Dengan Repurpose Video AI, Anda dapat memanfaatkan setiap video dengan maksimal. Ubah konten video panjang menjadi klip pendek yang menarik untuk media sosial, dengan mudah meningkatkan jangkauan dan interaksi Anda di berbagai platform.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan nyata untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Memperkenalkan Repurpose Video AI
Ubah video apa pun menjadi beberapa versi yang dioptimalkan untuk berbagai platform dalam hitungan menit. Dengan Repurpose Video AI, Anda dapat mengubah konten panjang menjadi klip pendek untuk TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts, tanpa memerlukan keahlian mengedit. Baik itu untuk media sosial, video pelatihan, atau konten pemasaran, alat ini membuat penggunaan ulang video menjadi sangat mudah.
Ingin memaksimalkan konten video Anda?
Repurpose Video AI membantu Anda mengubah video berdurasi panjang menjadi klip yang menarik dan siap untuk berbagai platform dalam hitungan menit. Dengan alat berbasis AI ini, Anda dapat menyesuaikan video Anda untuk TikTok, Instagram, YouTube, dan platform lainnya. Tidak diperlukan pengalaman mengedit. Ini adalah cara termudah untuk meningkatkan nilai dan jangkauan video Anda tanpa repot produksi tradisional.
Dengan mengubah tujuan video Anda, Anda dapat dengan cepat meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan ROI. Repurpose Video AI secara otomatis mengubah ukuran, mengedit, dan mengoptimalkan video Anda, memastikan konten Anda cocok dengan sempurna di setiap platform. Baik untuk media sosial, pemasaran, atau pelatihan, cukup unggah video Anda, pilih platform Anda, dan biarkan AI yang menangani sisanya.
Untuk personalisasi yang spesifik pada audiens, gunakan Personalized Video Platform untuk menyampaikan variasi video yang disesuaikan secara masal
Meningkatkan Jangkauan dengan Video yang Diproses Ulang
Dapatkan hasil terbaik dari konten Anda dengan mengikuti tips sederhana namun ampuh ini:
• Kenali Platform Anda: Sesuaikan setiap video agar cocok dengan format dan gaya audiens TikTok, Instagram, atau YouTube.
• Pangkas untuk Dampak: Ubah video panjang menjadi klip singkat yang menarik perhatian dan meningkatkan waktu tonton.
• Perbarui CTA: Modifikasi seruan-aksi Anda untuk setiap versi agar sesuai dengan tujuan dari masing-masing platform.
• Eksperimen dengan Format: Jelajahi versi vertikal, persegi, dan lanskap atau bahkan ciptakan Reels dan Shorts untuk meningkatkan keterlibatan.
Cara Mengolah Ulang Video dengan AI
Ubah Tujuan Video dalam 4 Langkah Mudah, Belum pernah semudah ini untuk mengubah tujuan konten video. Berikut cara Anda dapat membuat video yang siap diunggah ke berbagai platform dalam hitungan menit:
Unggah video panjang Anda ke Repurpose Video AI atau tempelkan tautan YouTube. Alat ini mendukung berbagai format untuk mempermudah dan mempercepat proses.
Pilih platform di mana Anda ingin menggunakan kembali konten Anda. Repurpose Video AI mengoptimalkan video untuk spesifikasi masing-masing platform (misalnya, vertikal untuk TikTok, persegi untuk Instagram).
Sesuaikan durasi video, tambahkan teks, logo, atau branding khusus untuk memastikan video Anda sesuai dengan gaya dan pesan yang ingin disampaikan.
Setelah video Anda siap, Anda bisa mengunduhnya ke perangkat Anda atau mempublikasikannya langsung ke akun media sosial Anda dengan satu klik.
Repurpose Video AI membantu Anda mengubah konten panjang seperti webinar, podcast, atau tutorial menjadi klip pendek yang siap dipublikasikan di berbagai platform. Secara otomatis mengubah ukuran, memotong, dan mengoptimalkan video Anda untuk media sosial dalam hitungan menit.
Anda mengunggah video Anda atau menempelkan tautan, memilih platform yang diinginkan, dan membiarkan AI mengatur pemotongan, rasio aspek, dan pengeditan dasar. Kemudian alat ini menghasilkan beberapa versi yang dioptimalkan yang bisa Anda unduh atau publikasikan langsung.
Anda dapat membuat versi yang disesuaikan untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook, dan lainnya. Untuk pembuatan konten yang difokuskan pada TikTok, Anda juga dapat menjelajahi AI TikTok Video Generator.
Ya. Anda dapat menambahkan logo, subjudul, dan mengatur durasi video, rasio aspek, serta framing agar setiap klip sesuai dengan merek Anda dan kebutuhan setiap platform.
Ya. Klip yang dimodifikasi diekspor dalam resolusi tinggi (hingga 4K), sehingga tetap tajam dan profesional di semua perangkat dan platform sosial.
Tentu saja. Anda dapat mengubah sesi pelatihan yang panjang menjadi klip pembelajaran yang lebih singkat dan terfokus. Untuk membuat modul pelatihan terstruktur dari awal, coba gunakan alat AI Training Video juga.
Repurpose Video AI dirancang untuk menggunakan kembali konten yang sudah ada, namun Anda dapat menggabungkannya dengan alat pembuat untuk membangun alur kerja yang lengkap. Untuk menghasilkan konten baru yang siap diunggah ke YouTube, Anda bisa menggunakan AI YouTube Video Generator dan kemudian mengubahnya menjadi klip-klip pendek.
