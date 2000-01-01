Senza HeyGen Il collo di bottiglia del marketing globale

Il tuo prodotto è venduto in 15 paesi, ma le campagne di marketing vengono lanciate solo in inglese. I mercati internazionali ricevono contenuti generici con i sottotitoli, se va bene. Sai che i contenuti nella lingua locale funzionano meglio, ma creare campagne video localizzate significa produrre materiali separati per ogni mercato. La localizzazione video tradizionale costa da 3.000 a 8.000 dollari per lingua. Una campagna su 10 mercati costa da 30.000 a 80.000 dollari prima ancora dell’investimento media. I team regionali aspettano mesi che la sede centrale crei i contenuti, poi altre settimane per la traduzione. Quando la tua campagna in spagnolo viene lanciata, quella in inglese è già superata. Il doppiaggio suona artificiale. I sottotitoli richiedono che l’audio sia attivato. Le tue campagne internazionali non rendono al massimo non perché il messaggio sia sbagliato, ma perché il modo in cui viene veicolato risulta estraneo.