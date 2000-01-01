Rilis Video Peluncuran Produk pada Hari Pertama, Bukan Hari Ketiga Puluh
Pengumuman fitur, demo produk, materi penjualan, penentuan posisi kompetitif—buat konten go-to-market yang diluncurkan bersama produk, otomatis diperbarui saat produk berubah, dan menjangkau setiap pasar dalam bahasa mereka.
- Tidak perlu kartu kredit
- Perbarui konten seketika saat produk berubah
Masalah Pemasaran Produk
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Kesenjangan Konten Pemasaran Produk
Produk Anda akan dikirim minggu depan. Tim sales butuh materi enablement. Tim marketing butuh video peluncuran. Tim support butuh dokumentasi. Dan Anda masih menunggu tim produksi menyelesaikan demo yang Anda minta bulan lalu. Video tradisional tidak bisa mengikuti kecepatan pengembangan produk—saat konten akhirnya siap, fiturnya sudah berubah. Anda terus-menerus harus memilih antara rilis tepat waktu tanpa video, atau rilis terlambat dengan konten yang sudah ketinggalan. Sementara itu, tim global Anda meluncurkan dengan materi berbahasa Inggris saja karena proses lokalisasi menambah satu bulan lagi ke timeline. Product marketing akhirnya menjadi bottleneck, bukan akselerator.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah tim pemasaran produk Anda menjadi mesin konten yang bergerak secepat pengembangan produk. Tulis pesan Anda—atau biarkan AI membuatnya dari dokumen positioning Anda—pilih avatar AI, dan hasilkan video produk profesional dalam hitungan menit. Konten hari peluncuran dikirim pada hari peluncuran. Fitur berubah saat beta? Perbarui skripnya dan buat ulang. Peluncuran global? Terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Bangun pustaka konten go-to-market yang lengkap—pengumuman, demo, enablement, materi kompetitif—tanpa ketergantungan produksi yang memperlambat roadmap Anda.
Segala Kebutuhan Tim Product Marketing untuk Meluncurkan Lebih Cepat
Perangkat, alur kerja, dan wawasan menyeluruh yang menghilangkan hambatan di seluruh proses perencanaan, eksekusi, dan peluncuran sehingga tim dapat merilis lebih cepat dengan lebih sedikit perpindahan antar pihak.
Konten Peluncuran Cepat
Kirim konten video di hari produk Anda diluncurkan. Buat pengumuman produk, demo fitur, dan video peluncuran hanya dalam hitungan menit—bukan berminggu-minggu seperti produksi tradisional. Timeline go-to-market Anda tidak lagi terhambat oleh proses produksi video.
• Buat video peluncuran dalam hitungan menit
• Tanpa dependensi produksi
• Sertakan konten bersama produk
Pembaruan Konten Instan
Produk terus berkembang. Konten Anda juga harus begitu. Saat fitur berubah, harga diperbarui, atau pesan bergeser, cukup perbarui skrip Anda dan buat ulang. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa koordinasi produksi—konten yang selalu selaras dengan perkembangan produk Anda.
• Perbarui skrip dan buat ulang
• Tidak perlu pengambilan gambar ulang
• Pesan yang selalu terbaru
Pustaka Sales Enablement
Lengkapi tim penjualan Anda dengan konten yang mereka butuhkan untuk menang. Demo produk, penjelasan fitur mendalam, pemetaan keunggulan dibanding pesaing, penanganan keberatan—sebuah pustaka enablement lengkap yang diperbarui secepat produk Anda berkembang.
• Pustaka konten terpusat
• Pesan penjualan yang konsisten
• Diperbarui dengan perubahan produk
Dukungan Peluncuran Global
Luncurkan di mana saja, secara bersamaan. Penerjemahan video berbasis AI mengadaptasi konten go-to-market Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Peluncuran Anda di EMEA tidak perlu menunggu peluncuran di Amerika Utara selesai.
• Kloning suara mempertahankan suara merek
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Satu sumber, distribusi global
Video Pengumuman Fitur
Setiap fitur layak mendapatkan pengenalan yang tepat. Buat video pengumuman yang menjelaskan apa yang baru, mengapa itu penting, dan bagaimana cara menggunakannya—dikirim bersamaan dengan peluncuran fitur, disematkan dalam catatan rilis, dan didistribusikan di berbagai kanal.
• Video pengumuman untuk setiap rilis
• Sematkan dalam catatan rilis
• Distribusi multi-saluran
Konten Positioning Kompetitif
Lengkapi tim Anda dengan konten video yang memposisikan diri dibandingkan para pesaing. Battle card menjadi lebih hidup dengan penjelasan dalam bentuk video yang dapat dibagikan oleh tim penjualan dan mudah dipahami oleh pelanggan.
• Video perbandingan kompetitif
• Konten kartu strategi penjualan
• Positioning yang berfokus pada pelanggan
Dari Dokumen Positioning hingga Video Peluncuran dalam 3 Langkah
Mulailah dengan Pesan Anda
Tempelkan dokumen positioning, ringkasan fitur, atau pengumuman peluncuran Anda. Atau biarkan generator skrip AI membuat skrip video dari deskripsi produk Anda. Mulailah dari materi yang sudah dibuat oleh tim pemasaran produk.
Pilih Presenter Anda
Pilih avatar AI yang mewakili brand Anda, atau ciptakan juru bicara produk yang konsisten untuk semua konten produk. Sesuaikan gaya suara dan visual dengan panduan brand Anda.
Hasilkan dan Sebarkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah memiliki video produk profesional. Terjemahkan untuk peluncuran global dengan satu klik. Sebarkan di situs web, media sosial, email, platform pendukung penjualan, dan catatan rilis.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Product Marketing
Video Peluncuran Produk
Konten peluncuran produk pada hari peluncuran.Video pengumuman produkyang menjelaskan hal-hal baru, menunjukkan nilai, dan mendorong adopsi—diproduksi dalam hitungan jam, bukan berbulan-bulan.
Use case: Menghasilkan paket video peluncuran lengkap (pengumuman, demo, FAQ) tepat waktu untuk rilis produk, bukan beberapa minggu setelahnya.
Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.
Pengumuman Fitur
Setiap rilis layak mendapatkan video. Buat konten pengumuman fitur yang dikirim bersama produk, disematkan dalam catatan rilis, dibagikan di media sosial, dan didistribusikan kepada pelanggan.
Use case: Membuat video pengumuman fitur untuk setiap rilis sprint, sehingga pelanggan tetap mendapat informasi tentang peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Konten Sales Enablement
Lengkapi tim penjualan dengan konten yang terbaru dan menarik.Demo produkpenjelasan use case, pemetaan terhadap kompetitor—konten yang membantu tim penjualan menutup transaksi.
Use case: Membangun pustaka video sales enablement yang lengkap yang mencakup semua produk, persona, dan skenario kompetitif.
Hasil terverifikasi: Advantive mencapai pengurangan 50% dalam waktu pembuatan konten, dengan produksi voice-over yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini hanya membutuhkan 2–3 jam.
Penjelasan Produk
Bantu pelanggan memahami apa yang dilakukan produk Anda dan mengapa itu penting. Video penjelasan untuk situs web, onboarding, dan edukasi pelanggan.
Use case: Buat penjelasan produk untuk setiap segmen pelanggan, dengan membahas masalah spesifik dan kasus penggunaan yang relevan bagi mereka.
Peluncuran Produk Global
Luncurkan secara serentak di setiap pasar. Lokalkan semua konten go-to-market untuk peluncuran internasional tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap wilayah.
Use case: Menerjemahkan paket peluncuran lengkap ke dalam 15 bahasa untuk peluncuran produk secara global.
Hasil terverifikasi: Workday memangkas proses lokalisasi dari hitungan minggu menjadi hitungan menit, dan kini menghasilkan konten dalam 10–15 bahasa untuk setiap video.
Posisi Kompetitif
Menangkan lebih banyak kesepakatan dengan konten video yang memposisikan produk Anda dibandingkan alternatif lain. Battle card, konten perbandingan, dan pesan kompetitif yang benar-benar bisa digunakan oleh tim penjualan.
Use case: Membuat video battle card untuk 5 pesaing teratas, diperbarui setiap kuartal seiring perubahan lanskap persaingan.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video pemasaran produk?
Pembuatan video berbasis AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan video pemasaran profesional tanpa kebutuhan produksi tradisional. HeyGen menggabungkan avatar AI, sintesis suara, dan pengeditan otomatis untuk mengubah skrip menjadi konten video yang sudah jadi—tanpa perlu kamera, studio, atau kru film. Tim pemasaran dapat membuat video produk, konten media sosial, dan materi iklan dalam hitungan menit, bukan berminggu-minggu.
Bagaimana cara membuat video peluncuran produk dengan cepat?
Tulis pesan peluncuran Anda atau tempelkan dokumen positioning Anda. Pilih avatar AI sebagai presenter, tentukan gaya visual, lalu buat videonya. Sebagian besar video peluncuran jadi dalam hitungan menit. Ketika produk berubah sebelum peluncuran (yang hampir selalu terjadi), cukup perbarui skrip dan buat ulang videonya. Tanpa pengambilan gambar ulang, tanpa koordinasi produksi—konten siap rilis bersamaan dengan produk.
Bisakah saya memperbarui video ketika produknya berubah?
Ya—ini adalah salah satu keunggulan utama HeyGen untuk pemasaran produk. Saat fitur berkembang, harga berubah, atau pesan perlu disesuaikan, Anda cukup memperbarui skrip dan membuat ulang videonya. Konten Anda tetap selaras dengan produk tanpa memerlukan siklus produksi baru. Tim melaporkan siklus pembaruan yang jauh lebih cepat dibandingkan video tradisional.
Bagaimana cara membuat konten sales enablement dengan HeyGen?
Bangun pustaka sales enablement Anda dengan membuat video untuk setiap produk, persona, skenario kompetitif, dan tahap penjualan.Demo produk, penjelasan fitur, penanganan keberatan, dan pemetaan posisi terhadap kompetitor—semuanya dari naskah yang sudah dibuat oleh tim pemasaran produk Anda. Saat produk atau pesan berubah, perbarui dan buat ulang videonya agar materi enablement tetap mutakhir.
Bisakah saya melakukan lokalisasi konten produk untuk peluncuran global?
Ya. Buat konten produk Anda dalam bahasa utama Anda, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (suara brand Anda terdengar natural di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir. Luncurkan sekaligus di EMEA, APAC, dan LATAM alih-alih secara bertahap.
Seberapa cepat saya bisa membuat video pemasaran produk?
Sebagian besar video produk dibuat hanya dalam hitungan menit. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten hingga 50%. Attention Grabbing Media memangkas proses produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam. Peralihan dari jadwal produksi tradisional (berminggu-minggu hingga berbulan-bulan) ke pengiriman di hari yang sama berarti konten Anda bisa dirilis bersamaan dengan produk Anda.
Bisakah saya membuat video pengumuman fitur untuk setiap rilis?
Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan kolom variabel untuk nama, perusahaan, dan detail khusus. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi personal yang disesuaikan untuk pemasaran berbasis akun, pendekatan penjualan, atau kampanye keterlibatan pelanggan. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personal untuk AB InBev dengan menggunakan pendekatan ini.
Bagaimana cara saya menjaga konsistensi brand di seluruh konten produk?
Brand Kit HeyGen memusatkan identitas visual Anda—warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui. Brand Glossary mengontrol pelafalan nama produk, istilah fitur, dan kosakata teknis. Baik saat membuat video peluncuran, konten enablement, maupun materi positioning kompetitif, setiap video akan selalu menjaga konsistensi standar brand Anda.
Bisakah beberapa orang di tim PMM saya membuat konten?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat pemasar produk, manajer enablement, dan pembuat konten dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama menjaga elemen merek dan template yang telah disetujui tetap mudah diakses semua orang. Kontrol admin memastikan konsistensi pesan sekaligus memungkinkan tim Anda berkreasi dalam skala besar.
Jenis konten pemasaran produk apa saja yang bisa saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format video pemasaran produk: pengumuman peluncuran, demo fitur, video penjelasan produk, materi pendukung penjualan, pemetaan posisi kompetitif, studi kasus pelanggan, video use case, panduan integrasi, penjelasan harga, dan banyak lagi. Jika tim product marketing Anda membutuhkan konten video, HeyGen dapat memproduksinya secepat yang dibutuhkan oleh roadmap Anda.
Bagaimana ini dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video produk secara tradisional membutuhkan penulisan naskah, pembuatan storyboard, koordinasi talent, pengambilan gambar, dan editing—biasanya minimal 4–8 minggu. Kalikan itu dengan setiap bahasa yang Anda butuhkan untuk peluncuran global. HeyGen menghasilkan kualitas setara hanya dalam hitungan menit hingga jam, dengan terjemahan instan ke bahasa apa pun. Tim pemasaran produk melaporkan bahwa mereka untuk pertama kalinya bisa merilis konten peluncuran tepat waktu, dengan kemampuan untuk memperbarui seiring produk berkembang.
Apakah konten produk saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk tim pemasaran produk yang menangani informasi pra-peluncuran atau materi kompetitif, HeyGen menyediakan fitur keamanan tingkat enterprise termasuk integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Jelajahi Solusi Lainnya
Use Cases
Tools
Kisah Pelanggan
- Advantive: Pembuatan Konten 50% Lebih Cepat
- Media yang Menarik Perhatian: Produksi 3x Lebih Cepat
- Workday: Lokalisasi dalam Hitungan Menit
- Stratasys: Penerapan Pelatihan Global
- Coursera: Lokalisasi Video
- HubSpot: Video AI dalam Skala Besar
- Ogilvy: Kampanye yang Dipersonalisasi
- Publicis Groupe: Skala Global
- Miro: Lokalisasi Konten Global
Mulai Membuat Video Pemasaran Produk Hari Ini
Berhenti memilih antara mengirim tepat waktu atau mengirim dengan video. Hasilkan konten produk profesional dalam hitungan menit, perbarui setiap kali produk berubah, dan luncurkan secara global tanpa hambatan lokalisasi. Bergabunglah dengan tim pemasaran produk di HubSpot, Miro, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang telah mengubah kecepatan go-to-market mereka.
- Tidak perlu kartu kredit
- Perbarui konten seketika
- Batalkan kapan saja