Accueil Académie Voix Comment créer une nouvelle voix

Comment créer une nouvelle voix

Vous pouvez trouver et gérer les voix à trois endroits : dans AI Studio lorsque vous travaillez au sein d’un projet, sur la page Avatars lorsque vous attribuez ou définissez une voix principale, et dans Proofread. Vous pouvez créer une nouvelle voix à partir de n’importe lequel de ces emplacements.

Pour ce tutoriel, nous commencerons dans AI Studio.

Commencez à créer une nouvelle voix dans AI Studio

Ouvrez un projet existant ou créez-en un nouveau dans AI Studio. Dans le panneau de script, cliquez sur la voix actuelle pour ouvrir le menu des voix. À partir de là, sélectionnez Ajouter une nouvelle voix.

Vous verrez deux options : intégrer un fournisseur de voix tiers ou créer une nouvelle voix directement dans HeyGen. Pour ce tutoriel, choisissez Créer une nouvelle voix.

Téléchargez un enregistrement vocal

Vous serez invité à téléverser un enregistrement vocal. Cet enregistrement est utilisé pour créer votre clone vocal, il est donc important qu’il soit de bonne qualité.

Utilisez un microphone externe de haute qualité, un micro Bluetooth ou un smartphone moderne. Évitez d’utiliser le microphone intégré de votre ordinateur portable. Si vous utilisez un micro externe, gardez-le à environ 15 à 20 centimètres de votre bouche, assurez-vous qu’il n’est pas obstrué et évitez tout contact avec des vêtements ou du tissu.

Enregistrez dans un environnement calme et sans bruit. Les bruits de fond peuvent réduire la clarté et la cohérence. Parlez de manière naturelle et distincte, avec un peu de variation émotionnelle. Parler de sujets familiers, comme votre routine quotidienne, vos loisirs ou des histoires personnelles, aide à capturer votre ton et votre énergie naturels.

Si vous lisez à partir d’un script, évitez de paraître monotone. Faites des pauses, variez votre rythme et gardez un volume de voix régulier et conversationnel.

Générez et affinez votre voix

Une fois votre enregistrement téléversé, HeyGen générera le clone de votre voix. Si le résultat n’est pas tout à fait satisfaisant, vous pourrez l’affiner avec Voice Doctor.

Cliquez sur Améliorer la voix pour ajuster des paramètres comme l’accent ou le moteur vocal, ou décrivez ce qui vous semble incorrect, par exemple si la voix paraît trop monotone ou ne correspond pas tout à fait à votre timbre naturel. Voice Doctor générera des options améliorées que vous pourrez prévisualiser.

Lorsque vous trouvez une version qui vous plaît, vous pouvez l’enregistrer comme nouvelle voix ou remplacer celle qui existe déjà. Si aucune des options ne vous convient, vous pouvez continuer à l’affiner ou essayer une autre approche.

Créez une voix avec Voice Design

Si vous préférez ne pas vous enregistrer, vous pouvez utiliser Voice Design à la place. Cliquez sur Voice Design, saisissez une instruction décrivant la voix que vous souhaitez, et HeyGen générera plusieurs options.

Vous pouvez en sélectionner une, régénérer d’autres options ou affiner le prompt jusqu’à ce que la voix corresponde à vos besoins.