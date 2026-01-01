Application de génération de vidéos UGC pour des créations publicitaires à grande échelle
Créez des publicités vidéo au format UGC qui arrêtent le défilement directement à partir de texte grâce au générateur de vidéos UGC de HeyGen. Produisez des témoignages, des avis produits et des vidéos de preuve sociale au rendu authentique, sans recruter de créateurs ni organiser de tournages. Rédigez votre script, choisissez un présentateur au style créateur et générez des publicités UGC soignées qui paraissent naturelles sur toutes les plateformes.
Fonctionnalités du générateur de vidéos UGC
Présentateurs au style créateur qui paraissent réels
Choisissez parmi plus de 1 100 vidéos UGC IA avec des présentateurs conçus pour ressembler à des créateurs du quotidien, et non à des porte-parole d’entreprise. Chaque présentateur interprète votre script avec des expressions naturelles, des gestes décontractés et un rendu authentique qui correspond au style brut et accessible que les audiences attendent du contenu UGC. Associez n’importe quel présentateur au clonage de voix IA pour maintenir une voix de marque cohérente à travers des dizaines de variantes de publicités, sans enregistrer une seule prise.
Tests instantanés de variantes de publicités à grande échelle
Générez des dizaines de variantes de publicités UGC à partir d’un seul script en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs semaines. Remplacez les présentateurs, les arrière-plans, les accroches et les appels à l’action pour effectuer des tests A/B de vos créations sur toutes les plateformes. Le moteur text to video de HeyGen permet aux spécialistes du marketing à la performance d’itérer sur les concepts gagnants et de produire en continu de nouveaux contenus créatifs avant que la lassitude du public ne s’installe, le tout sans devoir réécrire un seul brief pour un créateur.
Publicités UGC multilingues sans nouveau tournage
Déployez instantanément vos publicités UGC les plus performantes sur de nouveaux marchés. HeyGen AI Video Translator localise n’importe quelle vidéo en plus de 175 langues avec une synchronisation labiale IA précise AI lip sync et une voix préservée, pour que vos publicités traduites sonnent comme natives auprès de chaque audience. Diffusez la même création gagnante en espagnol, japonais, portugais et dans des dizaines d’autres langues à partir d’un seul original.
Production pilotée par script avec contrôle total
Rédigez ou collez le script de votre publicité et HeyGen s’occupe du reste. Utilisez le générateur de vidéos IA pour contrôler le rythme, le ton, les transitions de scènes et la mise en avant visuelle directement à partir de votre texte. Intégrez le placement de produit IA pour faire apparaître les articles naturellement dans le cadre, ajouter des arrière-plans de marque et inclure la sortie du générateur de sous-titres pour un visionnage sans son sur les réseaux sociaux.
Export prêt pour toutes les plateformes publicitaires
Générez des publicités vidéo UGC exactement au format exigé par chaque plateforme. Exportez en vertical pour TikTok et Reels, en carré pour les publicités du fil d’actualité, et en paysage pour les pré-roll YouTube. HeyGen produit des rendus HD et 4K avec sous-titres intégrés, un son propre et des tailles de fichiers optimisées, afin que vos créations soient prêtes à être téléchargées directement dans les gestionnaires de publicités, sans post-production ni conversion de format supplémentaires.
Cas d’utilisation
Vidéos d’avis produits pour l’e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Preuves sociales pour vos campagnes payantes
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Créations publicitaires pour TikTok et Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Promotions d’onboarding pour applications et SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Contenu de marque au style influenceur
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Créations publicitaires localisées pour les marchés internationaux
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Comment ça marche
Créez des publicités vidéo au format UGC en quatre étapes, de l’idée de campagne à une création prête à être diffusée sur les plateformes, en quelques minutes.
Choisissez votre format
Sélectionnez un modèle de publicité UGC ou partez de zéro. Configurez le format d’image, le style visuel et le type de publicité que vous souhaitez produire. Le système prépare un cadrage décontracté, un éclairage naturel et des paramètres de présentation de type créateur.
Rédigez votre script
Rédigez ou collez le script de votre publicité. Travaillez l’accroche, les principaux bénéfices et l’appel à l’action. HeyGen analyse votre texte pour en optimiser le ton, le rythme et la structure des scènes, afin de garantir un rendu authentique de type UGC.
Choisissez votre présentateur
Parcourez plus de 1 100 présentateurs au style créateur et choisissez celui qui correspond à votre audience cible. Ajustez la voix, le style de présentation et l’arrière-plan pour que la publicité paraisse naturelle et facile à identifier.
Générer et exporter
Générez la version finale de la publicité vidéo UGC. HeyGen synchronise la prestation du présentateur, les visuels, les sous-titres et les transitions, puis exporte un fichier prêt à l’emploi pour TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ou tout gestionnaire de publicités.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un générateur de vidéos UGC et comment crée-t-il des publicités ?
Un générateur de vidéos UGC utilise l’IA pour produire des publicités vidéo qui ressemblent à du contenu généré par de vrais créateurs. La version de HeyGen vous permet d’écrire un script, de choisir parmi plus de 1 100 présentateurs au style créateur, et de générer des témoignages, avis et publicités de preuve sociale ultra-authentiques, sans embaucher qui que ce soit ni tourner la moindre vidéo.
Les publicités UGC auront-elles un rendu suffisamment authentique pour bien fonctionner sur les réseaux sociaux ?
Oui. Les présentateurs HeyGen sont spécialement conçus pour le format UGC, avec des gestes décontractés, des expressions naturelles et une façon de s’exprimer proche de celle des vrais créateurs face caméra. Combinés à des arrière-plans informels et à des scripts conversationnels, les résultats reproduisent l’esthétique organique qui engage les audiences sur TikTok, Instagram et Facebook.
Combien de variantes de publicité puis-je produire à partir d’un seul script ?
Il n’y a pas de limite fixe. Vous pouvez changer de présentateur, de décor, d’accroche et d’appel à l’action pour générer autant de variantes que l’exige votre stratégie de test. La plupart des équipes produisent de 10 à 50 variantes par concept en une seule session, chacune prête pour des tests A/B sur les plateformes publicitaires en quelques minutes, au lieu des semaines qu’exige une production UGC traditionnelle.
Puis-je ajouter mon propre produit dans la publicité vidéo UGC ?
Oui. HeyGen prend en charge le placement de produit par IA qui vous permet de mettre votre produit en avant de manière naturelle dans le cadre de la vidéo. Vous pouvez également ajouter des incrustations de marque, des logos et des arrière-plans personnalisés afin de maximiser la visibilité de votre produit tout en conservant l’authenticité du contenu porté par le créateur.
Comment la génération de vidéos UGC se compare-t-elle au recours à de vrais créateurs ?
Faire appel à des créateurs coûte généralement entre 200 $ et plus de 2 000 $ par vidéo, implique des contrats, l’envoi de produits, plusieurs allers-retours de révision et des délais de 2 à 4 semaines. HeyGen produit en quelques minutes un contenu de style UGC comparable, pour une fraction du coût, avec des révisions illimitées et la possibilité de générer instantanément des dizaines de variantes. Vous gardez un contrôle créatif total sans avoir à gérer de relations externes.
Puis-je traduire mes meilleures publicités UGC dans d’autres langues ?
Absolument. Le traducteur vidéo de HeyGen localise n’importe quelle publicité UGC en plus de 175 langues, avec clonage vocal naturel et synchronisation des mouvements des lèvres. Votre meilleure publicité en anglais peut être diffusée en espagnol, allemand, japonais, portugais et bien plus encore, sans avoir à retourner de vidéos ni à engager des créateurs locaux pour chaque marché.
Quelles plateformes publicitaires et quels formats le générateur de vidéos UGC prend-il en charge ?
HeyGen exporte des publicités UGC dans tous les principaux formats : vertical 9:16 pour TikTok et les Reels Instagram, carré 1:1 pour les emplacements dans le fil d’actualité, et paysage 16:9 pour YouTube et les formats display. Les exports sont disponibles en HD et en 4K avec sous-titres intégrés, audio propre et tailles de fichiers optimisées, prêts pour un import direct dans Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads et d’autres plateformes.
HeyGen est-il gratuit pour créer des publicités vidéo UGC ?
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet de générer des publicités vidéo UGC et d’explorer les fonctionnalités principales. Les offres payantes à partir de 24 $ par mois donnent accès à davantage de présentateurs au style créateur, à des vidéos plus longues, au clonage de voix par IA, ainsi qu’à l’ensemble de la bibliothèque de modèles UGC et aux options complètes de personnalisation.
Puis-je utiliser un générateur de vidéos UGC pour des publicités témoignages sans faire appel à de vrais clients ?
Oui. Vous pouvez rédiger des scripts de témoignages basés sur les propositions de valeur de votre produit et les associer à une diversité de présentateurs au style « créateur de contenu » pour produire des publicités de preuve sociale. De nombreuses équipes de performance marketing utilisent cette approche pour tester différents angles de message avant d’investir dans de vrais témoignages clients filmés, puis déployer à grande échelle les concepts gagnants sur leurs campagnes.
Comment puis-je faire en sorte que mes publicités UGC générées par IA se démarquent de celles de mes concurrents ?
Concentrez-vous sur des accroches percutantes dans les deux premières secondes, utilisez des scripts qui reflètent la façon dont de vrais clients parlent de votre produit, et testez plusieurs styles de présentateur auprès de votre audience cible. HeyGen AI video editor vous permet d’affiner le rythme, d’ajouter des styles audio tendance et d’ajuster les éléments visuels pour que chaque publicité paraisse native à la plateforme sur laquelle elle est diffusée.
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