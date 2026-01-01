Accueil Académie Intégrations Intégrer avec Adobe

Découvrez comment intégrer Adobe Express à HeyGen afin de passer en toute fluidité de la création graphique à la vidéo dynamique propulsée par l’IA. Que vous soyez un marketeur en train d’affiner une campagne, un designer qui crée du contenu ou un créateur souhaitant passer à l’échelle, cette intégration vous aide à tout gérer au sein d’un processus simplifié.

Configurer l’intégration

Depuis votre tableau de bord HeyGen, allez dans Applications et ouvrez Intégrations, puis sélectionnez le plugin Adobe Express. Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Adobe, ou d’en créer un si vous n’en avez pas encore.

Une fois connecté à Adobe Express, si vous n’êtes pas automatiquement redirigé vers le plugin HeyGen, cliquez sur Modules complémentaires dans la navigation de gauche. Recherchez HeyGen puis cliquez sur Ajouter pour installer le plugin. Après l’installation, HeyGen sera disponible directement dans Adobe Express.

Ajoutez un avatar et créez votre vidéo

Commencez par sélectionner l’avatar que vous souhaitez utiliser. Ensuite, ajoutez votre script. Cliquez sur Texte sous Ajouter votre script, puis collez un script que vous avez déjà rédigé ou saisissez-en un directement dans l’éditeur.

Après avoir ajouté votre script, choisissez une voix. Commencez par sélectionner la langue et le genre qui correspondent à votre avatar. Vous verrez ensuite une variété d’options de voix avec différents tons, niveaux d’énergie et styles. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre message.

Si vous préférez utiliser votre propre audio, cliquez sur Audio et importez un fichier depuis votre appareil. Les formats pris en charge incluent MP3, M4A et WAV.

Générez et ajoutez la vidéo à votre création

Une fois que tout est prêt, cliquez sur Générer votre vidéo et laissez HeyGen s’occuper du reste. Lorsque la vidéo est terminée, cliquez sur Ajouter au design.

Vous pouvez maintenant faire glisser et positionner la vidéo n’importe où sur votre canevas Adobe Express.

Personnalisez et finalisez votre projet

Une fois la vidéo ajoutée, vous pouvez entièrement personnaliser votre création à l’aide des outils Adobe Express. Ajoutez de la musique libre de droits, du texte, des graphiques et d’autres éléments de design pour enrichir votre mise en page.

Si vous souhaitez inclure plusieurs vidéos d’avatar, répétez simplement les mêmes étapes pour générer et ajouter des clips HeyGen supplémentaires.

Lorsque votre projet est terminé, vous pouvez le télécharger ou le partager directement. Si vous choisissez de partager un lien, vous pouvez en contrôler l’accès ou le rendre accessible à toute personne disposant du lien.