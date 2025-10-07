Generator Iklan AI untuk Video Iklan Cepat dan Berdampak Tinggi

Buat iklan video siap tayang dengan AI ad generator yang dirancang untuk kecepatan dan kejelasan. Mulai dari produk, penawaran, atau skrip, lalu hasilkan video iklan yang sudah dipoles dengan visual, suara, teks, dan tempo yang diatur secara otomatis. Tanpa perlu proses syuting atau editing rumit.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Iklan video media sosial

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Kampanye peluncuran produk

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Iklan promosi e-commerce

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Pengumuman fitur SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Iklan bisnis lokal dan jasa

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

Uji A/B variasi kreatif

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

Mengapa HeyGen adalah pembuat iklan AI terbaik?

HeyGen mengubah skrip apa pun menjadi iklan video berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Mulailah dari sebuah ide, skrip, atau beberapa poin penting, lalu hasilkan adegan berbicara yang realistis dan selesaikan iklan Anda tanpa alur kerja produksi tradisional.

Pembuatan super cepat

Ubah naskah menjadi video yang rapi dalam hitungan menit. Jauh lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan proses syuting, pengambilan ulang, atau timeline editing yang rumit.

Tanpa kurva belajar

Buat video berkualitas profesional dengan alur kerja yang sederhana dan intuitif. Tanpa pengalaman editing. Tanpa pengaturan teknis. Cukup tulis, hasilkan, dan sempurnakan.

Editor kreatif serba ada

Dari draf pertama hingga ekspor final, editor berbasis teks HeyGen menyederhanakan seluruh proses. Perbarui dialog, sesuaikan tempo, revisi adegan, dan iterasi dengan cepat—seperti mengedit dokumen, bukan timeline.

Pembuatan berbasis prompt dan produk

Mulai dari ringkasan, skrip, atau detail produk untuk membuat konten iklan. AI ad generator mengubah input tersebut menjadi iklan video lengkap dengan struktur adegan, visual, dan narasi yang selaras dengan tujuan periklanan.

Pembuat video AI berbasis skrip

Bekerja langsung dengan teks untuk menyempurnakan hook, manfaat, dan penawaran. AI video generator akan memperbarui visual, suara, dan teks otomatis, sehingga iterasi iklan menjadi sederhana dan cepat.

Format dan tempo siap platform

Hasilkan iklan dengan ukuran dan tempo yang pas untuk feed media sosial, pre-roll, dan berbagai placement. Pemformatan otomatis memastikan video terasa native dan nyaman untuk di-scroll di semua channel.

Teks dan suara yang mendorong konversi

Teks otomatis dan penyampaian suara yang natural meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas dalam iklan berkinerja tinggi dengan AI. Iklan tetap efektif bahkan saat ditonton tanpa suara, sehingga sangat ideal untuk platform seperti Facebook dan LinkedIn.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform image-to-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya di medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami punya sebuah film yang selama ini saya buat setiap minggu. Tiba-tiba kami sadar, saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Hal yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
Cara kerjanya

Cara Menggunakan AI Ad Generator

Buat iklan video AI dalam empat langkah mudah.

Langkah 1

Tambahkan ide iklan Anda

Masukkan ringkasan, skrip, atau detail produk untuk membuat iklan dengan performa tinggi. Sistem akan menyiapkan konten untuk pembuatan video iklan berfokus AI.

Langkah 2

Bentuk pesannya

Edit hook, manfaat, dan penawaran langsung di teks. Alat AI akan menyesuaikan adegan dan tempo secara otomatis, sehingga proses pembuatan iklan menjadi lebih efektif dan meningkatkan tingkat konversi.

Langkah 3

Sesuaikan visual dan suara

Pilih tata letak, teks, branding, dan gaya narasi. Waktu dan sinkronisasi bibir akan ditangani oleh platform.

Langkah 4

Hasilkan dan ekspor

Render video iklan final dan ekspor untuk kampanye iklan. Perbarui dan buat ulang kapan saja untuk menguji sudut pendekatan baru.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator iklan AI?

Generator iklan berbasis AI membuat video iklan berkinerja tinggi dari teks, prompt, atau detail produk. Alat ini secara otomatis menghasilkan visual, narasi, teks terjemahan, dan tempo video sehingga tim dapat meluncurkan iklan video tanpa perlu proses syuting, software editing, atau keahlian produksi.

Jenis iklan apa saja yang bisa saya buat dengan ini?

Anda dapat membuat iklan singkat untuk media sosial, promosi produk, iklan layanan, pengumuman fitur, dan variasi kampanye. Generator iklan berbasis AI ini dirancang untuk menghasilkan iklan video yang ringkas dan berfokus pada konversi di berbagai saluran digital.

Seberapa cepat saya bisa membuat video iklan?

Sebagian besar video iklan dibuat dalam hitungan menit menggunakan teknologi AI. Karena pengeditan dilakukan pada level teks, memperbarui pesan atau menguji hook baru dalam alur kerja bertenaga AI jauh lebih cepat dibandingkan dengan alur kerja pengeditan video tradisional.

Bisakah saya menyesuaikan branding dan tampilan visualnya?

Ya, memanfaatkan tools AI terbaik dapat meningkatkan kualitas iklan Anda. Anda bisa menerapkan warna brand, tata letak, dan gaya visual untuk memastikan setiap video iklan selaras dengan panduan brand Anda sekaligus menjaga konsistensi pesan di seluruh kampanye.

Apakah iklannya dioptimalkan untuk berbagai platform?

Ya. Video dibuat dalam format yang siap untuk berbagai platform dengan tempo yang tepat, teks tersemat, dan rasio aspek yang sesuai, sehingga mudah dipublikasikan di berbagai platform sosial dan periklanan.

Bisakah saya membuat beberapa versi dari satu iklan?

Ya. Anda dapat membuat beberapa variasi dari input yang sama untuk menguji hook, visual, dan sudut pesan tanpa perlu membuat ulang iklan dari awal.

Apakah saya perlu memiliki pengalaman mengedit video?

Tidak. Alur kerja ini dirancang untuk pengguna non-editor. Anda hanya mengatur teks dan pengaturan, sementara AI yang menangani timing, visual, dan detail produksi.

Dalam format apa video iklan diekspor?

Video iklan diekspor sebagai file MP4 standar, sehingga mudah diunggah ke platform iklan, media sosial, dan alat kampanye internal.

