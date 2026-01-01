Accueil Académie Voix Comment utiliser le directeur vocal

Comment utiliser le directeur vocal

Voice Director vous offre un contrôle plus poussé sur la façon dont votre avatar s’exprime. Au lieu de vous contenter d’une lecture monotone, vous pouvez guider le ton, le rythme et les émotions directement dans votre script, pour créer une narration qui paraît intentionnelle, expressive et en parfaite adéquation avec votre marque.

Open Voice Director

Dans votre projet, ouvrez l’éditeur de script et tapez une barre oblique « / ». Un panneau avec des options supplémentaires s’ouvre. Dans la liste, sélectionnez Voice Director.

Choisissez un ton de livraison

Une fois Voice Director ouvert, vous verrez une liste d’options de ton prédéfinies, notamment Enthousiaste, Décontracté, Calme, Cool, Sérieux, Drôle, En colère, Sarcastique et Rieur.

Sélectionnez le ton qui correspond le mieux à votre message. Chaque ton est accompagné d’une instruction par défaut, que vous pouvez modifier pour mieux correspondre au style de livraison que vous souhaitez.

Appliquer la consigne

Après avoir ajusté l’instruction, choisissez comment vous souhaitez l’appliquer. Vous pouvez l’appliquer uniquement à la scène actuelle, ou l’appliquer à la voix elle-même afin que le même ton soit utilisé dans toutes les scènes qui partagent cette voix.

Prévisualiser et affiner

Cliquez sur Lecture dans la fenêtre d’aperçu pour entendre comment votre avatar prononce la réplique en suivant la direction sélectionnée. Si le résultat ne vous semble pas tout à fait correct, vous pouvez revenir en arrière et ajuster le ton ou réécrire l’instruction jusqu’à ce que cela paraisse naturel et en accord avec votre intention.

Vous savez désormais comment utiliser Voice Director pour façonner la performance de votre avatar et ajouter de l’émotion à vos vidéos. En expérimentant différents tons et en affinant vos consignes, vous pouvez créer des performances qui paraissent intentionnelles, expressives et captivantes.