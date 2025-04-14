Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles sur le thème des bébés, couvrant les révélations de genre, les annonces de date d’accouchement et les faire-part de naissance. Optez pour des palettes florales, aquarelles, roses et bleues, ainsi que des dizaines d’autres styles uniques pensés pour être chaleureux et personnels, avec des mises en page adaptées aux formats verticaux pour les réseaux sociaux, aux e-mails familiaux en écran large, et à tout ce qu’il y a entre les deux. Le générateur de vidéos IA gère automatiquement la structure des scènes, les transitions et le rythme, pour un rendu soigné sans aucun montage manuel. Contrairement à une carte statique ou à un visuel Canva, chaque modèle produit une véritable vidéo animée de faire-part de naissance, avec mouvement et son.