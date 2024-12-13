Besoin d'ajuster la vitesse de vos fichiers audio sans compromettre la qualité ?

Le changeur de vitesse audio de HeyGen permet de modifier facilement la vitesse de lecture pour répondre à vos besoins, que ce soit pour des podcasts ou des projets vidéo.

Avec HeyGen, vous pouvez accélérer ou ralentir l'audio sans perdre en clarté. Idéal pour les créateurs de contenu, les éducateurs et les marketeurs, cet outil garantit que votre audio s'intègre parfaitement à tout projet.