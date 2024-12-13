Publié le 15 décembre 2024
Bilan de 2024 : Les temps forts de HeyGen et ce qui nous attend
Alors que l'année touche à sa fin, nous sommes ravis de partager avec vous les dernières mises à jour de nos produits, de célébrer les étapes importantes de notre communauté et de vous donner un aperçu de ce qui vous attend pour 2025.
Mises à jour des produits que vous allez adorer
Photo d'Avatars
Ajouter des effets sonores pour les avatars photo
Un nouveau niveau de réalisme a atteint nos avatars photo. D'un simple clic, vous pouvez ajouter à la fois des apparences en mouvement ET des sons d'ambiance réalistes ainsi que des effets sonores. Oui, maintenant vous pouvez entendre ces mouettes et ces vagues dans cette photo de plage datant de 5 ans.
Amélioration de l'expérience utilisateur
Mises à jour de la terminologie
Notre équipe vise toujours plus de clarté et une expérience plus aisée pour vous. Dans l'onglet script du studio, « Accent » fait référence à la prononciation, tandis que « Dialecte » couvre désormais les variantes de traduction régionales.
Webinaire
Compte-rendu de la réunion générale
Regardez l'enregistrement de la réunion de tous les membres de la communauté de la semaine dernière avec le fondateur et PDG de HeyGen, Joshua Xu. Revivez les moments phares de 2024 et attendez-vous à des innovations révolutionnaires pour 2025. C'est votre place exclusive au premier rang pour l'avenir de la création vidéo. Alerte spoiler : Vous ne voulez pas manquer ça.
Communauté
Compte-rendu de l'événement : Voix Visionnaires
Hollywood, Californie, le 4 décembre - une foule de créateurs et d'influenceurs, où il ne restait pas une place libre, a reçu des informations de la part du technologue créatif Jay Richardson et de l'équipe HeyGen sur la création d'avatars de nouvelle génération. L'énergie était électrique - et notre résumé contient tous les moments forts.
Avatar Prompts, Enregistreur d'écran IA et Suite API
Description : Créez des vidéos de vous-même en utilisant simplement des invites textuelles. HeyGen rend la production vidéo 10 fois plus rapide et plus abordable que les méthodes traditionnelles.
Apparences d'Avatar, Générer des Avatars, Traduction de Texte, et Plus
Description : Transformez le récit vidéo avec les derniers outils de HeyGen pour créer, traduire et personnaliser des vidéos sans effort.