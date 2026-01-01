Accueil Académie Voix Comment utiliser la mise en miroir vocale

La fonction Voice Mirroring vous offre un contrôle créatif total sur la façon dont votre avatar sonne en lui permettant de s’exprimer avec votre propre interprétation vocale. Au lieu de vous reposer sur une synthèse vocale standard, vous enregistrez votre propre audio, avec votre ton naturel, votre rythme et votre cadence, et HeyGen le reproduit à travers l’avatar et la voix que vous avez choisis. Le résultat est authentique, expressif et fidèle à votre style.

Commencez avec un projet nouveau ou existant

Créez une nouvelle vidéo ou ouvrez un projet existant. Ajoutez une nouvelle scène et choisissez votre avatar.

Dans l’éditeur de script, cliquez sur Audio. À partir d’ici, vous pouvez soit enregistrer un nouvel audio, soit importer un fichier existant. Pour ce tutoriel, choisissez Enregistrer un audio.

Enregistrez votre livraison

Lors de l’enregistrement, parlez avec le ton, le rythme et l’émotion que vous souhaitez que votre avatar reproduise. Une fois l’enregistrement terminé, prévisualisez-le et réenregistrez si nécessaire.

Lorsque vous êtes satisfait, activez le Miroir vocal et cliquez sur Ajouter un audio. HeyGen transcrira automatiquement votre audio, affichera le texte dans la scène et vous permettra de le vérifier pour en assurer l’exactitude.

Appliquez votre livraison à une voix

Ensuite, sélectionnez la voix que vous souhaitez utiliser. Votre interprétation enregistrée, y compris le ton, le rythme et l’émotion, sera reproduite avec la voix sélectionnée.

Utiliser le miroir vocal dans une scène existante

Si vous commencez avec un script uniquement textuel et que le rendu ne sonne pas tout à fait juste, vous pouvez l’affiner en utilisant Voice Mirroring.

Cliquez sur le menu à trois points à côté de votre script et sélectionnez Convertir en Voice Mirroring. Votre script apparaîtra comme un prompteur, ce qui vous permettra d’enregistrer ou de téléverser un audio avec la diction que vous souhaitez.

Une fois l’enregistrement terminé, le nouveau fichier audio est automatiquement ajouté à la scène.

Modifiez ou rétablissez votre audio

Vous pouvez transformer votre enregistrement en clone vocal personnalisé si nécessaire. Si vous souhaitez revenir au texte, sélectionnez Convertir l’audio en texte, ou choisissez Supprimer l’audio pour retirer complètement l’enregistrement.