Senza HeyGen La sfida del video testimonianza

Hai centinaia di recensioni a cinque stelle ma zero video‑testimonianze. I clienti adorano il tuo prodotto ma non vogliono registrare video. Sono timidi davanti alla telecamera, troppo impegnati o preoccupati per la privacy. I pochi che accettano non portano mai a termine. Una produzione video professionale costa da 2.000 a 5.000 dollari per singola testimonianza. I video girati dai clienti hanno una pessima illuminazione, audio scadente e sfondi che distraggono. Hai passato settimane a coordinare gli orari per ritrovarti con filmati inutilizzabili. Nel frattempo, i tuoi concorrenti hanno video‑testimonianze in ogni pagina, e sai che le video‑testimonianze convertono 3 volte meglio del testo. I tuoi contenuti di testimonianze sono troppo limitati per soddisfare le esigenze di marketing. Ogni landing page ha bisogno di riprova sociale. Ogni pagina prodotto ha bisogno di credibilità. Ogni conversazione di vendita ha bisogno di conferme. Ma la tua libreria di testimonianze contiene solo tre video datati, risalenti al 2019.