Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Product Marketing

Video Peluncuran Produk Konten peluncuran produk pada hari peluncuran. Video pengumuman produk yang menjelaskan hal-hal baru, menunjukkan nilai, dan mendorong adopsi—diproduksi dalam hitungan jam, bukan berbulan-bulan. Use case: Menghasilkan paket video peluncuran lengkap (pengumuman, demo, FAQ) tepat waktu untuk rilis produk, bukan beberapa minggu setelahnya. Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.

Pengumuman Fitur Setiap rilis layak mendapatkan video. Buat konten pengumuman fitur yang dikirim bersama produk, disematkan dalam catatan rilis, dibagikan di media sosial, dan didistribusikan kepada pelanggan. Use case: Membuat video pengumuman fitur untuk setiap rilis sprint, sehingga pelanggan tetap mendapat informasi tentang peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Konten Sales Enablement Lengkapi tim penjualan dengan konten yang terbaru dan menarik. Demo produk penjelasan use case, pemetaan terhadap kompetitor—konten yang membantu tim penjualan menutup transaksi. Use case: Membangun pustaka video sales enablement yang lengkap yang mencakup semua produk, persona, dan skenario kompetitif. Hasil terverifikasi: Advantive mencapai pengurangan 50% dalam waktu pembuatan konten, dengan produksi voice-over yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini hanya membutuhkan 2–3 jam.

Penjelasan Produk Bantu pelanggan memahami apa yang dilakukan produk Anda dan mengapa itu penting. Video penjelasan untuk situs web, onboarding, dan edukasi pelanggan. Use case: Buat penjelasan produk untuk setiap segmen pelanggan, dengan membahas masalah spesifik dan kasus penggunaan yang relevan bagi mereka.

Peluncuran Produk Global Luncurkan secara serentak di setiap pasar. Lokalkan semua konten go-to-market untuk peluncuran internasional tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap wilayah. Use case: Menerjemahkan paket peluncuran lengkap ke dalam 15 bahasa untuk peluncuran produk secara global. Hasil terverifikasi: Workday memangkas proses lokalisasi dari hitungan minggu menjadi hitungan menit, dan kini menghasilkan konten dalam 10–15 bahasa untuk setiap video.