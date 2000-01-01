Vidéos de vente personnalisées qui obtiennent vraiment des réponses
Le problème de prospection commerciale
Votre calendrier de contenu est impitoyable. Les lancements de produits exigent des vidéos. Les réseaux sociaux réclament du contenu au quotidien. Les campagnes nécessitent des créations localisées pour chaque marché. Mais la production vidéo traditionnelle implique de réserver des studios, de coordonner les talents, d’attendre des semaines pour le montage — et de faire exploser votre budget pour un seul tournage. Quand le contenu est enfin prêt, le moment est déjà passé. Vos concurrents publient des vidéos tous les jours pendant que vous êtes encore en préproduction. Et demander à la direction de passer devant la caméra ? Bon courage pour gérer ce casse-tête de planning.
La solution HeyGen
HeyGen transforme chaque commercial en votre meilleur élément. Créez un modèle vidéo unique, puis générez des milliers de versions personnalisées — chacune avec le nom du prospect, son entreprise et ses problématiques spécifiques — sans enregistrer une seule vidéo supplémentaire. Prospection commerciale personnalisée à l’échelle de l’automatisation, avec le niveau d’engagement d’une relation 1:1. Constituez des bibliothèques d’aide à la vente qui restent à jour au fur et à mesure que les produits évoluent. Formez les nouveaux commerciaux avec un discours cohérent. Touchez des prospects dans le monde entier dans leur langue. Donnez à toute votre équipe les moyens de vendre comme vos meilleurs éléments.
Tout ce dont les équipes commerciales ont besoin pour conclure plus d’affaires
Vidéo personnalisée à grande échelle
Transformez un seul enregistrement en des milliers de vidéos de prospection personnalisées. Des variables dynamiques insèrent les noms des prospects, les noms des entreprises, les points de douleur propres à leur secteur et des détails sur mesure. Chaque vidéo donne l’impression d’avoir été enregistrée individuellement — car la personnalisation est réelle — mais vous ne créez qu’une seule fois avant de la déployer sur l’ensemble de votre pipeline.
• Champs de personnalisation dynamiques
• Génération par lots pour les campagnes
• Ciblage individuel des prospects
Intégration CRM
La vidéo s’intègre à votre processus de vente là où il vit déjà. Intégration HubSpot déclenche automatiquement des vidéos personnalisées : un nouveau lead génère une vidéo de bienvenue, un rendez-vous planifié crée une introduction avant l’appel, et un changement d’étape de deal envoie une étude de cas pertinente. Zapier, Make et n8n connectent HeyGen à pratiquement n’importe quel CRM.
• Intégration native HubSpot
• Automatisation Zapier/Make
• Déclencher des vidéos à partir des étapes de transaction
Bibliothèque d’aide à la vente
Donnez à chaque commercial les contenus dont il a besoin pour conclure.Démonstrations produit, argumentaires concurrentiels, traitement des objections, témoignages clients — une bibliothèque de supports de vente qui reste à jour au rythme de l’évolution de votre produit et de vos messages.
• Bibliothèque de contenus centralisée
• Mettez vos messages à jour instantanément
• Cohérent pour tous les commerciaux
Intégration et formation des représentants
Réduisez le temps de montée en compétence des nouvelles recrues grâce à des vidéos de formation qui enseignent votre méthodologie, votre produit et vos scripts de conversation. Chaque commercial bénéficie du même niveau de qualité d’onboarding, quel que soit le formateur ou la date de son arrivée.
• Formation à la méthodologie et aux processus
• Vidéos de formation sur les produits
• Intégration cohérente des commerciaux
Sensibilisation multilingue
Vos prospects parlent différentes langues. Vos actions de prospection devraient en faire autant. La traduction vidéo par IA localise vos vidéos de vente dans plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Touchez vos prospects en EMEA, APAC et LATAM dans leur langue maternelle.
• Le clonage de voix préserve l’authenticité
• La synchronisation labiale correspond aux mouvements du visage
• Un seul modèle, un pipeline mondial
Analyse vidéo
Identifiez les vidéos qui génèrent de l’engagement et les prospects prêts à acheter. Suivez les vues, le temps de visionnage et l’engagement pour prioriser les relances et comprendre quels messages résonnent le mieux.
• Suivi des vues et de l’engagement
• Signaux d’intention des prospects
• Optimiser sur la base des données
D’un modèle à une approche personnalisée en 3 étapes
Créez votre modèle
Enregistrez une fois ou rédigez un script. Créez votre message de prospection avec des variables de substitution pour le nom du prospect, l’entreprise, le secteur d’activité et les champs personnalisés. Un seul modèle devient une infinité de vidéos personnalisées.
Choisissez votre création
Choisissez parmi plus de 200 avatars IA variés qui correspondent à votre marque et à votre audience. Sélectionnez les voix, les arrière-plans et les styles visuels. Ou créez un clone de porte-parole pour assurer une présence de marque cohérente sur l’ensemble de vos contenus.
Envoyer et suivre
Générez des vidéos personnalisées en lot ou à la demande. Intégrez-les dans vos séquences d’e-mails, partagez-les via un lien ou envoyez-les directement à votre CRM. Suivez l’engagement et priorisez les prospects qui manifestent des intentions d’achat.
Conçu pour chaque démarche commerciale
Prospection SDR
Démarquez-vous dans des boîtes de réception saturées. Des vidéos de prospection personnalisées qui mentionnent l’entreprise du prospect, son poste et ses défis spécifiques — à grande échelle. Offrez à chaque SDR les taux de réponse que vos meilleurs éléments obtiennent avec des vidéos réalisées manuellement.
Cas d’usage : générez 500 vidéos de prospection personnalisées pour une campagne ABM dans le temps qu’il vous faudrait pour en enregistrer 5 manuellement.
Résultat vérifié : Videoimagem a obtenu une augmentation de l’engagement par 3 grâce à la vidéo personnalisée, en produisant plus de 50 000 vidéos personnalisées pour des clients grands comptes.
Relances de démonstration
Renforcez votre démonstration avec des vidéos récapitulatives personnalisées. Résumez les points clés, répondez aux questions spécifiques et maintenez l’élan tout au long du cycle de vente sans planifier un nouvel appel.
Cas d’usage : envoyez, le jour même, des vidéos de suivi de démo qui font référence aux points de douleur spécifiques du prospect abordés pendant la réunion.
Contenu de la salle de négociation
Donnez à vos champions les contenus dont ils ont besoin pour vendre en interne. Fiches explicatives produit, synthèses de ROI et messages adaptés à chaque partie prenante qui aident votre interlocuteur à conclure l’affaire en interne.
Cas d’usage : créer des vidéos de synthèse exécutive pour chaque partie prenante dans le cadre d’une vente complexe en entreprise.
Activation des ventes
Offrez à votre équipe un contenu à jour et cohérent. Mises à jour produit, veille concurrentielle, traitement des objections : une bibliothèque d’aide à la vente qui évolue avec votre produit et votre marché.
Cas d’usage : déployer de nouveaux messages produit auprès de toute l’équipe commerciale, avec des vidéos de formation diffusées le jour même du lancement du produit.
Intégration des nouveaux représentants
Réduisez le temps de montée en compétence grâce à un contenu d’onboarding structuré. Formations sur les méthodologies, analyses approfondies des produits et exemples de scripts de conversation qui rendent vos nouveaux commerciaux rapidement opérationnels.
Cas d’usage : créer un programme d’intégration sur 30 jours que les nouveaux commerciaux suivent à leur propre rythme, avec une qualité constante.
Équipes commerciales mondiales
Vendez sur tous les marchés sans créer de contenus distincts pour chaque région. Localisez instantanément les supports commerciaux pour les équipes EMEA, APAC et LATAM.
Cas d’usage : traduire la bibliothèque d’aide à la vente en 10 langues pour le lancement commercial mondial.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
De la formation à l’échelle mondiale aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et facilement scalables pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Qu’est-ce qu’une vidéo de vente personnalisée ?
Une vidéo de vente personnalisée est un contenu de prospection qui inclut des informations propres au prospect : son nom, son entreprise, les défis de son secteur et des arguments adaptés, de sorte que chaque vidéo donne l’impression d’avoir été enregistrée individuellement pour ce destinataire. HeyGen permet de produire des vidéos personnalisées à grande échelle : créez un seul modèle avec des variables dynamiques, puis générez des milliers de versions uniques pour l’ensemble de votre pipeline sans avoir à enregistrer chaque vidéo manuellement.
Comment puis-je créer des vidéos personnalisées pour la prospection commerciale ?
Rédigez votre script ou laissez le générateur de script IA de HeyGen en créer un à partir de votre brief. Sélectionnez un avatar IA comme présentateur à l’écran, choisissez une voix et un style visuel, puis générez votre vidéo. L’ensemble du processus ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucune expertise en production. Pour garantir la cohérence de votre marque, cloner votre porte-parole afin que son double numérique puisse représenter votre marque dans tous vos contenus.
HeyGen s’intègre-t-il à mon CRM ?
Oui — HeyGen exporte dans plusieurs formats d’image à partir d’un seul projet. Créez une fois, puis exportez en 16:9 pour YouTube, en 9:16 pour TikTok et les Reels Instagram, et en 1:1 pour les publications du fil Instagram. Plus besoin de recréer le contenu pour chaque plateforme ni de gérer plusieurs flux de production.
Comment la vidéo personnalisée améliore-t-elle les taux de réponse ?
Créez votre vidéo marketing dans votre langue principale, puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que la voix de votre marque sonne naturellement dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de la bouche correspondent à l’audio traduit). Lancez des campagnes mondiales à partir d’une seule vidéo source.
Puis-je utiliser HeyGen pour du contenu d’aide à la vente ?
Oui. Au-delà de la prospection, HeyGen alimente des bibliothèques complètes de ressources pour l’aide à la vente. Créez des démonstrations produit, des vidéos de positionnement face à la concurrence, des guides de traitement des objections et des résumés de témoignages clients. Lorsque les produits ou les messages évoluent, mettez simplement à jour le script et régénérez la vidéo : votre bibliothèque reste à jour sans nouveau tournage. Les équipes constatent des mises à jour de contenu nettement plus rapides qu’avec une production vidéo traditionnelle.
Comment former de nouveaux commerciaux avec HeyGen ?
Créez un contenu d’onboarding structuré qui couvre votre méthodologie, votre produit, votre marché et vos trames de conversation. Les nouveaux commerciaux suivent la formation à leur propre rythme tout en bénéficiant d’un enseignement cohérent et de qualité, quel que soit le formateur ou leur date d’arrivée. Mettez à jour le contenu de formation instantanément lorsque les processus évoluent — finies les ressources obsolètes et les expériences d’onboarding incohérentes.
Puis-je atteindre des prospects internationaux dans leur langue ?
Oui. Créez votre contenu commercial dans votre langue principale, puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (votre message sonne naturellement dans chaque langue) et la synchronisation labiale (les mouvements de la bouche correspondent à l’audio traduit). Touchez des prospects en EMEA, en APAC et en LATAM sans production distincte pour chaque région.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de vente personnalisées ?
HeyGen prend en charge des vidéos de différentes durées pour s’adapter à la conception de vos formations. La plupart des modules de conformité fonctionnent bien dans une plage de 3 à 10 minutes pour des approches de microlearning, mais vous pouvez créer des contenus plus longs pour des sujets plus complets. Pour les formations étendues (plus de 20 minutes), envisagez de découper le contenu en chapitres ou en modules afin d’améliorer l’engagement des apprenants et le suivi.
Puis-je savoir qui regarde mes vidéos de vente ?
Oui. HeyGen fournit un suivi des vues et des analyses d’engagement pour que vous sachiez quels prospects ont regardé vos vidéos, pendant combien de temps et à quel moment. Utilisez ces données d’intention pour prioriser vos relances : les prospects qui regardent votre vidéo en entier sont probablement plus intéressés que ceux qui ne l’ouvrent pas. L’intégration avec votre CRM permet de relier en continu ces données à vos fiches d’opportunités.
Comment puis-je maintenir un message cohérent au sein de mon équipe commerciale ?
Le système de modèles de HeyGen garantit que chaque commercial diffuse un message validé. Créez des modèles pour différents scénarios de prospection, des réponses aux objections et des explications produit. Les commerciaux personnalisent pour leurs prospects tout en restant alignés sur le message. Le Brand Kit verrouille l’identité visuelle, et des bibliothèques centralisées permettent à tout le monde d’utiliser les contenus à jour plutôt que des présentations ou scripts obsolètes.
Quels types de vidéos de vente puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats de vidéos de vente : prospection, relances après démo, contenus pour deal rooms, présentations de propositions, synthèses exécutives, présentations d’études de cas, positionnement face à la concurrence, traitement des objections, formation des nouveaux commerciaux, explication des méthodologies, et bien plus encore. Si votre équipe commerciale a besoin de contenu vidéo, HeyGen peut en produire à grande échelle.
Mon contenu commercial est-il sécurisé ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes commerciales qui gèrent des informations sensibles sur les transactions ou des documents stratégiques, HeyGen propose des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment l’intégration SSO et la gestion centralisée des accès. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA sur votre contenu.
