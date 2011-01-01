Annunci video UGC che convertono senza assumere creator
Genera annunci video UGC autentici utilizzando avatar AI che sembrano e si comportano come veri contenuti di creator. Scala la produzione delle tue creatività pubblicitarie per TikTok, Instagram e Meta senza dover gestire i creator, negoziare compensi o aspettare le consegne.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Aggiorna i contenuti all’istante quando i prodotti cambiano
Il problema di marketing
Scopri come i team marketing come il tuo scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita grazie a una piattaforma innovativa che trasforma il testo in video con l’AI.
La stretta sui contenuti di marketing
I tuoi annunci con le migliori performance sono video in stile UGC che convertono da 3 a 5 volte meglio rispetto agli annunci di brand più curati, ma scalarli è lento e costoso. Gestire più creator, negoziare i diritti di utilizzo, aspettare le consegne e pagare 200–500 $ per video fa aumentare rapidamente i costi. I creator non rispettano le scadenze, la qualità è altalenante e i diritti di utilizzo scadono, mentre tu hai comunque bisogno di decine di varianti dell’annuncio per capire cosa funziona. Testare nuove angolazioni richiede settimane di brief e revisioni, rallentando la tua capacità di restare competitivo. La velocità con cui testi le creatività non riesce a stare al passo con i tuoi obiettivi di crescita.
La soluzione HeyGen
HeyGen creatore di annunci IA genera autentiche video ads UGC senza dover ingaggiare creator. Scegli tra diversi avatar IA che offrono contenuti in stile creator e sembrano nativi per TikTok e Instagram. Ti basta scrivere lo script, scegliere un presentatore e generare annunci in pochi minuti, senza gestione dei creator, senza negoziare i diritti di utilizzo e senza attese. Ti servono 50 varianti di annunci per testare diversi hook, angolazioni e CTA? Generale in un’unica sessione, testando demo, testimonial, unboxing e tutorial con lo stesso presentatore. Ciò che costerebbe 25.000 $ in compensi ai creator può essere realizzato in un solo pomeriggio.
I presentatori avatar parlano oltre 175 lingue con una dizione naturale e un labiale sincronizzato. Lancia lo stesso contenuto creativo UGC a livello globale utilizzando campagne video localizzate senza assumere creator locali o aumentare i budget.
Tutto ciò di cui i team marketing hanno bisogno per creare su larga scala
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e favoriscono la crescita con la piattaforma di conversione da testo a video AI più innovativa.
Test creativi illimitati
Genera infinite varianti di annunci testando diversi hook, punti di dolore, benefici e CTA. Esegui A/B test con 10, 20, 50 versioni per trovare la tua formula vincente. Nessun costo aggiuntivo per i creator per ogni variazione. Scala la velocità di testing creativo per allinearla al tuo budget pubblicitario.
Estetica autentica del creator
Gli avatar AI offrono lo stile informale e autentico che fa funzionare gli annunci UGC. Look da ripresa mobile. Presentazione diretta in camera. Stile di parlato naturale. Sensazione organica che non provoca cecità da annunci. I tuoi annunci si integrano nei feed come contenuti nativi.
Risposta immediata
Genera creatività pubblicitarie in pochi minuti, non in giorni. La riunione strategica del mattino individua un nuovo angolo. Nel pomeriggio lo stai già testando sul mercato. Rispondi a trend, mosse dei concorrenti e cambiamenti del mercato alla velocità del performance marketing.
Pieno controllo creativo
La tua visione, eseguita alla perfezione. Nessuna interpretazione da parte del creator. Niente “scusa, non è il mio stile”. Scrivi esattamente ciò che vuoi venga detto, nel modo in cui vuoi che venga detto. Itera all’istante in base ai dati sulle performance.
Qualità costante
Ogni video mantiene una qualità professionale. Niente illuminazione scadente, audio di bassa qualità o presentazioni fuori brand. Avatar coerente, ambientazione coerente, stile di presentazione coerente. Scala i contenuti senza variazioni di qualità.
Nessun problema di diritti d’uso
Crea una volta, usi per sempre. Nessun contratto con scadenza. Nessuna rinegoziazione per l’uso prolungato. Nessuna limitazione territoriale. Pubblica annunci a livello globale, senza limiti di tempo, su tutte le piattaforme, senza costi aggiuntivi.
Dal brief al video pubblicato in 3 passaggi
Scrivi il tuo hook
Scrivi il testo del tuo annuncio. Inizia con un hook che fermi lo scroll. Affronta il punto dolente. Presenta la soluzione. Inserisci una CTA chiara. Oppure usa generatore di script AI addestrato su formule di annunci UGC ad alte prestazioni. Genera più varianti di script da testare.
Scegli il tuo stile di creator
Seleziona un avatar AI in linea con il tuo target demografico. Presentatori giovani ed energici per prodotti destinati alla Gen Z. Persone comuni e facilmente riconoscibili per il mercato di massa. Avatar sofisticati per i brand premium. Visualizza in anteprima più presentatori con il tuo script per trovare l’abbinamento perfetto.
Scegli l’ambientazione. Camera da letto per un effetto autentico. Cucina per prodotti lifestyle. Palestra per brand fitness. Ufficio per il B2B. Esterni per prodotti avventura. Oppure usa uno sfondo personalizzato.
Genera e distribuisci
Fai clic su Genera. In 2-3 minuti otterrai gli export finali degli annunci video UGC in formato verticale 9:16 per TikTok e Instagram e quadrato 1:1 per le posizioni nel feed. Caricali direttamente su Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager oppure scaricali per altre piattaforme.
Genera 10 varianti testando diversi hook. Altre 10 testando diverse CTA. Altre 10 con un’enfasi diversa sui benefici. Avvia test creativi completi in meno di un’ora
Progettato per ogni esigenza di marketing
Annunci di prodotti e-commerce
Genera annunci UGC in stile recensione di prodotto. L’avatar fa l’unboxing del prodotto, ne evidenzia le caratteristiche e condivide la propria esperienza. Mostra il prodotto in uso. Affronta le obiezioni più comuni. Porta traffico alle pagine prodotto con un formato di testimonianza autentica.
Campagne di risposta diretta
Crea annunci UGC basati su problema-soluzione. L’avatar evidenzia uno specifico punto dolente vissuto dal tuo pubblico, presenta il tuo prodotto come soluzione, mostra i risultati ottenuti e una CTA forte spinge all’azione immediata.
Testimonianze di riprova sociale
Amplifica la riprova sociale con video testimonial pubblicitari senza rincorrere i clienti per ottenere registrazioni. Presenta recensioni, risultati e case study in formato UGC ad alta conversione.
Dimostrazioni di prodotto
Contenuti UGC in stile tutorial che mostrano come funzionano i prodotti. L’avatar illustra le funzionalità, dimostra i casi d’uso e spiega i benefici. Formato educativo che riduce le esitazioni all’acquisto.
Confronto e alternative
Annunci in stile "Sono passato da [competitor] a [your product]". L’avatar spiega perché ha fatto il cambio, cosa c’è di meglio e quali risultati ha ottenuto. Posizionamento competitivo in autentico formato UGC.
Stagionali e promozionali
Genera tempestivamente annunci UGC per saldi, festività e offerte a tempo. Urgenza del Black Friday. Guide ai regali per le feste. Lanci di prodotti estivi. Crea rapidamente contenuti stagionali senza problemi di disponibilità dei creator stagionali.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Cosa sono gli annunci video UGC?
Gli annunci video UGC sono inserzioni in stile contenuti generati dagli utenti che imitano i post organici dei social media. Presentano persone reali (o avatar realistici) che condividono esperienze autentiche, recensioni o dimostrazioni. Gli annunci UGC superano le tradizionali pubblicità patinate perché risultano nativi sulle piattaforme social, non provocano assuefazione alla pubblicità e sfruttano la psicologia della riprova sociale.
L’AI ad creator di HeyGen genera video in stile UGC utilizzando avatar AI che offrono una presentazione autentica, simile a quella dei creator, senza dover assumere creator reali.
Come posso creare video di marketing senza un team di produzione?
Gli annunci UGC generati dall’IA spesso ottengono risultati pari o superiori ai contenuti realizzati dai creator grazie a iterazioni più rapide, qualità costante e test illimitati. Molti brand utilizzano UGC basati sull’IA per test e scaling rapidi, per poi impiegare i contenuti dei creator per le campagne hero o per i video di lancio prodotto.
Le inserzioni UGC funzionano per il mio settore?
Gli annunci video UGC funzionano in tutti i settori: e-commerce, DTC, SaaS, app mobile, integratori, beauty, moda, fitness, food & beverage, servizi finanziari e servizi B2C. Qualsiasi brand che si rivolge ai consumatori sulle piattaforme social trae vantaggio da contenuti autentici in stile creator.
I brand B2B utilizzano un approccio UGC modificato, con presentatori professionisti in contesti aziendali. Stessa comunicazione autentica, ma con ambientazione e tono diversi.
Cosa rende efficace un annuncio UGC ad alte prestazioni?
Le inserzioni UGC di successo includono: un gancio forte nei primi 3 secondi, una chiara identificazione del problema, un presentatore con cui il pubblico possa identificarsi, uno stile di comunicazione autentico, una dimostrazione visiva del prodotto, elementi di riprova sociale, una CTA diretta, un formato verticale ottimizzato per mobile e sottotitoli per la visione senza audio.
Il generatore di script AI di HeyGen include questi elementi. Oppure scrivi script personalizzati utilizzando framework collaudati
Posso creare contenuti in stile UGC con HeyGen?
Crea il tuo video di formazione sulla compliance una sola volta nella tua lingua principale. Poi utilizza la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il cloning vocale (così il tuo presentatore suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). La tua versione in spagnolo suona come uno spagnolo madrelingua, non come un inglese doppiato.
Posso testare rapidamente più varianti di annunci?
Sì, questo è il principale vantaggio di HeyGen. Genera 20, 50, 100+ varianti testando diverse variabili: hook (primi 3 secondi), punti dolenti affrontati, benefici evidenziati, angolazioni del prodotto, CTA, stili del presentatore e sfondi.
Quanto costano gli annunci UGC con HeyGen rispetto all’assunzione di creator?
Costi dei creator: 200-500 $ per video. Testare 50 varianti costa 10.000-25.000 $. HeyGen: abbonamento mensile fisso. Video illimitati. 50 varianti costano quanto 5 varianti: il costo del tuo abbonamento.
Tempistiche del ROI: la maggior parte dei performance marketer recupera il costo dell’abbonamento nei primi 10-20 video generati dall’IA. Tutto ciò che viene dopo è puro miglioramento del margine.
Quali specifiche e formati video offre HeyGen?
HeyGen esporta annunci UGC in formati adatti a tutte le principali piattaforme:
- Verticale 9:16 (1080x1920) per TikTok, Instagram Reels, Stories
- Quadrato 1:1 (1080x1080) per il feed di Instagram e il feed di Facebook
- Orizzontale 16:9 (1920x1080) per YouTube, posizionamenti orizzontali
- Dimensioni personalizzate per posizionamenti specifici
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video di marketing richiede il coordinamento dei talent, la prenotazione degli studi, giornate di riprese e montaggio in post-produzione: in genere servono 2-4 settimane e da 5.000 a oltre 20.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità paragonabile in pochi minuti a una frazione del costo. Quando le campagne cambiano o i contenuti devono essere aggiornati, rigeneri il video invece di rigirarlo. I team di marketing riportano una creazione di contenuti 3 volte più veloce e costi di produzione drasticamente inferiori.
Posso tradurre gli annunci UGC per campagne internazionali?
Sì. Crea un annuncio UGC nella tua lingua principale, traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Lo stesso avatar parla correntemente spagnolo, francese, tedesco, giapponese e mandarino con una pronuncia naturale.
Lancia campagne internazionali senza assumere creator locali. Una singola creatività pubblicitaria diventa versioni illimitate per i vari mercati. Utilizzo tipico: crea 5-10 concept pubblicitari principali in inglese, traducili ciascuno in 5-10 lingue target e lancia 50-100 varianti specifiche per mercato.
Esplora altre soluzioni
Use Cases
Tools
Storie dei clienti
- Media d’impatto: produzione 3 volte più veloce
- Vision Creative Labs: 50-60 video al giorno
- Videoimmagine: coinvolgimento 3x
- HubSpot: video AI su larga scala
- Ogilvy: campagne personalizzate
- Publicis Groupe: Presenza globale
- Advantive: creazione di contenuti più veloce del 50%
- Coursera: Localizzazione dei video
- Workday: Localizzazione in pochi minuti
Inizia a creare video di marketing oggi stesso
Smetti di aspettare settimane per contenuti che dovrebbero essere pronti domani. Genera video marketing professionali in pochi minuti, localizzali istantaneamente per i mercati globali e scala la produzione di contenuti senza aumentare il team o il budget. Unisciti ai team marketing di HubSpot, Ogilvy e Publicis che hanno trasformato il loro modo di creare.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Nessuna esperienza di produzione richiesta
- Disdici in qualsiasi momento