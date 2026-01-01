Accueil Académie Voix Que sont les modèles vocaux

Que sont les modèles vocaux

Si vous avez déjà souhaité que votre contenu sonne plus naturel, plus personnel ou plus étroitement aligné sur une voix de marque spécifique, les modèles de voix rendent cela possible.

Dans HeyGen, les voix donnent vie à vos scripts et à vos avatars grâce à une narration générée par l’IA. Chaque voix que vous sélectionnez est alimentée par un moteur vocal, un modèle conçu pour produire une parole naturelle, expressive et linguistiquement précise. Choisir le bon moteur vous aide à adapter le ton, le rythme et l’émotion de votre message.

Ce que sont les modèles vocaux

Un modèle de voix est le système d’IA sous-jacent qui génère la parole. Il détermine le timbre de la voix, son expressivité, sa vitesse d’élocution et ses performances dans différentes langues.

HeyGen propose plusieurs moteurs vocaux, chacun optimisé pour différents cas d’usage tels que la formation, le marketing, la narration ou la localisation.

Moteur vocal automatique

Le paramètre Auto permet à HeyGen de sélectionner automatiquement le meilleur moteur vocal en fonction de la langue et du contenu de votre vidéo. C’est une bonne option si vous souhaitez des résultats fiables sans avoir à choisir un modèle manuellement.

Moteur vocal ElevenLabs

ElevenLabs offre une narration de qualité studio dans plus de 70 langues, ce qui la rend adaptée à la plupart des projets vidéo et audio.

Si vous utilisez une voix personnalisée, vous pouvez également choisir le modèle vocal qui l’alimente afin de mieux contrôler le ton et le réalisme. Par défaut, HeyGen utilise le modèle multilingue V3 d’ElevenLabs, réputé pour son expression naturelle et ses excellentes performances multilingues.

Modèles vocaux Turbo

Pour les projets qui nécessitent une génération plus rapide, vous pouvez passer à l’un des modèles Turbo. Ils offrent une latence réduite et un traitement plus rapide, mais sont principalement optimisés pour du contenu en anglais.

Moteur vocal Starfish

Starfish est optimisé pour les langues asiatiques, notamment le chinois, le japonais et le coréen. Il garantit une prononciation naturelle et un rythme adapté aux contenus spécifiques à chaque région.

Moteur vocal Panda

Panda est le moteur expressif de HeyGen, conçu pour une restitution émotionnelle et un contrôle avancé. Il prend en charge des fonctionnalités comme Voice Director et Voice Mirroring, permettant un contrôle précis du timing, de l’accentuation et du ton.

Moteur vocal Fish

Fish, propulsé par fish.audio, est spécialisé dans les voix off anglaises expressives. Il fonctionne très bien pour les récits, les vidéos conversationnelles et tout contenu qui bénéficie d’une interprétation nuancée.

Ensemble, les moteurs et modèles vocaux vous donnent le contrôle sur le son de vos vidéos, du ton et de l’émotion à la vitesse et à la précision linguistique.