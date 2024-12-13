Publié le 15 août 2024
Mises à jour de relecture, Avatar instantané gratuit et nouveau tableau de bord
Dans le monde rapide du storytelling numérique d'aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises et les créateurs de rester en tête. Chez HeyGen, nous évoluons constamment pour vous fournir les outils les plus innovants afin d'enrichir votre production vidéo. Ce mois-ci, nous sommes ravis de déployer de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre votre processus créatif plus fluide, plus rapide et plus amusant !
Mises à jour des produits que vous allez adorer
Avatars Vidéo
Rencontrez votre jumeau numérique—gratuit pour tous les utilisateurs.
Avec l'Instant Avatar de HeyGen, vous pouvez créer une version réaliste de vous-même en quelques minutes, idéale pour des tutoriels, des présentations et plus encore, sans avoir besoin d'une caméra. À partir de ce mois d'août, chaque utilisateur du niveau gratuit obtiendra un avatar personnalisé pour donner vie à ses vidéos.
Amélioration de l'expérience utilisateur
Nouveau tableau de bord HeyGen
Notre tableau de bord redessiné rend la création de vidéos plus rapide et plus facile. Le bouton « Créer une vidéo » est mis en avant, et la vue « Projets » mise à jour simplifie la gestion des brouillons et des vidéos terminées. Moins de désordre, plus de création.
Vidéo Avatar
Ajoutez simplement des diapositives avec le téléversement de fichiers PPT et PDF
Téléchargez directement des fichiers PowerPoint ou PDF dans HeyGen, et votre avatar dirigera la présentation avec une narration personnalisée. C'est un moyen rapide et soigné de partager des aperçus, des propositions ou des mises à jour—pas besoin de caméra ni de montage.
