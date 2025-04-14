Transformez votre plus grande nouvelle en une vidéo d’annonce de bébé qui arrête le défilement et émeut aux larmes. Importez une photo, rédigez un message et produisez en quelques minutes une vidéo prête à être partagée, sans caméra, sans logiciel de montage et sans aucune expérience en production.
Pourquoi les marques choisissent HeyGen pour créer des vidéos d’annonce de bébé
Donnez instantanément vie à n’importe quelle photo
Transformez une simple photo de votre échographie, de la chambre de bébé ou des futurs parents en une vidéo d’annonce animée et narrée. Téléchargez votre image et la plateforme l’anime avec des mouvements fluides, de la musique et un message vocal personnalisé. Avec la technologie image to video, vous n’avez besoin ni de tournage, ni de trépied, ni d’équipe de production. Votre photo devient une vidéo soignée en moins de cinq minutes, prête à être envoyée à votre famille et partagée sur toutes les plateformes.
Narration personnalisée avec votre propre voix
Enregistrez votre annonce avec vos propres mots et écoutez-la restituée avec une voix off chaleureuse et naturelle. Le clonage de voix par IA capture votre ton et votre rythme à partir d’un court échantillon audio, pour que la vidéo sonne comme vous, même si vous n’apparaissez jamais à l’écran. Choisissez parmi des styles de narration naturels ou clonez votre propre voix pour personnaliser chaque version de l’annonce que vous partagez avec vos proches.
Jolis modèles pour chaque style d’annonce
Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles sur le thème des bébés, couvrant les révélations de genre, les annonces de date d’accouchement et les faire-part de naissance. Optez pour des palettes florales, aquarelles, roses et bleues, ainsi que des dizaines d’autres styles uniques pensés pour être chaleureux et personnels, avec des mises en page adaptées aux formats verticaux pour les réseaux sociaux, aux e-mails familiaux en écran large, et à tout ce qu’il y a entre les deux. Le générateur de vidéos IA gère automatiquement la structure des scènes, les transitions et le rythme, pour un rendu soigné sans aucun montage manuel. Contrairement à une carte statique ou à un visuel Canva, chaque modèle produit une véritable vidéo animée de faire-part de naissance, avec mouvement et son.
Ajoutez des sous-titres pour une lecture silencieuse
La plupart des gens regardent les vidéos sans le son, surtout sur les réseaux sociaux. Le sous-titrage intégré ajoute un texte lisible à votre annonce pour que le message passe, que le volume soit activé ou non. Le générateur de sous-titres synchronise automatiquement les sous-titres avec votre narration, avec des options de style pour s’accorder à l’apparence et à l’ambiance de votre vidéo.
Partagez instantanément sur tous les canaux
Exportez votre vidéo d’annonce de bébé dans le format adapté à chaque plateforme en un seul clic. Téléchargez une version verticale pour Instagram Reels et TikTok, une version grand écran pour YouTube ou les e‑mails, et un format carré pour Facebook. Le générateur de reels met automatiquement votre contenu aux bonnes dimensions et aux bons ratios d’image, pour que vous passiez votre temps à le partager plutôt qu’à le reformater.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos d’annonce de naissance
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
Comment fonctionne un créateur de vidéos d’annonce de bébé
Créez votre vidéo d’annonce de bébé en quatre étapes, pour passer d’un écran vierge à une vidéo prête à être partagée en quelques minutes.
Ajoutez l’image ou le message texte autour duquel vous souhaitez créer la vidéo. Importez une photo d’échographie, une image de la chambre de bébé, ou rédigez un court script d’annonce. La plateforme analyse votre contenu et prépare automatiquement la structure de la scène.
Choisissez un thème visuel adapté à votre annonce. Sélectionnez des couleurs, des mises en page et une musique qui correspondent à l’ambiance que vous souhaitez créer. Les modèles gèrent automatiquement le rythme, les transitions et le cadrage.
Ajoutez une narration avec votre propre voix clonée ou choisissez une voix IA naturelle. Activez les sous-titres automatiques pour que le message reste clair même sans le son. Ajustez le minutage et le style des sous-titres pour qu’ils correspondent au style de votre vidéo.
Téléchargez votre vidéo finalisée dans tous les formats dont vous avez besoin. Partagez les versions verticales sur les réseaux sociaux, envoyez la version en format paysage à votre famille par e-mail et enregistrez le fichier original dans l’album de votre bébé.
Un créateur de vidéos d’annonce de naissance est un outil qui transforme une photo, un script ou un court message en une vidéo finalisée et partageable, sans aucun tournage ni montage. Vous importez votre contenu, choisissez un style visuel et une narration, et la plateforme génère automatiquement la vidéo. La version de HeyGen utilise l’IA pour gérer l’assemblage des scènes, la voix off, les sous-titres et les formats d’export, afin que le résultat final soit soigné et personnalisé en moins de cinq minutes.
Le résultat est entièrement conçu autour de votre contenu spécifique. Vous fournissez la photo, le texte et la voix. La plateforme applique ces éléments au modèle que vous avez choisi et génère une vidéo qui reflète votre moment, plutôt qu’un clip générique de banque d’images. Vous pouvez cloner votre propre voix pour la narration, écrire un script entièrement personnalisé et choisir des styles visuels qui correspondent au ton que vous souhaitez, qu’il soit émouvant et discret ou lumineux et festif.
Aucune compétence n’est nécessaire. Le flux de travail est conçu pour des personnes qui n’ont jamais ouvert de logiciel de montage. Vous téléchargez votre photo ou saisissez votre script, vous choisissez un style, et la plateforme s’occupe du reste. Pas de montage sur une timeline, pas de keyframes, pas de réglages d’export. La plupart des utilisateurs terminent leur première vidéo dès leur tout premier essai.
Oui. Téléchargez n’importe quelle photo depuis votre pellicule et la plateforme l’anime pour en faire une scène vidéo en mouvement. La fonctionnalité image vers vidéo fonctionne avec des images d’échographie, des photos de chambre de bébé, des portraits de futurs parents, ou toute autre image que vous souhaitez placer au cœur de votre annonce. Vous pouvez ajouter plusieurs photos dans différentes scènes pour créer des vidéos d’annonce plus longues.
Utilisez la clonage de voix par IA pour enregistrer un court échantillon audio, et la plateforme reproduira votre voix pour la narration. Cela signifie que la vidéo sonnera comme vous, avec votre cadence et votre chaleur, sans que vous ayez à enregistrer vous‑même l’intégralité du script. Vous pouvez également choisir une voix IA naturelle dans une bibliothèque si vous préférez un autre style de narration.
Oui. Rédigez une introduction ou un message de clôture légèrement différent pour chaque groupe que vous souhaitez toucher : votre famille proche, vos amis, la famille de votre partenaire ou votre lieu de travail, et l’outil script to video génère une nouvelle version en moins d’une minute. Vous obtenez ainsi une série de vidéos d’annonce personnalisées qui partagent toutes la même qualité de production de base.
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet de générer des vidéos et d’explorer toutes les fonctionnalités principales. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent le clonage de voix, des durées de vidéo plus longues et l’accès à l’intégralité de la bibliothèque de styles et de modèles, ce qui est utile si vous souhaitez produire plusieurs versions ou des exports en plus haute résolution pour l’impression ou l’affichage. C’est l’un des moyens les plus abordables de créer en ligne une vidéo de faire-part de naissance soignée, sans faire appel à un designer ni acheter de logiciel.
Vous pouvez exporter votre vidéo d’annonce de bébé au format vertical pour Instagram Reels, TikTok et YouTube Shorts, au format paysage pour les e-mails et Facebook, et au format carré pour une utilisation générale sur les réseaux sociaux. La plateforme gère automatiquement tout le recadrage et les ajustements de ratio d’image. Vous pouvez ajouter des sous-titres à la vidéo exportée sous forme de texte incrusté ou de fichier SRT séparé, selon l’endroit où vous prévoyez de la partager.
Oui. De nombreuses personnes utilisent une vidéo d’annonce de bébé comme annonce et invitation combinées. Utilisez le format vidéo d’invitation pour inclure les détails de l’événement, la date et un message personnel à côté de votre annonce, puis partagez-la directement depuis la plateforme sur n’importe quel canal. Le résultat est bien plus mémorable qu’un simple SMS ou une invitation électronique classique.
Une vidéo crée une expérience émotionnelle qu’une photo ne peut pas offrir. Le mouvement, la musique, la narration et le rythme transforment l’annonce en un véritable moment, plutôt qu’en une simple mise à jour de statut. Les gens sont plus enclins à regarder, commenter et partager une vidéo qu’une image statique, ce qui permet à l’annonce de toucher plus de personnes de façon organique et de laisser une impression plus forte à tous ceux qui la voient.
Un modèle Canva génère un visuel statique ou une simple image animée, ce qui fonctionne pour une carte numérique mais n’a pas le même impact qu’une véritable vidéo. Une vidéo d’annonce de naissance inclut une voix off, des transitions entre les scènes, de la musique et du mouvement, autant d’éléments qu’une carte statique ne peut pas reproduire. Pour partager une adorable annonce de naissance sur les réseaux sociaux, une vidéo surpasse systématiquement un visuel en termes de portée, de sauvegardes et d’impact émotionnel, tout en prenant à peu près le même temps à produire en ligne.
Oui. Inscrivez ces détails directement dans votre script et ils apparaîtront à la fois dans la narration et dans le texte à l’écran. Indiquez la date de naissance, le poids, la taille, le prénom, ainsi que toute autre information que vous souhaitez partager. Le générateur de script vidéo peut vous aider à organiser ces informations dans une annonce naturelle et fluide si vous ne savez pas par où commencer. Le résultat est une vidéo de faire-part de naissance mignonne et complète, avec toutes les informations que votre famille et vos amis souhaitent connaître, prête à être partagée dès qu’il est temps de célébrer.
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