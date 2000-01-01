Sì, è esattamente per questo che HeyGen è stato progettato. Crea il tuo video una sola volta, poi esportalo in più formati contemporaneamente: verticale 9:16 per Instagram Reels e TikTok, quadrato 1:1 per il feed di Instagram, orizzontale 16:9 per YouTube e LinkedIn. Ogni esportazione è ottimizzata in base alle specifiche di quella piattaforma, incluse le dimensioni corrette, la dimensione del file e lo stile dei sottotitoli. Nessuna necessità di riformattare o ridimensionare manualmente.



