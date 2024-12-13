Création de vidéo IA

Resize Video

Redimensionnez facilement vos vidéos pour n'importe quelle plateforme ou appareil tout en conservant une qualité d'image nette et un contenu centré, de TikTok à YouTube et au-delà.

Besoin que vos vidéos s'adaptent parfaitement à n'importe quelle plateforme ?

L'outil de redimensionnement de vidéo de HeyGen vous permet d'ajuster les dimensions de votre vidéo pour répondre aux exigences des différentes plateformes de réseaux sociaux, sites web et appareils. Que vous prépariez une vidéo verticale pour Instagram ou un format paysage pour YouTube, redimensionner n'a jamais été aussi simple.

HeyGen garantit que vos vidéos conservent leur qualité tout en s'adaptant parfaitement à la taille requise, vous aidant à diffuser un contenu cohérent et professionnel sur plusieurs canaux.

Meilleures pratiques pour redimensionner des vidéos

Obtenez les meilleurs résultats de vos vidéos redimensionnées avec ces astuces :

  • Connaître les exigences des plateformes : Recherchez les dimensions optimales pour chaque plateforme (par exemple, 9:16 pour TikTok ou 16:9 pour YouTube).
  • Maintenir le rapport d'aspect : Préservez le rapport d'aspect original ou utilisez le recadrage de manière stratégique pour éviter de déformer votre vidéo.
  • Aperçu avant publication : Vérifiez la vidéo redimensionnée sur la plateforme prévue pour vous assurer qu'elle apparaît comme attendu.
  • Prenez en compte le cadrage du contenu : Assurez-vous que les éléments importants sont dans la « zone sûre » pour éviter de couper les visuels clés.
un écran qui indique créer une nouvelle voixun écran qui indique créer une nouvelle voix

Améliorer la portée avec des vidéos redimensionnées

Redimensionner les vidéos rend votre contenu polyvalent et adapté à différentes plateformes, augmentant ainsi sa visibilité et son potentiel d'engagement. Avec la bonne taille et le bon format, vos vidéos peuvent toucher un public plus large et paraître soignées quel que soit l'endroit où elles sont partagées.

L'outil de redimensionnement de vidéo de HeyGen simplifie le processus de redimensionnement tout en préservant la qualité de la vidéo. Avec notre plateforme intuitive, vous pouvez adapter vos vidéos pour qu'elles correspondent à n'importe quelle plateforme ou objectif rapidement et sans effort.

un écran de téléphone qui affiche 'avatar vidéo'un écran de téléphone qui affiche 'avatar vidéo'

Comment ça marche ?

Rogner, redimensionner et réutiliser vos vidéos en 4 étapes faciles

Utilisez la mise en évidence instantanée alimentée par l'IA pour trouver et partager les meilleures parties de votre contenu—rapidement.

Étape 1

Trouvez Instant Highlight chez HeyGen Labs

Allez sur HeyGen Labs et ouvrez l'outil Instant Highlight. Il vous aide à identifier instantanément les moments les plus précieux et captivants dans n'importe quelle vidéo.

video thumbnail

Étape 2

Téléchargez votre vidéo ou collez un lien

Importez votre vidéo longue en téléchargeant un fichier ou en collant une URL publique. L'outil prend en charge les formats vidéo courants et les liens.

video thumbnail

Étape 3

Obtenez des points forts générés par IA

Laissez HeyGen découper automatiquement votre vidéo en plusieurs clips—organisés par moment, durée ou plateforme. Idéal pour des bobines, courts métrages, bandes-annonces ou du contenu récapitulatif.

video thumbnail

Étape 4

Partagez ou réutilisez instantanément

Téléchargez, redimensionnez ou partagez directement vos clips sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, et plus encore, avec des transitions et des formats soignés.

video thumbnail

Découvrez plus d'outils IA

Transformez du texte en vidéos d'avatars réalistes avec une voix et des expressions naturelles.

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

video thumbnail
Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


video thumbnail
Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

video thumbnail
Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

video thumbnail
Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

video thumbnail
Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

video thumbnail
Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

video thumbnail

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur le générateur de vidéos IA

Qu'est-ce que HeyGen ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen permet aux entreprises et aux créateurs de multiplier la production de contenu avec facilité.

Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.

HeyGen est-il un générateur de vidéos AI gratuit ?

Oui ! HeyGen propose un générateur de vidéos AI gratuit qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec des fonctionnalités de base sans frais. Pour une personnalisation avancée, des exportations de meilleure qualité et des outils AI supplémentaires, les utilisateurs peuvent passer à un plan premium.

Comment fonctionne un générateur de vidéos IA ?

Les générateurs de vidéos IA utilisent l'intelligence artificielle pour convertir du texte en contenu vidéo captivant. Ils emploient des modèles d'apprentissage profond pour générer des visuels réalistes, automatiser les voix off et synchroniser les mouvements, rendant la création de vidéos rapide et sans effort.

Comment les avatars IA améliorent-ils le contenu vidéo ?

Les avatars IA apportent une touche personnelle aux vidéos en imitant la parole et les expressions humaines. Ils suppriment le besoin d'apparitions à la caméra tout en garantissant une présentation professionnelle et captivante pour le marketing, l'éducation et le divertissement.

Puis-je convertir de l'audio en vidéo avec HeyGen ?

Oui ! HeyGen permet aux utilisateurs de transformer l'audio en vidéo en associant des enregistrements vocaux à des avatars IA, des sous-titres et des visuels dynamiques. Il suffit de télécharger votre fichier audio, de choisir un style de vidéo et de laisser l'IA générer une vidéo soignée en quelques minutes.

Puis-je utiliser le texte pour vidéo pour des présentations commerciales ?

Absolument. L'IA de texte en vidéo permet aux entreprises de transformer des scripts en présentations professionnelles. C'est idéal pour les matériaux de formation, les démos de produits et les vidéos explicatives sans nécessiter d'équipement de tournage ou une équipe de production.

Quelle est la précision du clonage vocal IA dans la traduction vidéo ?

La clonage vocal par IA reproduit le ton et le style de l'orateur, garantissant que les vidéos traduites conservent leur authenticité. Les modèles d'IA avancés ajustent la prononciation et le ton émotionnel pour correspondre au plus près à la voix originale.

Quels sont les avantages de la traduction vidéo alimentée par l'IA ?

La traduction vidéo par IA étend la portée du contenu en convertissant automatiquement les vidéos dans plusieurs langues tout en préservant la synchronisation vocale. Elle est largement utilisée dans le marketing mondial, l'e-learning et la localisation de contenu.

Les vidéos générées par IA peuvent-elles remplacer la production vidéo traditionnelle ?

Les vidéos générées par IA réduisent considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de contenu plus efficace. Bien qu'elles ne remplacent pas entièrement les productions cinématographiques à gros budget, elles constituent une excellente alternative pour le marketing, la formation et le contenu des médias sociaux.

Les avatars IA sont-ils personnalisables pour l'identité de marque ?

Oui, les avatars IA peuvent être personnalisés avec différents costumes, arrière-plans et options vocales pour s'aligner sur l'identité de la marque. Les entreprises peuvent créer des avatars qui correspondent à leur ton professionnel ou à l'esthétique de leur campagne.

La génération de vidéos par IA est-elle sécurisée et éthique ?

Les plateformes vidéo IA de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré soient conformes aux directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos IA éthique.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

