Bagikan Video

Bagikan video Anda dengan cepat dan mudah menggunakan Alat Bagikan Video HeyGen. Unggah, optimalkan, dan distribusikan video HD atau 4K tanpa harus khawatir tentang batasan ukuran file, masalah format, atau kehilangan kualitas. Cocok untuk pemasar, pendidik, kreator, dan tim yang menginginkan pemutaran yang lancar dan hasil yang terlihat profesional di setiap perangkat.

Video Sharing Tool
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Bagikan Video

Mengapa Berbagi Video Anda Dengan HeyGen

HeyGen memberikan Anda cara yang cepat dan andal untuk berbagi video tanpa khawatir tentang ukuran file, kesalahan pemutaran, atau pembatasan platform. Ini dibuat untuk para kreator, pemasar, pendidik, dan tim yang menginginkan hasil berkualitas tinggi yang konsisten.

•Berbagi Di Setiap Platform: Unggah video Anda di media sosial, situs web, atau aplikasi perpesanan. •Semuanya tetap kompatibel. Pertahankan Kualitas Anda: Bagikan video HD atau 4K tanpa kehilangan kejernihan.
•Unggahan Lebih Cerdas, Lebih Cepat: Mengurangi ukuran file secara otomatis sehingga video diunggah dengan cepat dan diputar dengan lancar.
• Dibuat untuk Setiap Kasus Penggunaan: Sempurna untuk video pemasaran, tutorial, konten pelatihan, dan lainnya.
• Optimisasi AI Termasuk: Memperbaiki format, menyesuaikan kualitas, dan membuat video Anda siap untuk dibagikan seketika.

Jika Anda perlu memperkecil video besar terlebih dahulu, coba Video Size Compressor gratis untuk hasil yang cepat dan andal.

seorang wanita dengan kemeja kuning sedang bermain video
Bagikan Video

Praktik Terbaik untuk Berbagi Video

Ingin lebih banyak orang menonton video Anda? Ikuti tips berikut ini:

• Pilih Platform yang Tepat
Bagikan video Anda di tempat di mana audiens Anda paling banyak menghabiskan waktu.

• Pertahankan Ukuran File yang Wajar
Kompresi membantu video dimuat dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Jika Anda perlu merekam layar atau membuat tutorial sebelum berbagi, HeyGen Screen Recorder adalah cara mudah untuk menangkap rekaman yang bersih.
• Gunakan Thumbnail yang Menarik
Thumbnail yang kuat meningkatkan klik dan waktu tonton.
• Tambahkan Ajakan Bertindak yang Jelas
Beritahu penonton Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya, entah itu mengklik, berlangganan, atau mengunjungi tautan.
• Gunakan Format yang Kompatibel
MP4 adalah pilihan teraman untuk pemutaran yang bersih dan bebas dari kesalahan.

Promosikan di Berbagai Kanal
Berbagi video Anda di lebih banyak tempat secara alami meningkatkan jangkauan.

layar yang bertuliskan buat suara baru
Bagikan Video

Meningkatkan Keterlibatan Melalui Berbagi Video

• Berbagi di Semua Platform: Publikasikan video Anda di media sosial, situs web, alat LMS, atau kirim tautan berbagi. Konten Anda tetap kompatibel di mana saja.
• Pemutaran Berkualitas Tinggi: Video HD dan 4K Anda tetap menjaga kejernihan dan warna sehingga audiens melihatnya seperti yang Anda ciptakan.
• Optimisasi Video Cerdas: HeyGen mengurangi ukuran file dan menyesuaikan format secara otomatis untuk unggahan lebih cepat dan pemutaran yang lebih lancar.
• Distribusi Bantuan AI: AI menangani thumbnail, format, dan penyesuaian kinerja sehingga video Anda terlihat bagus di setiap platform.
• Berbagi Cloud Aman: Kirim tautan privat dan kontrol akses. Ideal untuk tim yang berbagi materi pelatihan atau komunikasi internal.
• Wawasan Kinerja: Lacak keterlibatan untuk melihat bagaimana penonton berinteraksi dengan video yang Anda bagikan.

layar yang bertuliskan buat, bagikan, sambung
Bagaimana cara kerjanya?

Tampilkan Video Anda dalam 4 Langkah Mudah

Sampaikan video yang terpolish dan berdampak dengan pemutar video yang dapat disesuaikan, siap untuk dipublikasikan dan dibagikan dalam waktu singkat.

Langkah 1

Buat Video Anda

Seret dan lepas file Anda atau impor dari perangkat atau penyimpanan cloud Anda.

Langkah 2

Secara Otomatis Mengoptimalkan

HeyGen mengompres dan memformat video Anda agar dapat diputar dengan lancar tanpa kehilangan kualitas.

Langkah 3

Pilih Tempat untuk Berbagi

Pilih platform Anda atau salin tautan yang dapat dibagikan. Video Anda siap dipublikasikan dengan pemutaran yang bersih dan berkualitas tinggi di perangkat apa pun.

Langkah 4

Pantau Keterlibatan

Lihat tampilan dan interaksi untuk memahami bagaimana video Anda berkinerja.

Bagikan Video FAQ

Bagaimana cara berbagi video secara online dengan HeyGen?

Anda mengunggah video Anda, biarkan HeyGen mengoptimalkannya untuk pemutaran yang lancar, kemudian bagikan menggunakan tautan langsung atau file yang siap untuk platform. Alat ini menyiapkan konten Anda secara otomatis, membuat distribusi cepat dan dapat diandalkan. Jika Anda perlu mengurangi ukuran file terlebih dahulu, gunakan Free Video Size Compressor.

Bisakah saya berbagi file video berukuran besar menggunakan HeyGen?

Ya. HeyGen secara otomatis mengompres file besar sehingga mereka dapat diunggah lebih cepat dan diputar dengan lancar tanpa memerlukan pengaturan manual. Kualitas HD atau 4K Anda tetap terjaga setelah optimasi, membuatnya ideal untuk video panjang, pelajaran, dan demo.


Format video apa yang paling baik untuk dibagikan?

MP4 menawarkan pemutaran yang paling konsisten di berbagai perangkat, namun HeyGen menerima semua format utama dan mengonversinya sesuai kebutuhan. Ini memastikan konten Anda ditampilkan dengan benar di platform sosial, situs web, dan layar ponsel.


Apakah kualitas video saya akan berkurang saat saya membagikannya?

Tidak. HeyGen mempertahankan kejernihan HD dan 4K sambil mengurangi ukuran file untuk meningkatkan kecepatan dan kompatibilitas. Warna, ketajaman, dan detail Anda tetap konsisten sehingga penonton dapat mengalami video Anda sesuai dengan yang Anda maksud.


Apakah alat ini bagus untuk video pemasaran, bisnis, atau pelatihan?

Ya. HeyGen berfungsi dengan baik untuk tutorial, iklan, demo produk, konten orientasi, dan komunikasi internal. Anda juga dapat merekam cuplikan baru menggunakan AI Screen Recorder sebelum membagikannya.

Apakah saya bisa menggunakan HeyGen di desktop dan ponsel?

Ya. Alat Bagikan Video dapat dijalankan di browser apa pun di desktop, tablet, atau ponsel. Anda dapat mengunggah, mengoptimalkan, dan membagikan video dari perangkat apa pun tanpa perlu menginstal perangkat lunak.

Apakah video yang dibagikan aman di HeyGen?

Ya. Anda dapat membuat tautan privat, mengontrol akses, dan berbagi video dengan aman dari dasbor cloud Anda. Ini membuat alat ini ideal untuk pelatihan internal, komunikasi bisnis, dan konten klien privat.

