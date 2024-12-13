Besoin de couper les parties indésirables de votre vidéo rapidement ?

Le coupeur de vidéo en ligne alimenté par l'IA de HeyGen vous aide à tailler, couper et affiner précisément vos vidéos en seulement quelques clics. Que vous éditiez des clips pour les réseaux sociaux, des présentations ou des tutoriels, cet outil garantit des coupes nettes et professionnelles sans compromettre la qualité.

Avec un découpage précis à l'image près et des aperçus en temps réel, HeyGen rend le montage vidéo fluide, garantissant que votre contenu soit raffiné et captivant.