Accéder à la bibliothèque vocale

Dans HeyGen, une voix est la parole générée par l’IA utilisée dans vos vidéos. Les voix peuvent être associées à des avatars ou utilisées comme audio autonome, donnant à votre contenu du ton, de la personnalité et une palette d’émotions dans un large choix de langues, d’accents et de styles de parole.

Les voix vous aident à adapter la narration de votre vidéo à votre audience et à votre cas d’usage.

La bibliothèque vocale

Toutes les voix dans HeyGen sont gérées via la Bibliothèque de voix. C’est là que vous pouvez consulter vos propres clones de voix, explorer les voix IA publiques et garder tout organisé au même endroit.

Vous pouvez accéder à la bibliothèque de voix depuis trois emplacements principaux :

Studio IA

La page Avatars

La bibliothèque de voix comprend de puissants outils de filtrage pour vous aider à trouver rapidement la voix idéale. Vous pouvez filtrer par région, accent, âge, émotion, cas d’usage et plus encore. Vous pouvez également marquer des voix comme favoris afin que vos options les plus utilisées soient faciles d’accès.

Utiliser des voix dans AI Studio

Dans AI Studio, chaque fois que vous sélectionnez une voix pour une vidéo d’avatar, vous avez accès à l’intégralité de la bibliothèque de voix. À partir de là, vous pouvez préécouter les voix et appliquer rapidement celle qui correspond le mieux à votre projet.

Vous pouvez également créer des voix directement dans AI Studio sans créer d’avatar au préalable. Dans la bibliothèque de voix, sélectionnez « Nouvelle voix », puis choisissez de cloner une voix instantanément, d’intégrer une voix tierce ou de générer une toute nouvelle voix à l’aide de Voice Design. Une fois créée, la voix devient disponible dans tous vos projets.

Gérer les voix depuis la page Avatars

Les voix peuvent également être gérées depuis la page Avatars. En sélectionnant un avatar et en ouvrant le menu des voix, vous pouvez définir une voix principale ou ouvrir la bibliothèque de voix.

Définir une voix principale signifie que cette voix sera automatiquement utilisée chaque fois que vous sélectionnerez cet avatar dans de futures vidéos.

Utiliser les voix dans la relecture

Les voix sont également accessibles dans la fonction Relecture. Depuis n’importe quelle zone de script, vous pouvez ouvrir l’onglet Suivi des voix pour consulter toutes les voix utilisées dans la vidéo. À partir de là, vous pouvez basculer entre les voix ou en créer de nouvelles tout en affinant votre script.