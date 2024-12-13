Publié le 15 décembre 2024

Bilan de 2024 : Les temps forts de HeyGen et ce qui nous attend

Alors que l'année touche à sa fin, nous sommes ravis de partager avec vous les dernières mises à jour de nos produits, de célébrer les étapes importantes de notre communauté et de vous donner un aperçu de ce qui vous attend pour 2025.

Fait confiance par plus de

Plus de 85 000 clients

Mises à jour des produits que vous allez adorer

Avatars Vidéo

Extensions pour Avatar

Besoin d'un emplacement d'avatar supplémentaire ? Désormais, les extensions d'avatar interactif et vidéo sont disponibles sur tous les abonnements payants pour les utilisateurs de Creator+ en un seul clic dans votre onglet d'abonnements.

Des extensions pour les avatars sont disponibles pour tous les abonnements payants HeyGen avec des options de mise à niveau pour les avatars vidéo et interactifs.Des extensions pour les avatars sont disponibles pour tous les abonnements payants HeyGen avec des options de mise à niveau pour les avatars vidéo et interactifs.

Photo d'Avatars

Ajouter des effets sonores pour les avatars photo

Un nouveau niveau de réalisme a atteint nos avatars photo. D'un simple clic, vous pouvez ajouter à la fois des apparences en mouvement ET des sons d'ambiance réalistes ainsi que des effets sonores. Oui, maintenant vous pouvez entendre ces mouettes et ces vagues dans cette photo de plage datant de 5 ans.

Démonstration de la fonctionnalité d'avatar photo montrant les effets sonores et les améliorations de mouvement dans le tableau de bord d'avatar HeyGen.Démonstration de la fonctionnalité d'avatar photo montrant les effets sonores et les améliorations de mouvement dans le tableau de bord d'avatar HeyGen.

Apparences d'avatar

Look Packs

Vous ne savez pas comment obtenir l'apparence ou le résultat parfait ? Nos packs de styles sont un ensemble de thèmes sélectionnés pour vous aider à créer tous les éléments nécessaires à votre dernière création vidéo.

Démonstration de la fonctionnalité Look Packs dans HeyGen présentant des ensembles d'invites organisés pour générer des apparences d'avatar.Démonstration de la fonctionnalité Look Packs dans HeyGen présentant des ensembles d'invites organisés pour générer des apparences d'avatar.

Photo d'Avatars

Options de style pour les looks générés

Prenez une pose et libérez votre créativité en générant des looks de différents styles pour vos avatars. Pixar, vintage, peu importe - il n'y a pas de modèle unique pour tous.

Démonstration des options de style pour créer des avatars festifs sur HeyGen avec contrôle de la pose et de l'orientation.Démonstration des options de style pour créer des avatars festifs sur HeyGen avec contrôle de la pose et de l'orientation.

Partager & Collaborer

Partager la page avec les commentaires

La collaboration est désormais plus simple. Partagez vos créations via des liens privés et recueillez des commentaires sur la chronologie, sans nécessiter de compte HeyGen.

Démonstration de page de partage de vidéos HeyGen avec commentaires sur la chronologie et collaboration via un lien privé.Démonstration de page de partage de vidéos HeyGen avec commentaires sur la chronologie et collaboration via un lien privé.

Amélioration de l'expérience utilisateur

Mises à jour de la terminologie

Notre équipe vise toujours plus de clarté et une expérience plus aisée pour vous. Dans l'onglet script du studio, « Accent » fait référence à la prononciation, tandis que « Dialecte » couvre désormais les variantes de traduction régionales.

Le panneau des paramètres vocaux HeyGen affiche un menu de sélection d'accent mis à jour avec l'accent original mis en évidence.Le panneau des paramètres vocaux HeyGen affiche un menu de sélection d'accent mis à jour avec l'accent original mis en évidence.

Webinaire

Compte-rendu de la réunion générale

Regardez l'enregistrement de la réunion de tous les membres de la communauté de la semaine dernière avec le fondateur et PDG de HeyGen, Joshua Xu. Revivez les moments phares de 2024 et attendez-vous à des innovations révolutionnaires pour 2025. C'est votre place exclusive au premier rang pour l'avenir de la création vidéo. Alerte spoiler : Vous ne voulez pas manquer ça.

Bannière du webinaire de récapitulation HeyGen 2024 et aperçu de 2025 avec les intervenants Joshua Xu et Nik Nolte.Bannière du webinaire de récapitulation HeyGen 2024 et aperçu de 2025 avec les intervenants Joshua Xu et Nik Nolte.

Communauté

Compte-rendu de l'événement : Voix Visionnaires

Hollywood, Californie, le 4 décembre - une foule de créateurs et d'influenceurs, où il ne restait pas une place libre, a reçu des informations de la part du technologue créatif Jay Richardson et de l'équipe HeyGen sur la création d'avatars de nouvelle génération. L'énergie était électrique - et notre résumé contient tous les moments forts.

Bannière de l'événement Visionary Voices LA mettant en vedette Jay Richardson avec une caméra et un lémurien sur l'épaule.Bannière de l'événement Visionary Voices LA mettant en vedette Jay Richardson avec une caméra et un lémurien sur l'épaule.

Vous avez peut-être manqué ceux-ci

Apporter de l'émotion aux avatars et aux voix

Découvrez les avatars les plus réalistes de HeyGen, des fonctionnalités vocales améliorées et des outils de traduction avancés, rendant la création de vidéos IA plus captivante que jamais.

altalt
logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo