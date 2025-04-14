Oui, et c’est justement la personnalisation qui crée l’impact émotionnel. La vidéo reprend exactement vos mots, les photos que vous avez choisies, votre voix si vous la clonez, et un style visuel adapté à l’occasion. Le résultat ne ressemble pas à un modèle standard. Il ressemble à un hommage réfléchi et soigneusement réalisé. Pour les destinataires, le fait que vous ayez créé quelque chose spécialement pour eux compte bien plus que la présence ou non d’une caméra. L’option avatar photo IA vous permet également de transformer une photo de vous en présentateur parlant et narrateur, pour un résultat encore plus personnel.