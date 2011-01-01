Senza HeyGen La stretta sui contenuti di marketing

I tuoi annunci con le migliori performance sono video in stile UGC che convertono da 3 a 5 volte meglio rispetto agli annunci di brand più curati, ma scalarli è lento e costoso. Gestire più creator, negoziare i diritti di utilizzo, aspettare le consegne e pagare 200–500 $ per video fa aumentare rapidamente i costi. I creator non rispettano le scadenze, la qualità è altalenante e i diritti di utilizzo scadono, mentre tu hai comunque bisogno di decine di varianti dell’annuncio per capire cosa funziona. Testare nuove angolazioni richiede settimane di brief e revisioni, rallentando la tua capacità di restare competitivo. La velocità con cui testi le creatività non riesce a stare al passo con i tuoi obiettivi di crescita.