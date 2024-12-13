Besoin que vos vidéos s'adaptent parfaitement à n'importe quelle plateforme ?

L'outil de redimensionnement de vidéo de HeyGen vous permet d'ajuster les dimensions de votre vidéo pour répondre aux exigences des différentes plateformes de réseaux sociaux, sites web et appareils. Que vous prépariez une vidéo verticale pour Instagram ou un format paysage pour YouTube, redimensionner n'a jamais été aussi simple.

HeyGen garantit que vos vidéos conservent leur qualité tout en s'adaptant parfaitement à la taille requise, vous aidant à diffuser un contenu cohérent et professionnel sur plusieurs canaux.