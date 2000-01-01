Crea video per i social media con l’AI
Trasforma le idee in coinvolgenti video social in pochi minuti. Niente riprese, nessuna competenza di montaggio richiesta. Genera contenuti professionali per Instagram, TikTok, LinkedIn e YouTube con avatar AI che parlano in oltre 175 lingue. Pubblica di più, stressati di meno.
Il problema di marketing
Scopri come i team di marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.
Il tapis roulant dei contenuti sui social media
Scalare significa assumere più creator o agenzie, con costi che aumentano rapidamente. Contenuti multilingue per un pubblico globale? Questo richiede riprese separate o doppiaggi costosi. Il tuo team sa che il video genera un coinvolgimento 10 volte superiore rispetto ai post statici, ma il collo di bottiglia nella produzione ti costringe a pubblicare solo grafiche e a sperare nel meglio.
La soluzione HeyGen
Il social video maker di HeyGen trasforma i tuoi script in contenuti che catturano l’attenzione in pochi minuti. Scrivi ciò che vuoi dire, scegli un avatar AI in linea con il tuo brand e genera video pronti per ogni piattaforma. Nessuna videocamera, studio o montaggio necessari. Ti serve lo stesso messaggio per Instagram Reels, TikTok, LinkedIn e YouTube Shorts? Crealo una volta sola ed esportalo automaticamente in tutti i formati.
Stai lanciando in nuovi mercati? Traduci i tuoi contenuti con le migliori performance in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Il tuo avatar parla correntemente spagnolo, mandarino, tedesco e arabo senza dover ri-registrare. Aggiorna il tuo messaggio quando cambiano le tendenze, i prodotti o le campagne. Ciò che prima richiedeva due settimane al tuo team ora richiede dieci minuti.
Tutto ciò di cui i team social media hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Produzione Rapida di Video
Passa dal brief al video finito in pochi minuti, non in settimane. Niente prenotazioni di studi, niente pianificazione dei talent, niente code in post‑produzione. Il tuo team marketing controlla l’intero flusso di lavoro—dall’idea all’export—senza dipendere da risorse esterne.
• Genera video in pochi minuti
• Nessuno studio o attrezzatura necessari
• Pieno controllo creativo interno
Presentatori avatar IA
La voce del tuo brand, comunicata in modo coerente in ogni video. Scegli tra oltre 120 avatar AI diversi, inclusi stili professionali, informali, energici o autorevoli che rispecchiano la personalità del tuo marchio. Niente più coordinamento delle agende dei presentatori, trattative sui diritti di utilizzo o preoccupazioni per chi lascia il progetto. Il tuo avatar è sempre disponibile, sempre in linea con il brand, sempre pronto a registrare.
• Oltre 120 avatar diversi per età, stile ed etnia
• Creazione di avatar personalizzati dalle foto per garantire coerenza con il brand
• Più avatar per diversi tipi di contenuti o pubblici
Clonazione e traduzione vocale
Raggiungi un pubblico globale senza assumere creatori multilingue. Genera il tuo video in inglese, poi traducilo in spagnolo, portoghese, hindi, giapponese o in una qualsiasi delle oltre 175 lingue, con clonazione vocale che suona nativa, non doppiata. La tecnologia di lip-sync sincronizza i movimenti della bocca con l’audio tradotto, così il tuo avatar parla in modo naturale in ogni lingua. Un solo video, mercati illimitati.
Queste capacità multilingue vanno oltre il social media marketing. Le organizzazioni utilizzano anche la tecnologia di traduzione di HeyGen per video di formazione multilingue, consentendo alle aziende globali di formare i dipendenti nelle loro lingue native mantenendo al contempo un messaggio di brand coerente in tutto il mondo.
• Oltre 175 lingue con sintesi vocale naturale
• Il voice cloning mantiene la voce del brand in tutte le lingue
• Sincronizzazione labiale per un'espressione autentica in ogni mercato
Generazione da script a video
Nessuna esperienza di montaggio video? Nessun problema. Scrivi il tuo copione o i punti chiave e HeyGen si occupa di tutto il resto. L’IA adatta automaticamente il ritmo, aggiunge le pause giuste e sincronizza il messaggio alla perfezione. Troppo lungo per Instagram? L’ottimizzatore della piattaforma ti suggerisce le modifiche. Ti serve un hook nei primi 3 secondi? I template integrati ti mostrano cosa funziona.
• Temporizzazione e ritmo del copione basati sull’IA
• Raccomandazioni di script specifiche per la piattaforma
• Controlli per enfasi vocale ed emozioni
Integrazione del kit del brand
Rendi la tua identità visiva coerente in ogni video social. Carica una volta sola il tuo logo, i colori del brand, i font e le grafiche approvate. Da quel momento, ogni video mantiene automaticamente la stessa linea. Il Brand Glossary garantisce che nomi di prodotto, termini aziendali e frasi chiave siano pronunciati correttamente ogni volta. Il primo video del tuo stagista sembrerà curato e professionale quanto quello del tuo direttore creativo.
• Risorse di brand centralizzate per l’intero team
• Applicazione automatica di logo e colori
• Controllo della pronuncia per i termini del marchio
Creazione di video in blocco
Lancia una campagna su 50 prodotti? Crea 50 video. Inserisci i tuoi script nel batch processor di HeyGen e genera un intero calendario di contenuti in una sola sessione. Avatar diversi, sfondi diversi, stessa qualità professionale senza passare 50 giorni in produzione. Scala la produzione di contenuti in base alle tue ambizioni, non alle dimensioni del tuo team.
• Genera più video da CSV o tramite caricamento in batch
• Combina e abbina avatar, sfondi e stili
• Esporta intere campagne pronte per la programmazione
Dal brief al video pubblicato in 3 passaggi
Scrivi il tuo copione
Scrivi ciò che vuoi dire oppure lascia che l'IA generi i contenuti partendo dalla descrizione del tuo prodotto, da un articolo del blog o dagli obiettivi della campagna. Niente gobbo. Niente battute da imparare a memoria. Solo il messaggio che vuoi far arrivare al tuo pubblico. L’ottimizzatore di script di HeyGen suggerisce modifiche per aumentare il coinvolgimento, basandosi sulle migliori pratiche della piattaforma.
Scegli il tuo look
Seleziona un avatar AI che si adatti ai tuoi contenuti: professionale per contenuti di leadership di pensiero, energico per il lancio di prodotti, amichevole per lo storytelling del brand. Scegli uno sfondo (studio, ufficio, esterno o personalizzato) e aggiungi il tuo logo. Guarda l’anteprima in tempo reale per vedere esattamente come apparirà il tuo video prima di generarlo.
Genera e pubblica
Fai clic su genera. In 2-5 minuti avrai un video finito, ottimizzato per tutte le piattaforme di cui hai bisogno. Scaricalo per Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts e Facebook, tutto dalla stessa fonte. Programma la pubblicazione nel tuo strumento di social media o pubblica subito. Riempire il tuo calendario dei contenuti sarà molto più semplice.
Creato per ogni esigenza di marketing
Video di lancio prodotto
Pubblica i contenuti del lancio il primo giorno, non il trentesimo. Video di prodotto che spiegano le funzionalità, mostrano il valore e favoriscono l’adozione—realizzati in poche ore, non in settimane. Aggiornali all’istante quando le funzionalità cambiano.
Caso d’uso: Generare video di annuncio prodotto per sito web, email e social in contemporanea nel giorno del lancio.
Contenuti per i social media
Nutri l’algoritmo senza mandare il tuo team in burnout. Contenuti social quotidiani per TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube: qualità costante, in una frazione del tempo di produzione.
Caso d’uso: realizzare una settimana di video per i social in una sola sessione pomeridiana.
Creatività pubblicitaria
Metti alla prova più concept e trova i vincenti più velocemente. Genera variazioni di annunci per i test A/B senza dover organizzare uno shooting separato per ogni creatività. Ganci diversi, avatar diversi, angolazioni diverse: tutto da un unico flusso di lavoro.
Caso d’uso: crea 10 varianti di annunci per test creativi nel tempo necessario a realizzare uno spot tradizionale.
Risultato verificato: Attention Grabbing Media ha ridotto i tempi di produzione da 3 giorni a poche ore, espandendosi allo stesso tempo in oltre 10 nuove lingue.
Testimonianze dei clienti
Social proof su larga scala. Crea contenuti in stile testimonianza che generano fiducia senza dover coordinare gli orari dei clienti e la logistica delle riprese.
Caso d’uso: realizzare video con testimonianze dei clienti che mettano in evidenza casi d’uso e risultati ottenuti in diversi settori.
Contenuti esplicativi e guide pratiche
Aiuta i clienti a capire il tuo prodotto con video tutorial e video esplicativi. Aggiorna tutto all’istante quando il tuo prodotto cambia, senza bisogno di nuove riprese.
Caso d’uso: creare una libreria di spiegazioni delle funzionalità che rimanga sempre aggiornata con ogni modifica del prodotto.
Campagne di marketing globali
Stessa campagna in ogni mercato. Localizza i contenuti creativi per i pubblici internazionali senza dover prevedere budget di produzione separati per ogni regione.
Caso d’uso: lanciare campagne di prodotto in 12 mercati contemporaneamente con contenuti video creativi nella lingua locale.
Risultato verificato: Vision Creative Labs ha aiutato i clienti a passare da 1-2 video all’anno a 50-60 al giorno con HeyGen.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Cosa sono i video per i social media realizzati con l’IA?
I video per i social media basati sull’IA utilizzano l’intelligenza artificiale per generare contenuti video con avatar AI (presentatori digitali) e voci sintetiche. Invece di girare con telecamere, attrezzature e persone reali, ti basta scrivere uno script e l’IA crea un video finito con un presentatore che comunica il tuo messaggio. Il social video maker di HeyGen produce contenuti ottimizzati per Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e altre piattaforme, pronti per essere pubblicati senza bisogno di montaggio.
Posso creare video per Instagram, TikTok e LinkedIn con un unico strumento?
Sì, è esattamente per questo che HeyGen è stato progettato. Crea il tuo video una sola volta, poi esportalo in più formati contemporaneamente: verticale 9:16 per Instagram Reels e TikTok, quadrato 1:1 per il feed di Instagram, orizzontale 16:9 per YouTube e LinkedIn. Ogni esportazione è ottimizzata in base alle specifiche di quella piattaforma, incluse le dimensioni corrette, la dimensione del file e lo stile dei sottotitoli. Nessuna necessità di riformattare o ridimensionare manualmente.
Quanto tempo ci vuole per creare un video per i social media?
La maggior parte dei video per i social viene generata in 2-5 minuti, a seconda della durata e della complessità. Un Reel Instagram di 60 secondi richiede in genere 2-3 minuti per essere generato. Scrivere il tuo script può richiedere 5-10 minuti. Dall’idea al video finito, pronto per la pubblicazione: meno di 15 minuti in totale. Confrontalo con la produzione video tradizionale (giorni o settimane) o anche con il montaggio fai-da-te (1-2 ore per video).
Posso creare video in più lingue per un pubblico globale?
Sì. HeyGen supporta oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Crea il tuo video nella tua lingua principale (inglese, spagnolo, ecc.), poi fai clic su traduci per generare versioni in francese, tedesco, giapponese, arabo, hindi, portoghese e in più di altre 170 lingue.La clonazione vocalegarantisce che ogni lingua suoni naturale, non robotica. La sincronizzazione labiale abbina i movimenti della bocca all’audio tradotto, così il tuo avatar parla in modo autentico in ogni lingua.
Posso personalizzare gli avatar AI per adattarli al mio brand?
Sì. Scegli tra oltre 120 avatar già pronti e diversi, oppure crea un avatar personalizzato a partire da foto che rispecchiano l’aspetto specifico del tuo brand. Carica immagini che mostrino lo stile, l’etnia, la fascia d’età e il genere desiderati. HeyGen genera un avatar unico per il tuo uso esclusivo. Per la massima coerenza del brand, clona te stesso o un membro del tuo team per creare un gemello digitale che rappresenti la tua azienda in tutti i contenuti social.
I video sembrano generati dall’IA o falsi?
Gli avatar più recenti di HeyGen offrono una qualità fotorealistica con movimenti, espressioni e sincronizzazione labiale così naturali che la maggior parte degli spettatori non riesce a distinguerli da riprese reali. Tuttavia, molti brand scelgono di abbracciare l’estetica dell’IA: è distintiva, coerente e trasparente nel mostrare di essere generata dall’intelligenza artificiale. Che tu voglia avatar iperrealistici o stilizzati, entrambe le opzioni sono disponibili e funzionano bene sulle piattaforme social.
Come funzionano i sottotitoli e le didascalie?
I sottotitoli automatici vengono generati automaticamente quando crei il tuo video. I sottotitoli si sincronizzano perfettamente con l’audio, includono la punteggiatura corretta e mettono in evidenza le parole chiave per dare enfasi. Puoi personalizzare lo stile dei sottotitoli, inclusi font, dimensione, colore, posizione e animazione, per allinearli alle best practice della piattaforma o alle linee guida del tuo brand. I sottotitoli sono disponibili in tutte le oltre 175 lingue supportate per i video tradotti.
In quanto tempo posso creare video di marketing?
HeyGen supporta video di varie durate per adattarsi alla struttura del tuo corso. La maggior parte dei moduli di compliance funziona bene in un formato di microlearning tra i 3 e i 10 minuti, ma puoi creare contenuti più lunghi per argomenti più approfonditi. Per percorsi formativi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli o moduli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e il tracciamento dei progressi.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione video nel marketing tradizionale richiede il coordinamento dei talent, la prenotazione degli studi, giornate di riprese e montaggio in post-produzione: in genere servono 2-4 settimane e da 5.000 a oltre 20.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Quando le campagne cambiano o i contenuti vanno aggiornati, rigeneri il video invece di rigirarlo. I team marketing registrano una creazione di contenuti 3 volte più veloce e costi di produzione drasticamente inferiori.
Più membri del team possono collaborare ai video per i social?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui il tuo team social, i designer e i content creator possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand, script e template accessibili a tutti. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni, rivedere i contenuti prima della pubblicazione e tracciare quale membro del team ha creato quali video.
Posso usare HeyGen per i video di formazione dei dipendenti?
Sì. Sebbene HeyGen sia eccellente nel creare contenuti social che catturano subito l’attenzione, molte organizzazioni utilizzano la piattaforma anche per video di formazione interna. Gli stessi avatar AI, le funzionalità multilingue e il rapido processo di creazione funzionano sia per il marketing esterno sia per le esigenze interne di formazione e sviluppo.
Posso aggiungere musica, effetti sonori o la mia voce?
Sì a tutte e tre le cose. HeyGen include una libreria di brani musicali di sottofondo con licenza per uso commerciale nei video social. Puoi anche caricare i tuoi file audio, inclusi tappeti musicali con il tuo brand, effetti sonori o registrazioni vocali. Alcuni utenti creano video ibridi: avatar AI per la parte visiva, ma la propria registrazione vocale per l’audio. Oppure usano l’AI per il contenuto principale e sovrappongono la loro musica per mantenere la coerenza del brand.
