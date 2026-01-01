Générez des dizaines de variantes de publicités UGC à partir d’un seul script en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs semaines. Remplacez les présentateurs, les arrière-plans, les accroches et les appels à l’action pour effectuer des tests A/B de vos créations sur toutes les plateformes. Le moteur text to video de HeyGen permet aux spécialistes du marketing à la performance d’itérer sur les concepts gagnants et de produire en continu de nouveaux contenus créatifs avant que la lassitude du public ne s’installe, le tout sans devoir réécrire un seul brief pour un créateur.