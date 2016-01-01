HeyGen memberikan Anda cara yang cepat dan andal untuk berbagi video tanpa khawatir tentang ukuran file, kesalahan pemutaran, atau pembatasan platform. Ini dibuat untuk para kreator, pemasar, pendidik, dan tim yang menginginkan hasil berkualitas tinggi yang konsisten.



•Berbagi Di Setiap Platform: Unggah video Anda di media sosial, situs web, atau aplikasi perpesanan. •Semuanya tetap kompatibel. Pertahankan Kualitas Anda: Bagikan video HD atau 4K tanpa kehilangan kejernihan.

•Unggahan Lebih Cerdas, Lebih Cepat: Mengurangi ukuran file secara otomatis sehingga video diunggah dengan cepat dan diputar dengan lancar.

• Dibuat untuk Setiap Kasus Penggunaan: Sempurna untuk video pemasaran, tutorial, konten pelatihan, dan lainnya.

• Optimisasi AI Termasuk: Memperbaiki format, menyesuaikan kualitas, dan membuat video Anda siap untuk dibagikan seketika.

Jika Anda perlu memperkecil video besar terlebih dahulu, coba Video Size Compressor gratis untuk hasil yang cepat dan andal.