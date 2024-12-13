STUDIO 47 utilise l'IA pour créer du contenu 80% plus rapidement

For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.

« Notre objectif principal est de libérer les journalistes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée en utilisant l'IA comme un 'lave-vaisselle journalistique' — s'occupant du travail routinier afin que les rédacteurs puissent se concentrer sur le reportage d'investigation et approfondi, » a déclaré Sascha Devigne, rédacteur en chef chez STUDIO 47.

Face aux ressources limitées dans la salle de rédaction

Avec plus de 650 000 téléspectateurs et une chaîne d'information diffusant en continu 24h/24 et 7j/7, le personnel et les ressources techniques limités ont entravé le volume de contenu que les rédacteurs et présentateurs de nouvelles pouvaient produire chez STUDIO 47. Dans l'industrie du journalisme local plus large, STUDIO 47 a été confronté aux mêmes défis que d'autres entreprises médiatiques : des budgets de plus en plus serrés, des préférences d'audience en évolution et des coûts de production en hausse. Pourtant, l'importance des stations de nouvelles locales et leur rôle dans la diffusion de contenu pertinent à leur audience reste critique. Sascha est poussé à aider son entreprise et d'autres entreprises médiatiques en Allemagne à surmonter ces défis.

Dans un article de blog récent, il partage : « La situation économique affecte de nombreuses entreprises médiatiques régionales et locales à la recherche d'optimisation des coûts. Et comme l'IA et l'automatisation peuvent être un excellent moyen de réduire les coûts sans perdre en qualité, nous ne devrions pas les craindre. Nous devrions les adopter et en faire le meilleur usage dans notre travail éditorial. »

Exploiter la technologie IA de HeyGen pour mettre à l'échelle du contenu de haute qualité

Alors que STUDIO 47 s'appuyait sur l'IA pour moderniser ses flux de travail, il s'est tourné vers HeyGen pour alimenter NewsHub, sa plateforme de salle de rédaction. Grâce aux fonctionnalités de HeyGen, l'équipe peut utiliser l'IA pour créer des scripts, automatiser la production de voix off, générer des avatars IA pour ses présentateurs de nouvelles, et adapter le contenu pour une distribution multi-canal à travers la télévision, le web et les réseaux sociaux. HeyGen permet une narration fluide, une portée accrue grâce à la localisation assistée par IA, une livraison des nouvelles plus rapide et des économies de coûts significatives. De plus, l'intégration de l'API HeyGen fonctionne de manière transparente au sein de la suite existante d'outils IA de STUDIO 47 pour la salle de rédaction, incluant NewsHub, BotCast et ClipSense.