Publié le 15 septembre 2024
Apporter de l'émotion aux avatars et aux voix
Chez HeyGen, nous nous efforçons constamment de repousser les limites de la création vidéo par IA, et ce mois-ci, nous sommes ravis de partager avec vous quelques mises à jour révolutionnaires. De nos avatars les plus réalistes à ce jour à l'amélioration des fonctionnalités de voix et de traduction, nous facilitons plus que jamais la création de vidéos captivantes et percutantes.
Mises à jour des produits que vous allez adorer
Avatars Vidéo
Avatar 3.0
Avatar 3.0 présente nos avatars les plus réalistes à ce jour, maintenant avec des expressions et des mouvements qui correspondent au ton de votre script. Finies les boucles rigides ou les pauses maladroites. Ces avatars réagissent naturellement à ce qui est dit, transmettant votre message avec une réelle profondeur émotionnelle.
Apparence de l'avatar
Avatars sous de nouveaux angles de caméra et avec de nouvelles garde-robes
Certains de nos avatars publics disposent désormais de nouveaux angles de caméra et d'options de garde-robe—idéals pour créer des vidéos plus dynamiques et personnalisées. Choisissez des angles latéraux pour plus de variété, et sélectionnez la tenue qui convient le mieux à votre public ou à votre marque.
Voix IA
Voix personnalisées avec émotions générées automatiquement
Ajoutez une voix personnalisée à vos vidéos, puis laissez notre IA générer des émotions telles que amicale, sérieuse ou de style diffusion. Vous pouvez également créer vos propres tons pour correspondre à votre message. Votre voix—maintenant avec plus d'expression.
Traducteur IA
Durée dynamique
Les scripts traduits ne correspondent pas toujours exactement au timing original, mais avec la Durée Dynamique, votre vidéo s'ajuste automatiquement pour une livraison plus fluide et naturelle dans n'importe quelle langue. Pas de pauses gênantes ou de répliques précipitées, juste des Traductions Vidéo nettes et assurées qui évoluent avec vous.
Partenaire APP
Hubspot x HeyGen
HubSpot INBOUND
Nous nous associons à HubSpot pour INBOUND du 18 au 20 septembre. Le co-fondateur et PDG de HeyGen, Joshua Xu, rejoindra Kipp Bodnar (CMO) et Kieran Flanagan (SVP, Marketing) de HubSpot sur la scène principale pour discuter de L'Avenir de la Vidéo IA et de la Génération de Contenu.
Partenaires APP
Vidéo de blog HubSpot vers IA
Transformez votre blog en vidéo—automatiquement. Avec notre intégration HubSpot, vous pouvez générer des vidéos d'avatar HeyGen directement à partir de vos articles de blog. Il suffit de connecter votre compte HubSpot gratuit et de commencer à transformer le contenu en quelques clics. Vous avez peut-être également remarqué notre nouveau look sur heygen.com—lisez plus sur le rafraîchissement sur notre blog. Et si vous êtes passionné par l'avancement dans la vidéo IA, suivez-nous sur LinkedIn et Twitter, et gardez un œil sur votre boîte de réception.
