia tutti i mercati contemporaneamente. Niente rollout scaglionati. Gli aggiornamenti vengono distribuiti istantaneamente in tutti i mercati.
Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Localizzazione in oltre 175 lingue
Trasforma le campagne video in versioni nella lingua locale per qualsiasi mercato globale. Spagnolo, francese, tedesco, portoghese, giapponese, mandarino, coreano, arabo, hindi e oltre 165 altre lingue. Clonazione naturale della voce, non una sintesi vocale robotica. Le tue campagne suonano come produzioni professionali per ogni mercato. Le opzioni di dialetto regionale garantiscono la massima adeguatezza al mercato: spagnolo latinoamericano per il Messico, spagnolo europeo per la Spagna.
Oltre 175 lingue e dialetti regionali
Sintesi vocale naturale per lingua
Emozione ed enfasi preservate
Selezione dell'accento regionale
Clonazione vocale con autenticità culturale
Il voice cloning mantiene le caratteristiche vocali del tuo presentatore in tutte le lingue. Stesso tono, stessa energia, stessa personalità del brand, adattata in modo naturale a ogni lingua. La versione spagnola cattura l’espressività. La versione giapponese rispetta la formalità del contesto business. La versione francese mantiene la sua sofisticatezza. Ogni localizzazione risulta culturalmente autentica, senza dare l’impressione di essere una semplice traduzione.
Clonazione vocale in tutte le lingue
Mantieni coerente la personalità del presentatore a livello globale
Adattamento culturale della modalità di erogazione
Autentica atmosfera locale per ogni mercato
Tecnologia di lip-sync
La sincronizzazione labiale avanzata abbina i movimenti della bocca dell’avatar all’audio tradotto in ogni lingua. Le parole in spagnolo corrispondono ai movimenti labiali spagnoli. Le frasi in giapponese corrispondono all’articolazione giapponese. Gli spettatori vedono un parlato naturale, non un doppiaggio con evidenti fuori sincrono. È fondamentale per la fiducia del pubblico e per una presentazione professionale a livello globale.
Lip-sync in tutte le oltre 175 lingue
Movimento naturale della bocca per lingua
Elimina l'effetto eco
Presentazione professionale a livello globale
Personalizzazione regionale
La localizzazione va oltre la semplice traduzione. Personalizza i contenuti per ogni mercato: prezzi locali, valuta locale, offerte specifiche per il mercato, sedi regionali, partnership locali, requisiti di conformità. La tua campagna per gli Stati Uniti mostra i prezzi in dollari e l’ufficio di New York. La campagna in spagnolo mostra i prezzi in euro e l’ufficio di Madrid. Ogni mercato riceve contenuti pertinenti e adatti al contesto locale.
Prezzi e valute regionali
Offerte specifiche per il mercato
Informazioni di contatto locali
Adattamento di eventi culturali
Lanci simultanei su più mercati
Lancia le campagne in tutti i mercati lo stesso giorno. Niente rollout scaglionati. Lancio globale di un prodotto? Ogni mercato parte simultaneamente con campagne nella lingua locale. Promozione del Black Friday? Tutte le regioni vanno online insieme. Vantaggio competitivo in termini di velocità in ogni mercato.
Lanci globali in giornata
Nessun ritardo regionale
Tutti i mercati simultaneamente
Slancio globale in crescita
Dalla bozza al video pubblicato in 3 passaggi
Crea la tua campagna principale
Sviluppa la tua campagna video nella tua lingua principale. Scrivi il messaggio, scegli un avatar AI, progetta gli elementi visivi e aggiungi gli asset del brand. Questo diventa la base per tutte le versioni localizzate. L’AI di HeyGen ti aiuta a strutturare i messaggi in modo che siano adattabili alle diverse culture.
Localizza per i mercati di destinazione
Seleziona i mercati e le lingue di destinazione. Spagnolo per Spagna e America Latina. Francese per Francia e Québec. Tedesco per la regione DACH. Portoghese per il Brasile. Giapponese, mandarino, arabo e qualsiasi combinazione di oltre 175 lingue. HeyGen genera automaticamente versioni nella lingua locale con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Aggiungi personalizzazioni specifiche per il mercato: prezzi regionali, offerte locali, informazioni di contatto.
Lancia e ottimizza a livello globale
Distribuisci campagne localizzate in tutti i mercati simultaneamente. Carica sui social media per ogni regione. Avvia campagne pubblicitarie a pagamento nelle lingue locali. Monitora le performance per mercato. Ottimizza in base ai dati specifici di ciascun mercato. Aggiorna le campagne a livello globale secondo le necessità
Creato per ogni esigenza di marketing
Lanci globali di prodotto
Lancia i prodotti simultaneamente in tutti i mercati internazionali con campagne nella lingua locale. Nessuna regione deve aspettare mesi: ogni mercato parte dal primo giorno con campagne professionali, naturali e coinvolgenti che aumentano la notorietà del brand a livello globale.
Caso d’uso: un’azienda SaaS lancia una funzionalità della piattaforma a livello globale. La localizza in 12 lingue che coprono i mercati principali. Tutti i mercati vengono lanciati simultaneamente. L’adozione globale è 3 volte più rapida rispetto ai rollout scaglionati.
Ingresso nel mercato regionale
Entra in nuovi mercati con credibilità grazie a video testimonial localizzati che costruiscono fiducia attraverso le storie dei clienti nella loro lingua.
Caso d’uso: un brand di e-commerce si espande nei mercati europei. Localizza in tedesco, francese, italiano e spagnolo. Lancia contemporaneamente in tutta Europa. I ricavi europei raggiungono il 40% dei ricavi statunitensi entro 6 mesi.
Campagne stagionali e festive
Adatta le campagne stagionali alle festività locali e agli eventi culturali. Black Friday per gli Stati Uniti. Singles Day per la Cina. Diwali per l’India. Ogni regione riceve campagne stagionali culturalmente rilevanti, adattate alle festività locali e alle stagioni dell’emisfero di riferimento.
Caso d’uso: un brand di moda crea campagne stagionali. Le localizza in base alle stagioni, alle festività e agli eventi culturali di ogni regione. Il fatturato stagionale globale aumenta del 55% grazie a campagne rilevanti per ciascuna area geografica.
Risultato verificato: i brand di e-commerce registrano tassi di conversione superiori del 48% con contenuti video localizzati rispetto alle pagine solo in inglese.
Localizzazione per e-commerce e retail
Scala il video marketing per l’e-commerce nei mercati internazionali. Video di prodotto localizzati per ogni regione con prezzi locali, metodi di pagamento e informazioni sulla spedizione. Aumenta la fiducia degli acquirenti con informazioni di acquisto rilevanti a livello locale.
Caso d’uso: un marchio di elettronica di consumo localizza le demo dei prodotti in 15 lingue, coprendo i marketplace Amazon di tutto il mondo. I ricavi internazionali crescono del 67% anno su anno.
Pubblicità a pagamento sui mercati
Scala la pubblicità a pagamento sui social e sul digitale a livello internazionale con video annunci localizzati. Annunci TikTok, Instagram, Facebook e YouTube nelle lingue locali. Testa le creatività pubblicitarie in diversi mercati. Scala gli annunci vincenti a livello regionale.
Caso d’uso: un brand DTC fa pubblicità in 10 mercati. Crea 5 concept e li localizza in 10 lingue. Li testa in tutti i mercati. Il ROAS internazionale migliora del 40% e il CAC diminuisce del 35%.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Che cos’è la creazione di video con l’IA per il marketing?
Il video marketing localizzato adatta i contenuti video a lingue, regioni e culture specifiche. Oltre alla semplice traduzione, comprende sfumature culturali, personalizzazione regionale, speaker madrelingua e rilevanza locale. Molti brand combinano la localizzazione con formati orientati alla performance come annunci video UGC per ottenere risultati nelle campagne a pagamento internazionali.
Che cosa sono le campagne multilingue?
Le campagne multilingue sono iniziative di marketing realizzate simultaneamente in più lingue. Invece di un marketing solo in inglese, le campagne multilingue raggiungono pubblici diversi con contenuti nella loro lingua madre. HeyGen genera video per campagne multilingue a partire da un singolo contenuto sorgente, utilizzando il voice cloning per garantire una resa naturale in ogni lingua.
In quante lingue puoi effettuare la localizzazione?
HeyGen supporta oltre 175 lingue, tra cui spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, mandarino, giapponese, coreano, arabo, hindi, russo, turco e più di altre 165. Le opzioni di dialetto regionale garantiscono una comunicazione adatta a ciascun mercato. Lo spagnolo dell’America Latina è diverso dallo spagnolo europeo. Il portoghese brasiliano è diverso dal portoghese europeo.
Il voice cloning funziona in tutte le lingue?
Sì. La clonazione vocale di HeyGen funziona in tutte le oltre 175 lingue supportate. La clonazione vocale cattura le caratteristiche vocali del presentatore e si adatta in modo naturale a ogni lingua di destinazione. La qualità rimane costante tra le varie lingue, con una resa naturale e simile a quella umana.
Che cos’è il lip-sync e perché è importante?
Il lip-sync sincronizza i movimenti della bocca dell’avatar con l’audio parlato in ogni lingua. Un buon lip-sync crea un’esperienza di visione naturale. Un lip-sync scadente segnala un doppiaggio di bassa qualità, riducendo la credibilità. Il lip-sync di HeyGen garantisce movimenti naturali della bocca che corrispondono all’audio in ogni lingua.
Puoi lanciare campagne in tutti i mercati contemporaneamente?
Sì. HeyGen rende possibili veri lanci globali simultanei. Crea una campagna principale, localizzala in tutte le lingue target nello stesso giorno e distribuiscila in tutti i mercati contemporaneamente. Lanci di prodotto, campagne stagionali e offerte promozionali vanno tutti online a livello globale nello stesso momento.
Potete personalizzare le campagne per ciascun mercato oltre la semplice traduzione?
Sì. La personalizzazione regionale include la definizione dei prezzi nella valuta locale, offerte specifiche per il mercato, sedi degli uffici regionali, menzione di partnership locali, conformità alle normative locali, adattamento culturale delle immagini e riferimenti a eventi regionali.
In quanto tempo posso creare video di marketing?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning tra i 3 e i 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più complessi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
Esplora altre soluzioni
Use Cases
Tools
Storie dei clienti
- Contenuti multimediali che catturano l’attenzione: produzione 3 volte più veloce
- Vision Creative Labs: 50-60 video al giorno
- Videoimmagine: coinvolgimento 3x
- HubSpot: video AI su larga scala
- Ogilvy: campagne personalizzate
- Publicis Groupe: scala globale
- Advantive: creazione di contenuti più veloce del 50%
- Coursera: Localizzazione dei video
- Workday: localizzazione in pochi minuti
Inizia a creare video di marketing oggi stesso
Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno rivoluzionato il loro modo di creare contenuti.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Non è necessaria esperienza di produzione
- Disdici in qualsiasi momento