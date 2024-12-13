Partage de connaissances médicales - Cas d'utilisation
Simplifier les sujets médicaux et améliorer l'éducation en matière de santé
Les professionnels de la santé, les hôpitaux, les cliniques et les patients ont besoin de moyens efficaces pour partager et recevoir des connaissances médicales cruciales. HeyGen permet la création rapide de projets de production vidéo dans le domaine de la santé pour le partage de connaissances médicales sans nécessiter une équipe de production ou un montage extensif.
Avantages et valeur
Contenu vidéo accessible pour des concepts médicaux complexes
Éliminer les obstacles à la production de vidéos de connaissances médicales
La formation médicale exige de la précision et de la clarté. La production vidéo traditionnelle peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps. HeyGen rationalise le processus, vous permettant de créer des vidéos informatives qui améliorent l'éducation des patients et la compréhension des états de santé, ainsi que la formation professionnelle et les tutoriels.
Améliorez l'apprentissage et la rétention dans le domaine de la santé grâce aux avatars IA
Rendez les informations médicales plus captivantes avec des avatars IA qui expliquent clairement les états de santé, les résultats d'analyses, les procédures et les traitements. Utilisez des graphiques animés, des animations et une narration claire pour simplifier des sujets complexes aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients.
Modifier, mettre à jour et localiser des vidéos médicales pour tout public
Mettez à jour sans effort les directives, procédures et résultats de recherche avec la plateforme vidéo alimentée par IA de HeyGen. Modifiez les scripts, ajustez les visuels et localisez le contenu dans plus de 170 langues et dialectes pour toucher un public plus large avec des connaissances de santé actualisées.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes de soins de santé partagent les connaissances médicales
AI Smart Ventures permet à Save a Life de créer des vidéos médicales qui sauvent des vies
Découvrez comment AI Smart Ventures aide Save a Life, le premier fournisseur de certifications médicales en ligne, à utiliser HeyGen pour produire des centaines de vidéos pour des certifications de sauvetage.
Le logiciel de simulations a réduit le temps de livraison des vidéos de 50 % et les coûts de 80 %
Découvrez comment le logiciel de simulations utilise HeyGen pour améliorer considérablement les vidéos de conseil et de formation, permettant à l'équipe de repousser les limites de la technologie et de la recherche en matière de sauvetage.
« HeyGen est facile à utiliser et ajoute tellement de valeur parce que la vidéo est très précieuse. Quelque chose que nous prêchons tout le temps, c'est que les gens doivent intégrer la vidéo dans leurs stratégies de contenu, et HeyGen rend cela beaucoup plus facile. »
Comment créer
des vidéos de partage de connaissances médicales avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des projets de production vidéo professionnels générés par IA pour le secteur de la santé en seulement quelques minutes.
Parcourez une large gamme de modèles prêts à l'emploi conçus pour du contenu éducatif et informatif. Que vous expliquiez des procédures médicales, décomposiez des résultats de recherche ou sensibilisiez à la santé, choisissez un modèle qui s'aligne sur votre sujet. Appliquez votre image de marque pour une apparence cohérente.
Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA réaliste (ou personnalisez le vôtre) pour transmettre votre message avec une touche humaine et convaincante. Incluez des illustrations médicales, des vidéos de procédures ou des visuels de données clés pour améliorer la compréhension.
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour affiner le texte, les palettes de couleurs, les polices et les mises en page. Ajoutez des logos, des titres professionnels ou des éléments d'appel à l'action pour maintenir un aspect professionnel et conforme à la marque.
Ajoutez des animations, des schémas médicaux et des effets spéciaux issus de la bibliothèque d'actifs de HeyGen pour simplifier les concepts médicaux complexes et améliorer la compréhension des spectateurs.
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de santé assistée par IA dans le format de votre choix et diffusez-la sur des plateformes éducatives, des réseaux de santé ou des médias sociaux.
FAQ
HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA qui aide les professionnels de la santé et les éducateurs à créer du contenu éducatif captivant. Elle transforme des informations médicales complexes en formats de production vidéo de soins de santé faciles à assimiler sans nécessiter une installation de production traditionnelle.
HeyGen élimine le besoin de présentateurs à l'écran, d'équipes vidéo coûteuses et de longs temps de montage. Les avatars IA transmettent les informations de manière claire et cohérente, rendant le savoir médical plus accessible et évolutif.
Oui ! HeyGen propose des avatars IA personnalisables qui peuvent être adaptés pour correspondre au professionnalisme et au ton des institutions médicales, garantissant crédibilité et clarté dans la production de vidéos de santé.
Absolument. HeyGen prend en charge plusieurs langues, permettant aux prestataires de soins de santé de partager des connaissances médicales avec des publics diversifiés à travers différentes régions.
Avec HeyGen, mettre à jour une vidéo est rapide et simple. Modifiez simplement le script, actualisez les visuels et générez une version révisée en quelques minutes, sans avoir besoin de reprises coûteuses.
Oui, les vidéos HeyGen sont optimisées pour les sites web, les plateformes d'e-learning, les réseaux sociaux et les portails d'éducation des patients, garantissant une large diffusion et accessibilité.
HeyGen vous permet de produire une vidéo professionnelle dans le domaine de la santé en seulement quelques heures, selon la complexité de votre contenu.
Pas du tout. HeyGen est conçu pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les organisations de soins de santé, avec ou sans compétences techniques. Sa plateforme conviviale simplifie le processus de création de vidéos.
HeyGen est parfait pour l'éducation des patients, la formation professionnelle, la sensibilisation à la santé publique, les résumés de recherche médicale, et plus encore—partout où une production vidéo de soins de santé claire et captivante est nécessaire.
Inscrivez-vous sur HeyGen, découvrez ses outils vidéo alimentés par l'IA et commencez dès aujourd'hui à transformer vos connaissances médicales en contenu vidéo de haute qualité et captivant.