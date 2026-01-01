Générateur d’influenceurs IA – Créez des influenceurs virtuels en quelques minutes

Cessez d’attendre des partenariats avec des influenceurs ou des équipes de production. Avec le générateur d’influenceurs IA de HeyGen, vous pouvez créer plusieurs variantes de contenus façon influenceur sans recruter de talents.

Testez des accroches, faites évoluer vos angles et scalez vos campagnes plus vite que jamais grâce à des avatars IA ultra réalistes jouant le rôle d’influenceurs digitaux.