Ubah Video Panjang Menjadi Video Pendek dengan AI

Ubah video panjang menjadi video pendek secara otomatis dengan AI. Buat klip siap viral dengan teks otomatis, pembingkaian cerdas, dan ekspor super cepat.

115,822,233Video dihasilkan
89,720,239Avatar dihasilkan
15,982,222Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Episode podcast menjadi klip pendek

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

Webinar menjadi sorotan media sosial

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

Demo produk menjadi video pendek fitur

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

Video edukasi menjadi pelajaran singkat yang mudah dicerna

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

Konten kreator untuk posting secara konsisten

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

Video pemasaran menjadi aset kampanye

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

Mengapa HeyGen Menjadi Pembuat Video Panjang ke Video Pendek Terdepan

HeyGen membantu kreator dan tim mengubah konten format panjang menjadi video pendek berkinerja tinggi dengan lebih cepat dan dengan kontrol yang lebih baik. Platform ini menggabungkan deteksi klip cerdas, pemformatan visual yang rapi, dan output setara produksi untuk menghasilkan konten pendek yang konsisten.

Deteksi sorotan otomatis

HeyGen memindai video berdurasi panjang untuk mengidentifikasi momen yang layak dijadikan klip dengan menggunakan alat AI canggih demi proses pemotongan video yang efisien. Platform ini berfokus pada pernyataan penting, reaksi, dan titik jeda alami sehingga setiap video pendek terasa terarah, bukan dipotong secara acak, terutama saat mengubah format video panjang menjadi video pendek.

Pemformatan siap platform

Setiap video pendek dibuat dalam format yang dioptimalkan untuk Shorts, Reels, dan feed. Rasio aspek, tempo, dan teks otomatis diatur, sehingga klip siap dipublikasikan seketika di berbagai platform media sosial.

Berkembang dari satu menjadi banyak

Ubah satu video panjang menjadi banyak video pendek dalam satu proses, dengan memanfaatkan teknik pemotongan berbasis AI menggunakan pembuat klip. Ini memudahkan Anda menjaga ritme publikasi konten pendek secara konsisten tanpa harus mengedit ulang rekaman yang sama berulang kali.

Ekstraksi klip bertenaga AI

HeyGen menganalisis ucapan, tempo, dan struktur untuk mengubah video panjang menjadi klip video pendek yang tetap mempertahankan konteks dan kejelasan. Alih-alih menebak di mana harus memotong, sistem membuat segmen-segmen terfokus yang berdiri sendiri dan mampu mempertahankan perhatian.

Pembingkaian cerdas untuk video format pendek

Video horizontal berdurasi panjang akan otomatis diubah menjadi format vertikal atau persegi. AI akan menjaga pembicara dan visual utama tetap berada di tengah, menghilangkan pemotongan yang canggung dan membuat klip terasa alami di feed media sosial.

Teks takarir yang meningkatkan retensi

Setiap video pendek dilengkapi dengan subtitle yang dibuat otomatis dengan penyesuaian waktu yang presisi. Teks ini meningkatkan aksesibilitas dan menjaga pemirsa tetap terlibat, terutama saat menonton tanpa suara di perangkat seluler.

Penyuntingan cepat dengan kontrol teks

Edit klip dengan menyesuaikan teks dan timing alih-alih memangkas frame secara manual menggunakan AI video ke video pendek. Alur kerja berbasis teks ini memungkinkan Anda menyempurnakan hook, memperketat penyampaian, dan membuat ulang klip dengan cepat menggunakan video sumber yang sama.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform image-to-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya di medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami punya sebuah film yang selama ini saya buat setiap minggu. Tiba-tiba kami sadar, saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Hal yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video Panjang ke Video Pendek

Buat video bentuk pendek dari rekaman panjang dalam empat langkah sederhana.

Langkah 1

Unggah video panjang Anda

Tambahkan file video atau impor konten yang sudah ada. HeyGen menganalisis seluruh rekaman untuk memahami struktur, tempo, dan konten yang diucapkan.

Langkah 2

Biarkan AI menemukan momen-momen penting

Sistem ini secara otomatis mengidentifikasi momen-momen penting dan mengonversi video berdurasi panjang menjadi klip video pendek, dengan berfokus pada bagian yang jelas dan menarik menggunakan solusi AI gratis.

Langkah 3

Sesuaikan klip

Sesuaikan caption, tata letak, dan durasi klip untuk mendapatkan engagement optimal di platform media sosial. Smart reframing memastikan setiap video pendek terlihat natural dalam format vertikal atau persegi, sempurna untuk TikTok dan platform lainnya.

Langkah 4

Ekspor dan publikasikan

Unduh video pendek yang dioptimalkan untuk platform media sosial atau gunakan kembali di berbagai kampanye dengan memanfaatkan video berbasis AI. Pembaruan menjadi mudah dengan meregenerasi dari sumber yang sama menggunakan AI video ke video pendek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang dimaksud dengan mengubah video panjang menjadi video pendek?

Video panjang ke video pendek mengacu pada mengubah rekaman berdurasi penuh menjadi klip yang lebih singkat yang dirancang untuk tontonan di media sosial dan perangkat mobile. AI mengidentifikasi momen-momen penting, memotong bagian yang tidak diperlukan, dan memformat klip agar mudah ditonton dan dibagikan, sehingga menjadi alat video AI yang efektif.

Bagaimana HeyGen memilih momen mana yang akan dibuat klip?

HeyGen menganalisis pola bicara, penekanan, dan tempo untuk menemukan sorotan alami pada klip dengan bantuan AI. Pendekatan ini menghasilkan video pendek yang terasa utuh dan bermakna, bukan terpotong secara tiba-tiba.

Bisakah saya mengatur durasi video pendeknya?

Ya, memanfaatkan alat AI dapat menyederhanakan prosesnya. Anda bisa menyesuaikan durasi klip atau membuat ulang variasi baru. Fleksibilitas ini membantu menyesuaikan video pendek untuk berbagai platform dan preferensi audiens, terutama saat menggunakan clip maker.

Apakah video pendek tersebut sudah dioptimalkan untuk platform media sosial?

Video pendek diformat dengan rasio aspek, teks, dan tempo yang tepat untuk platform populer, sehingga sangat ideal untuk konten video di TikTok. Hal ini membuat proses publikasi lebih cepat dan mengurangi kebutuhan akan pengeditan tambahan.

Bisakah saya mengedit klip setelah klip tersebut dibuat?

Pengeditan melalui penyesuaian teks dan timing menjadi lebih maksimal berkat kemampuan editor video. Ini memudahkan Anda menyempurnakan hook atau susunan kata tanpa perlu mengutak-atik timeline yang rumit.

Jenis video panjang seperti apa yang paling efektif?

Video talking-head, podcast, webinar, demo, dan rekaman edukasi sangat cocok untuk platform media sosial seperti TikTok. Ucapan yang jelas dan struktur yang rapi membantu AI menghasilkan klip pendek yang lebih kuat.

Apakah ini menggantikan proses pengeditan video manual?

Untuk sebagian besar alur kerja repurposing, ya. AI menangani pemotongan, framing, dan penambahan caption sehingga tim bisa fokus pada strategi konten, bukan pada pengeditan manual.

Bisakah saya membuat beberapa video pendek dari satu video panjang?

Ya. Satu video panjang dapat menghasilkan beberapa video pendek dalam satu alur kerja, sehingga sangat ideal untuk publikasi konten pendek secara konsisten.

