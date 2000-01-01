Crea video di testimonianze dei clienti che generano fiducia e aumentano le vendite
Trasforma le recensioni scritte in video testimonianze coinvolgenti che aumentano le conversioni e accorciano i cicli di vendita. Nessuna ripresa del cliente necessaria. Genera video autentici di storie dei clienti a partire dai feedback esistenti utilizzando avatar AI che offrono riprova sociale su larga scala.
Il problema di marketing
Scopri come i team di marketing come il tuo ampliano la produzione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.
La sfida del video testimonianza
Hai centinaia di recensioni a cinque stelle ma zero video‑testimonianze. I clienti adorano il tuo prodotto ma non vogliono registrare video. Sono timidi davanti alla telecamera, troppo impegnati o preoccupati per la privacy. I pochi che accettano non portano mai a termine. Una produzione video professionale costa da 2.000 a 5.000 dollari per singola testimonianza. I video girati dai clienti hanno una pessima illuminazione, audio scadente e sfondi che distraggono. Hai passato settimane a coordinare gli orari per ritrovarti con filmati inutilizzabili. Nel frattempo, i tuoi concorrenti hanno video‑testimonianze in ogni pagina, e sai che le video‑testimonianze convertono 3 volte meglio del testo. I tuoi contenuti di testimonianze sono troppo limitati per soddisfare le esigenze di marketing. Ogni landing page ha bisogno di riprova sociale. Ogni pagina prodotto ha bisogno di credibilità. Ogni conversazione di vendita ha bisogno di conferme. Ma la tua libreria di testimonianze contiene solo tre video datati, risalenti al 2019.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma le recensioni scritte dei tuoi clienti in video testimonianze professionali senza che i clienti debbano girare alcun video. Copia il testo dalle recensioni su Google, Trustpilot, dai sondaggi o dalle email dei clienti. Seleziona un avatar AI che rispecchi il tuo target di clientela e genera in pochi minuti video di testimonianze autentiche.
Ti servono 50 video di testimonianze? Creali in un solo pomeriggio partendo dalla tua libreria di recensioni. Stai espandendo il tuo business a livello globale? Traduci le testimonianze in oltre 175 lingue con clonazione vocale e labiale sincronizzato usando campagne video localizzate. Il cliente ha cambiato azienda o ruolo? Modifica lo script e rigenera il video all’istante. Hai dubbi sulla privacy? Gli avatar AI proteggono l’identità del cliente offrendo al tempo stesso testimonianze autentiche.
Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Converti le recensioni scritte in video
Smetti di aspettare che i clienti registrino video‑testimonianze. Usa le recensioni che hai già. Copia i feedback dei clienti da qualsiasi fonte e trasformali in video professionali. Avatar IA presentano le testimonianze con emozioni autentiche e una resa naturale. La tua libreria di testimonianze scritte diventa contenuti video.
• Trasforma le recensioni scritte in video testimonianze
• Conserva le parole esatte del cliente
• Voce naturale con la giusta espressività
• Presentazione professionale ogni volta
Scala i contenuti di riprova sociale
Genera un numero illimitato di video testimonianza dalla tua libreria di feedback dei clienti. Testimonianze diverse per pubblici, prodotti o obiezioni differenti. Testimonianze specifiche per prodotto. Testimonianze focalizzate sulle funzionalità. Testimonianze specifiche per settore. Abbina le testimonianze a ogni esigenza di marketing senza colli di bottiglia nella produzione.
• Creazione illimitata di video di testimonianze
• Testimonianze per prodotto o funzionalità
• Contenuti specifici per settore e verticale
• Abbina le testimonianze alla fase del percorso d’acquisto
Testimonianze nel rispetto della privacy
Alcuni clienti adorano il tuo prodotto ma non vogliono comparire in video: politiche aziendali, questioni di privacy, preferenze personali. Gli avatar AI permettono di raccontare la loro testimonianza proteggendone l’identità. Il loro feedback autentico diventa così un contenuto video utilizzabile senza esporli.
• Tutelare la privacy dei clienti
• Opzione per testimonianza anonima
• Conforme a HIPAA per il settore sanitario
• Approccio conforme alle politiche aziendali
Qualità professionale costante
Le testimonianze registrate dai clienti possono variare enormemente: illuminazione scarsa, audio di bassa qualità, parlato poco naturale. HeyGen garantisce che ogni testimonianza mantenga uno standard professionale. Una presentazione coerente rafforza la credibilità del brand, senza problemi di qualità tecnica.
• Qualità video professionale ogni volta
• Branding e presentazione coerenti
• Consegna controllata dei messaggi
• Nessuna variazione nella qualità di produzione
Testimonianze multilingue
Traduci le testimonianze dei clienti in qualsiasi lingua con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Una testimonianza in inglese diventa versioni in spagnolo, francese, tedesco e giapponese. Crea fiducia nei mercati internazionali con prove sociali localizzate a partire da un’unica testimonianza originale.
• Oltre 175 lingue disponibili
• Clonazione vocale per una resa naturale
• Sincronizzazione labiale con l'audio tradotto
• Creare fiducia a livello globale su larga scala
Posizionamento strategico delle testimonianze
Genera video di testimonianze ottimizzati per ogni canale di marketing. Testimonianze brevi per i social media. Storie clienti più lunghe per il sito web. Testimonianze specifiche per funzionalità per le pagine prodotto. Testimonianze mirate alla gestione delle obiezioni per le presentazioni di vendita.
• Testimonianze per sito web e landing page
• Contenuti di testimonianze per i social media
• Testimonianze per presentazioni di vendita
• Testimonianze per campagne email
• Social proof nella pagina prodotto
Dal brief al video pubblicato in 3 passaggi
Inserisci testimonianza del cliente
Copia il testo dalle recensioni dei clienti, dalle risposte ai sondaggi, dalle interviste per i case study o dalle email di feedback. Oppure scrivi uno script di testimonianza basato sulle conversazioni con i clienti e sui risultati ottenuti. L’IA di HeyGen ti aiuta a strutturare le testimonianze per ottenere il massimo impatto, concentrandosi su problema, soluzione e risultati.
Seleziona lo stile del presentatore
Scegli un avatar AI che rispecchi il tuo target di clienti o il pubblico a cui ti rivolgi. Presentatori professionali per testimonianze B2B. Persone comuni e facilmente riconoscibili per prodotti consumer. Avatar specifici per settore per mercati verticali. Seleziona uno sfondo e un’ambientazione in linea con l’estetica del tuo brand.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In 2-4 minuti otterrai una video testimonianza professionale esportata in formati adatti per l’integrazione sul sito web, la condivisione sui social, le presentazioni di vendita e le campagne email. Genera più versioni dalla stessa testimonianza: 30 secondi per i social media, 60 secondi per il sito web, video di 2 minuti con la storia del cliente per case study.
Creato per ogni esigenza di marketing
Testimonianze per Sito Web e Landing Page
Posiziona le video‑testimonianze in modo strategico in tutto il tuo sito. Le testimonianze in homepage creano subito credibilità. Le testimonianze nelle landing page aumentano i tassi di conversione. Le testimonianze nelle pagine prodotto rispondono a obiezioni specifiche. Le testimonianze nella pagina dei prezzi giustificano l’investimento.
Caso d’uso: un’azienda SaaS inserisce video‑testimonianze in ogni pagina prodotto per affrontare dubbi specifici sulle singole funzionalità. Miglioramento del tasso di conversione: +45% rispetto alle sole testimonianze testuali.
Abilitazione alle vendite e presentazioni
Fornisci ai team di vendita video testimonianze che affrontino le obiezioni più comuni. Gestisci il caso "i vostri concorrenti dicono X" con video testimonianze di clienti che hanno valutato i concorrenti ma hanno scelto voi. Crea una libreria di testimonianze organizzata per settore, dimensione aziendale, caso d’uso o tipo di obiezione.
Caso d’uso: un’azienda di software B2B realizza 30 video di testimonianze che coprono diversi settori e dimensioni aziendali. Il ciclo di vendita si riduce del 25% grazie a prove sociali pertinenti in ogni fase.
Storie di successo dei clienti e casi di studio
Trasforma i case study scritti in video coinvolgenti. Il cliente descrive la sfida iniziale, perché ha scelto la tua soluzione, l’esperienza di implementazione, i risultati misurabili e i consigli per gli altri. I video di customer story in formato più lungo offrono maggiore profondità ai potenziali clienti nella fase di valutazione.
Caso d’uso: una società di servizi professionali trasforma 15 case study scritti in video‑storie di clienti. Il coinvolgimento dei prospect aumenta di 3 volte, la generazione di lead qualificati cresce del 60%.
Testimonianze sanitarie conformi alla normativa HIPAA
I fornitori di servizi sanitari hanno bisogno di testimonianze dei pazienti nel rispetto dei requisiti di privacy HIPAA. Gli avatar AI consentono di raccontare storie di successo dei pazienti senza rivelarne l’identità. Risultati dei trattamenti, testimonianze sull’esperienza, raccomandazioni sulle strutture: tutto è possibile con la protezione della privacy.
Caso d’uso: uno studio medico genera video di testimonianze dei pazienti che mettono in evidenza le esperienze di trattamento e i risultati ottenuti, senza violare l’HIPAA né compromettere la privacy dei pazienti.
Caso d’uso: un brand di e-commerce pubblica un video di testimonianza dei clienti tre volte a settimana. I tassi di coinvolgimento sono 4 volte superiori rispetto ai contenuti solo di prodotto. Attribuzione diretta al 20% delle nuove acquisizioni di clienti
Contenuti di testimonianze per i social media
Adatta le testimonianze dei clienti per la distribuzione sui social media. Clip di 15-30 secondi con i momenti salienti delle recensioni per Instagram Reels, TikTok e LinkedIn. Una cadenza regolare di video con testimonianze dei clienti costruisce una prova sociale costante come strategia continuativa di contenuti.
Caso d’uso: un brand di e-commerce pubblica tre volte a settimana un video con la testimonianza di un cliente. I tassi di engagement sono 4 volte superiori rispetto ai contenuti solo di prodotto. Attribuzione diretta al 20% delle nuove acquisizioni di clienti.
Testimonianze di fornitori di servizi e agenzie
Le società di servizi professionali, i consulenti e le agenzie costruiscono credibilità con video di testimonianze dei clienti: risultati ottenuti, qualità della collaborazione, competenze dimostrate, valore generato. Genera testimonianze che mettano in evidenza le diverse offerte di servizi, in linea con i servizi che i potenziali clienti stanno valutando.
Caso d’uso: un’agenzia di marketing crea video di testimonianze dei clienti per ogni linea di servizio: testimonianze SEO, testimonianze PPC, testimonianze per la consulenza strategica. I potenziali clienti vedono prove sociali pertinenti per i singoli servizi.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che cos’è la creazione di video con l’IA per il marketing?
I video testimonial sono testimonianze dei clienti in formato video, in cui i clienti soddisfatti condividono le loro esperienze con un prodotto o un servizio. I video testimonial generano più fiducia rispetto al testo, perché chi guarda può percepire tono di voce, emozioni e autenticità. Molti team riutilizzano inoltre i testimonial in formati in stile creator come annunci video UGC per campagne a pagamento e distribuzione sui social.
Come si creano video di testimonianze senza che i clienti debbano filmare?
HeyGen converte le testimonianze scritte in formato video utilizzando avatar AI. Copia il testo dalle recensioni dei clienti, dalle risposte ai sondaggi o dalle email di feedback. L'avatar AI presenta la testimonianza con emozioni autentiche e una resa naturale. Le parole reali del cliente diventano una testimonianza video professionale senza bisogno di coordinare il cliente o di produrre un video. Questo risolve problemi comuni: clienti troppo impegnati per registrare, clienti timidi davanti alla telecamera, preoccupazioni per la privacy e qualità video incostante.
I video con testimonianze possono davvero aumentare le conversioni?
Sì. Le ricerche mostrano che le testimonianze video aumentano i tassi di conversione dal 20 all’80% a seconda del settore e del posizionamento. Le testimonianze video superano quelle testuali perché il video trasmette autenticità, gli spettatori percepiscono il video come più affidabile, il video coinvolge più sensi, la connessione emotiva guida le decisioni e il video riduce il rischio di acquisto percepito. Le landing page con testimonianze video ottengono risultati costantemente migliori rispetto alle pagine con solo testo.
Cosa rende efficace un video di testimonianze?
Video di testimonianze efficaci includono: problemi specifici affrontati dai clienti, risultati chiari ottenuti, stile di comunicazione autentico, metriche concrete quando possibile, rilevanza per il pubblico di riferimento, risposta alle obiezioni più comuni, qualità video professionale e una durata adeguata (30-90 secondi per la maggior parte dei casi d’uso). L’aspetto più importante è la specificità. "Questo prodotto è fantastico" ha poco impatto. "Questo prodotto ha ridotto il nostro tempo di elaborazione da 4 ore a 30 minuti" comunica un valore concreto e credibile.
Quanto dovrebbero durare i video di testimonianze?
Social media: 15-30 secondi. Homepage del sito web: 30-60 secondi. Pagine prodotto: 45-90 secondi. Landing page: 60-90 secondi. Video di case study: 2-3 minuti. Presentazioni di vendita: 90-120 secondi. Regola generale: abbastanza lungo da essere credibile e specifico, abbastanza breve da mantenere alta l’attenzione. La maggior parte delle testimonianze funziona meglio sotto i 90 secondi.
Potete tradurre video di testimonianze per i mercati internazionali?
Sì. Crea il video di testimonianza nella tua lingua principale, poi traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. La stessa testimonianza del cliente diventa versioni in spagnolo, francese, tedesco, giapponese e mandarino, con una resa naturale da madrelingua. Le testimonianze tradotte creano fiducia nei mercati internazionali. Le testimonianze nella lingua locale hanno prestazioni nettamente superiori rispetto alle sole testimonianze in inglese nei mercati non anglofoni
Come gestite la privacy dei clienti nei video di testimonianze?
L’approccio di HeyGen agli avatar IA tutela la privacy dei clienti. Il cliente fornisce il testo della testimonianza ma non compare in video. Il feedback diventa contenuto video senza rivelarne l’identità. Questo rende possibili testimonianze da pazienti del settore sanitario (conformità HIPAA), clienti dei servizi finanziari (requisiti di riservatezza), responsabili acquisti aziendali (restrizioni dovute alle policy interne), pazienti in terapia (privacy fondamentale) e qualsiasi cliente che preferisca l’anonimato. Ottieni così il valore delle testimonianze senza compromettere la privacy dei clienti.
Di quanti video di testimonianze hai bisogno?
Prodotto semplice: 5-10 video di testimonianze che coprano i principali benefici. Prodotti multipli: 3-5 testimonianze per ogni prodotto principale. B2B con più settori: testimonianze per ciascun verticale di riferimento. Vendite complesse: testimonianze che affrontano diverse obiezioni. Inizia con 10-15 video di testimonianze che coprano soddisfazione generale, funzionalità specifiche, diversi tipi di clienti, obiezioni comuni ed esperienza di implementazione. Poi amplia in base ai dati sulle performance.
Esplora altre soluzioni
Inizia a creare video di marketing oggi stesso
Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video di marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno rivoluzionato il loro modo di creare contenuti.
