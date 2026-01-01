Générateur d’influenceurs IA – Créez des influenceurs virtuels en quelques minutes
Cessez d’attendre des partenariats avec des influenceurs ou des équipes de production. Avec le générateur d’influenceurs IA de HeyGen, vous pouvez créer plusieurs variantes de contenus façon influenceur sans recruter de talents.
Testez des accroches, faites évoluer vos angles et scalez vos campagnes plus vite que jamais grâce à des avatars IA ultra réalistes jouant le rôle d’influenceurs digitaux.
Créez des vidéos d’influenceurs qui arrêtent le défilement avec des avatars IA
Créez du contenu de type influenceur pour une fraction du coût, en tirant parti de la puissance de l’engagement porté par les créateurs pour stimuler vos performances grâce à notre générateur de vidéos IA.
Développez vos campagnes d’influence avec l’IA
Créez facilement du contenu d’influenceur au style créateur grâce aux avatars IA. Importez vos scripts et générez des vidéos d’influence authentiques qui performent sur TikTok, Reels et YouTube avec notre créateur de vidéos IA.
Tester des scripts d’influenceurs infinis
Réalisez des tests A/B de vos messages d’influenceurs avec différentes voix et personas. Optimisez vos campagnes à travers de nombreuses variantes d’avatars générés par l’IA en analysant rapidement l’impact de vos influenceurs digitaux à grande échelle.
Générez des centaines d’influenceurs IA
Déployez des centaines de personas d’influenceurs IA sans contrats, sans planning ni négociations. Testez des visages, des voix et des tons pour identifier les combinaisons les plus performantes pour votre marque.
Remplacez les partenariats avec des influenceurs sans prendre de risques
Créez des vidéos fiables au style influenceur sans dépendre de créateurs, de contrats ni de délais. Gardez un contrôle total sur le message, la sécurité de la marque et la diffusion, tout en produisant à la demande un contenu homogène grâce à des influenceurs alimentés par l’IA.
Créez des vidéos d’influenceurs IA en quelques minutes
Choisissez parmi une vaste collection d’avatars d’influenceurs IA ou créez un avatar personnalisé qui vous ressemble. Idéal pour les marques, les agences et les marketeurs qui souhaitent générer des vidéos d’influence engageantes sans avoir à recruter de talents.
Pourquoi les équipes choisissent HeyGen Générateur d’influenceurs IA
Créez du contenu façon influenceur pour une fraction du coût, en tirant parti de la puissance de l’engagement porté par les créateurs pour booster vos performances. Renforcez la confiance, testez de nouvelles idées et faites évoluer vos campagnes à grande échelle grâce à notre générateur de vidéos d’influenceurs IA, sans dépendre des équipes de production traditionnelles.
Bibliothèque polyvalente d’avatars d’influenceurs IA
Choisissez parmi plus de 1 100 avatars d’influenceurs IA réalistes, conçus pour différents publics, esthétiques et styles de campagne. Trouvez le bon visage, la bonne voix et la bonne vibe pour correspondre à votre marque et lancer des contenus qui paraissent natifs sur TikTok, Reels et Shorts.
Options spécifiques à l’industrie
Créez des vidéos au style influenceur adaptées à votre niche, que vous soyez dans la mode, le retail, l’e‑commerce, le corporate ou les métiers créatifs. Ajustez rapidement le ton, le style et la présentation pour toucher votre audience et améliorer vos performances.
Solution gain de temps
Évitez la coordination, les reshoots et les délais de montage. Avec des avatars d’influenceurs IA prêts à l’emploi, vous pouvez passer du script à une vidéo qui arrête le défilement en quelques minutes, ce qui vous permet de tester facilement différentes approches en A/B, de multiplier les variantes et de publier du contenu régulièrement.
Créez des vidéos d’influenceurs IAinstantanément
Créez des vidéos au style influenceur en quelques minutes grâce au générateur d’avatars IA et à nos outils d’IA. De la sélection de l’avatar à la production multilingue, chaque étape est conçue pour la rapidité et le passage à l’échelle.
Choisissez votre avatar
Choisissez un avatar d’influenceur IA dans une bibliothèque dédiée ou créez un avatar personnalisé qui vous ressemble.
Personnalisez avec des invites
Ajustez l’apparence, la voix, l’arrière-plan et le style pour qu’ils correspondent aux objectifs de votre campagne.
Parlez n’importe quelle langue
Traduisez vos vidéos d’influenceurs en plusieurs langues avec une voix naturelle et une synchronisation labiale réaliste.
Générez et partagez
Générez et exportez des vidéos au style influenceur pour TikTok, Reels, YouTube Shorts et vos publicités.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un générateur d’influenceurs IA ?
C’est une plateforme qui crée des vidéos réalistes de style influenceur à l’aide d’avatars IA. HeyGen vous permet de rédiger le script, de personnaliser et de générer ces vidéos à grande échelle.
Comment le générateur d’influenceurs IA de HeyGen fonctionne-t-il avec les outils d’IA ?
Vous téléchargez un script, vous choisissez un avatar dans une bibliothèque ou vous créez le vôtre, et HeyGen produit une vidéo. Les avatars sont entièrement animés avec une synchronisation labiale réaliste et des gestes naturels, ce qui en fait des influenceurs IA cohérents qui ressemblent à de vrais influenceurs prononçant vos textes.
Puis-je créer un avatar d’influenceur IA gratuitement ?
Oui, HeyGen propose une option gratuite pour commencer. Vous pouvez essayer différents avatars, générer des vidéos d’influenceurs IA de test et voir comment elles fonctionnent avant de choisir une formule pour faire monter vos campagnes en puissance.
Les avatars parlants IA de HeyGen peuvent-ils être utilisés comme influenceurs ?
Oui, ils le peuvent. Les avatars sont conçus pour agir comme des influenceurs dans les publicités, les démonstrations de produits, les témoignages et les publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les utiliser pour remplacer ou accompagner de vrais influenceurs tout en gardant un contrôle total sur votre contenu et en créant des influenceurs IA qui correspondent à votre marque.
Puis-je produire des vidéos d’influenceurs IA dans différentes langues ?
Oui, vous pouvez créer un influenceur IA avec nos outils. Avec HeyGen, vous pouvez traduire des vidéos dans de nombreuses langues. La voix et la synchronisation labiale restent naturelles, de sorte que votre avatar ressemble à un locuteur natif. Cela rend les campagnes d’influence internationales simples et rentables, et vous permet de créer un influenceur IA qui trouve un véritable écho auprès des audiences.
Dans quelle mesure les influenceurs IA sont-ils personnalisables ?
Ils sont très flexibles. Vous pouvez modifier leur apparence, leur style, leur voix et leur arrière-plan. Que vous souhaitiez un porte-parole professionnel, un créateur lifestyle ou une personnalité jeune au style TikTok, vous pouvez ajuster l’influenceur pour qu’il corresponde à votre marque.
Qui utilise les influenceurs IA ?
Les marques, les agences, les marketeurs et les vendeurs utilisent des influenceurs IA pour produire rapidement du contenu à grande échelle. Ils sont utiles pour toute personne ayant besoin de vidéos d’influenceurs régulières sans dépendre de partenariats coûteux ou difficiles à gérer, grâce à nos solutions d’IA personnalisées.
Comment puis-je ajouter du mouvement à mon avatar d’influenceur ?
Le mouvement est automatique, ce qui permet de générer rapidement des influenceurs IA ultra-réalistes. L’avatar bouge le visage, la bouche et le corps pour correspondre au script. Vous pouvez également choisir différents styles et tons pour rendre l’influenceur plus expressif, grâce à nos outils d’IA.
Où puis-je trouver des styles d’influenceurs IA prédéfinis à partir de simples invites textuelles ?
HeyGen dispose d’une vaste bibliothèque d’avatars prêts à l’emploi qui ressemblent à des influenceurs issus de nombreux secteurs, ce qui vous permet de générer des influenceurs IA ultra-réalistes. Vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à votre marque ou créer votre propre persona d’influenceur sur mesure.
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