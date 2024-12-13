Publié le 15 août 2024

Mises à jour de relecture, Avatar instantané gratuit et nouveau tableau de bord

Dans le monde rapide du storytelling numérique d'aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises et les créateurs de rester en tête. Chez HeyGen, nous évoluons constamment pour vous fournir les outils les plus innovants afin d'enrichir votre production vidéo. Ce mois-ci, nous sommes ravis de déployer de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre votre processus créatif plus fluide, plus rapide et plus amusant !

Mises à jour des produits que vous allez adorer

Avatars Vidéo

Rencontrez votre jumeau numérique—gratuit pour tous les utilisateurs.

Avec l'Instant Avatar de HeyGen, vous pouvez créer une version réaliste de vous-même en quelques minutes, idéale pour des tutoriels, des présentations et plus encore, sans avoir besoin d'une caméra. À partir de ce mois d'août, chaque utilisateur du niveau gratuit obtiendra un avatar personnalisé pour donner vie à ses vidéos.

Comparaison des tarifs HeyGen mettant en évidence le plan gratuit avec 1 avatar vidéo personnaliséComparaison des tarifs HeyGen mettant en évidence le plan gratuit avec 1 avatar vidéo personnalisé

Amélioration de l'expérience utilisateur

Nouveau tableau de bord HeyGen

Notre tableau de bord redessiné rend la création de vidéos plus rapide et plus facile. Le bouton « Créer une vidéo » est mis en avant, et la vue « Projets » mise à jour simplifie la gestion des brouillons et des vidéos terminées. Moins de désordre, plus de création.

Démonstration de la refonte du tableau de bord HeyGen mettant en évidence le bouton de création de vidéo et les options de création personnaliséesDémonstration de la refonte du tableau de bord HeyGen mettant en évidence le bouton de création de vidéo et les options de création personnalisées

Vidéo Avatar

Ajoutez simplement des diapositives avec le téléversement de fichiers PPT et PDF

Téléchargez directement des fichiers PowerPoint ou PDF dans HeyGen, et votre avatar dirigera la présentation avec une narration personnalisée. C'est un moyen rapide et soigné de partager des aperçus, des propositions ou des mises à jour—pas besoin de caméra ni de montage.

Démonstration de téléchargement PPT et PDF montrant la création de présentation d'avatar avec narration personnalisée.Démonstration de téléchargement PPT et PDF montrant la création de présentation d'avatar avec narration personnalisée.

Traducteur IA

Mises à jour de Proofread Studio pour la traduction vidéo

Modifiez facilement des scripts multilingues, suivez les intervenants et gardez votre message clair. Téléchargez des sous-titres SRT et utilisez des listes CSV pour gérer les termes de traduction clés.

Interface utilisateur de Proofread Studio affichant l'édition de script de traduction vidéo bilingue et l'aperçu de la synchronisation labiale sur la timelineInterface utilisateur de Proofread Studio affichant l'édition de script de traduction vidéo bilingue et l'aperçu de la synchronisation labiale sur la timeline

Vous avez peut-être manqué ceux-ci

Apparences d'Avatar, Générer des Avatars, Traduction de Texte, et Plus

Description : Transformez le récit vidéo avec les derniers outils de HeyGen pour créer, traduire et personnaliser des vidéos sans effort.

