Intégrer avec Canva

HeyGen s’intègre à Canva pour rendre la création de vidéos plus rapide et plus accessible. Grâce à cette intégration, vous pouvez importer directement les avatars et vidéos HeyGen dans vos créations Canva, en combinant des vidéos IA réalistes avec les outils de conception simples et collaboratifs de Canva.

Connecter HeyGen à Canva

Commencez par ouvrir votre tableau de bord HeyGen et cliquer sur Intégrations. Recherchez l’intégration Canva et cliquez pour la connecter. Cela relie votre compte HeyGen à Canva, vous permettant d’accéder aux fonctionnalités HeyGen directement dans votre flux de travail de conception sur Canva.

Ajoutez du contenu HeyGen à votre design Canva

Une fois la connexion établie, ouvrez votre design dans Canva. À partir de là, vous pouvez intégrer HeyGen à votre projet en ajoutant un avatar, en insérant votre script et en choisissant une voix qui correspond à votre message. Au fur et à mesure que la vidéo de votre avatar prend forme, vous pouvez continuer à peaufiner votre mise en page, vos visuels et votre style général à l’aide des outils de conception de Canva.

Exportez et partagez votre vidéo

Lorsque vous êtes satisfait du résultat final, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit de Canva, puis sélectionnez Télécharger. Votre vidéo animée par avatar est maintenant prête à être partagée partout où vous le souhaitez.