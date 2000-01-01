Prospection SDR Démarquez-vous dans des boîtes de réception saturées. Des vidéos de prospection personnalisées qui mentionnent l’entreprise du prospect, son poste et ses défis spécifiques — à grande échelle. Offrez à chaque SDR les taux de réponse que vos meilleurs éléments obtiennent avec des vidéos réalisées manuellement. Cas d’usage : générez 500 vidéos de prospection personnalisées pour une campagne ABM dans le temps qu’il vous faudrait pour en enregistrer 5 manuellement. Résultat vérifié : Videoimagem a obtenu une augmentation de l’engagement par 3 grâce à la vidéo personnalisée, en produisant plus de 50 000 vidéos personnalisées pour des clients grands comptes.

Relances de démonstration Renforcez votre démonstration avec des vidéos récapitulatives personnalisées. Résumez les points clés, répondez aux questions spécifiques et maintenez l’élan tout au long du cycle de vente sans planifier un nouvel appel. Cas d’usage : envoyez, le jour même, des vidéos de suivi de démo qui font référence aux points de douleur spécifiques du prospect abordés pendant la réunion.

Contenu de la salle de négociation Donnez à vos champions les contenus dont ils ont besoin pour vendre en interne. Fiches explicatives produit , synthèses de ROI et messages adaptés à chaque partie prenante qui aident votre interlocuteur à conclure l’affaire en interne. Cas d’usage : créer des vidéos de synthèse exécutive pour chaque partie prenante dans le cadre d’une vente complexe en entreprise.

Activation des ventes Offrez à votre équipe un contenu à jour et cohérent. Mises à jour produit, veille concurrentielle, traitement des objections : une bibliothèque d’aide à la vente qui évolue avec votre produit et votre marché. Cas d’usage : déployer de nouveaux messages produit auprès de toute l’équipe commerciale, avec des vidéos de formation diffusées le jour même du lancement du produit.

Intégration des nouveaux représentants Réduisez le temps de montée en compétence grâce à un contenu d’onboarding structuré. Formations sur les méthodologies, analyses approfondies des produits et exemples de scripts de conversation qui rendent vos nouveaux commerciaux rapidement opérationnels. Cas d’usage : créer un programme d’intégration sur 30 jours que les nouveaux commerciaux suivent à leur propre rythme, avec une qualité constante.