Partage de connaissances médicales - Cas d'utilisation

Simplifier les sujets médicaux et améliorer l'éducation en matière de santé

Les professionnels de la santé, les hôpitaux, les cliniques et les patients ont besoin de moyens efficaces pour partager et recevoir des connaissances médicales cruciales. HeyGen permet la création rapide de projets de production vidéo dans le domaine de la santé pour le partage de connaissances médicales sans nécessiter une équipe de production ou un montage extensif.

Avantages et valeur

Contenu vidéo accessible pour des concepts médicaux complexes

Éliminer les obstacles à la production de vidéos de connaissances médicales

La formation médicale exige de la précision et de la clarté. La production vidéo traditionnelle peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps. HeyGen rationalise le processus, vous permettant de créer des vidéos informatives qui améliorent l'éducation des patients et la compréhension des états de santé, ainsi que la formation professionnelle et les tutoriels.

avatar de docteur IA avec différents choix de tenues pour le partage médicalavatar de docteur IA avec différents choix de tenues pour le partage médical

Améliorez l'apprentissage et la rétention dans le domaine de la santé grâce aux avatars IA

Rendez les informations médicales plus captivantes avec des avatars IA qui expliquent clairement les états de santé, les résultats d'analyses, les procédures et les traitements. Utilisez des graphiques animés, des animations et une narration claire pour simplifier des sujets complexes aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients.

vidéo d'avatar IA écouvillon médical pour le partage de connaissancesvidéo d'avatar IA écouvillon médical pour le partage de connaissances

Modifier, mettre à jour et localiser des vidéos médicales pour tout public

Mettez à jour sans effort les directives, procédures et résultats de recherche avec la plateforme vidéo alimentée par IA de HeyGen. Modifiez les scripts, ajustez les visuels et localisez le contenu dans plus de 170 langues et dialectes pour toucher un public plus large avec des connaissances de santé actualisées.

traduction d'une vidéo de formation médicaletraduction d'une vidéo de formation médicale

Témoignages clients

Découvrez comment les équipes de soins de santé partagent les connaissances médicales

NicoleNicole

« HeyGen est facile à utiliser et ajoute tellement de valeur parce que la vidéo est très précieuse. Quelque chose que nous prêchons tout le temps, c'est que les gens doivent intégrer la vidéo dans leurs stratégies de contenu, et HeyGen rend cela beaucoup plus facile. »

Nicole Donnelly, AI Adoption Specialist and Founder of AI Smart Ventures,AI Smart Ventures

Comment créer
des vidéos de partage de connaissances médicales avec HeyGen

Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des projets de production vidéo professionnels générés par IA pour le secteur de la santé en seulement quelques minutes.

Parcourez une large gamme de modèles prêts à l'emploi conçus pour du contenu éducatif et informatif. Que vous expliquiez des procédures médicales, décomposiez des résultats de recherche ou sensibilisiez à la santé, choisissez un modèle qui s'aligne sur votre sujet. Appliquez votre image de marque pour une apparence cohérente.

Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA réaliste (ou personnalisez le vôtre) pour transmettre votre message avec une touche humaine et convaincante. Incluez des illustrations médicales, des vidéos de procédures ou des visuels de données clés pour améliorer la compréhension.

Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour affiner le texte, les palettes de couleurs, les polices et les mises en page. Ajoutez des logos, des titres professionnels ou des éléments d'appel à l'action pour maintenir un aspect professionnel et conforme à la marque.

Ajoutez des animations, des schémas médicaux et des effets spéciaux issus de la bibliothèque d'actifs de HeyGen pour simplifier les concepts médicaux complexes et améliorer la compréhension des spectateurs.

Une fois finalisée, exportez votre vidéo de santé assistée par IA dans le format de votre choix et diffusez-la sur des plateformes éducatives, des réseaux de santé ou des médias sociaux.

FAQ

HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA qui aide les professionnels de la santé et les éducateurs à créer du contenu éducatif captivant. Elle transforme des informations médicales complexes en formats de production vidéo de soins de santé faciles à assimiler sans nécessiter une installation de production traditionnelle.

HeyGen élimine le besoin de présentateurs à l'écran, d'équipes vidéo coûteuses et de longs temps de montage. Les avatars IA transmettent les informations de manière claire et cohérente, rendant le savoir médical plus accessible et évolutif.

Oui ! HeyGen propose des avatars IA personnalisables qui peuvent être adaptés pour correspondre au professionnalisme et au ton des institutions médicales, garantissant crédibilité et clarté dans la production de vidéos de santé.

Absolument. HeyGen prend en charge plusieurs langues, permettant aux prestataires de soins de santé de partager des connaissances médicales avec des publics diversifiés à travers différentes régions.

Avec HeyGen, mettre à jour une vidéo est rapide et simple. Modifiez simplement le script, actualisez les visuels et générez une version révisée en quelques minutes, sans avoir besoin de reprises coûteuses.

Oui, les vidéos HeyGen sont optimisées pour les sites web, les plateformes d'e-learning, les réseaux sociaux et les portails d'éducation des patients, garantissant une large diffusion et accessibilité.

HeyGen vous permet de produire une vidéo professionnelle dans le domaine de la santé en seulement quelques heures, selon la complexité de votre contenu.

Pas du tout. HeyGen est conçu pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les organisations de soins de santé, avec ou sans compétences techniques. Sa plateforme conviviale simplifie le processus de création de vidéos.

HeyGen est parfait pour l'éducation des patients, la formation professionnelle, la sensibilisation à la santé publique, les résumés de recherche médicale, et plus encore—partout où une production vidéo de soins de santé claire et captivante est nécessaire.

Inscrivez-vous sur HeyGen, découvrez ses outils vidéo alimentés par l'IA et commencez dès aujourd'hui à transformer vos connaissances médicales en contenu vidéo de haute qualité et captivant.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo