Accueil Académie Intégrations Intégrer à HubSpot

Intégrer à HubSpot

Les acheteurs d’aujourd’hui attendent plus que des messages génériques. Une personnalisation simple, comme insérer un prénom dans un e-mail, ne suffit plus à se démarquer. La vidéo change la donne. Bien réalisée, elle capte l’attention, renforce la confiance et incite à l’action. Le problème, c’est que la production vidéo traditionnelle n’est pas suffisamment scalable pour des campagnes personnalisées. C’est là qu’intervient l’intégration entre HeyGen et HubSpot.

En connectant HeyGen à HubSpot, vous pouvez générer automatiquement des vidéos personnalisées en quelques minutes, sans tournage, sans montage et sans équipe de production. Ces vidéos peuvent être utilisées à chaque étape du tunnel, depuis la prospection commerciale et la maturation des leads jusqu’à l’onboarding, les relances et l’adoption du produit.

Installez l’application HeyGen dans HubSpot

Commencez par installer l’application HeyGen depuis la marketplace HubSpot. Pendant l’installation, HubSpot vous demandera l’autorisation d’afficher et de gérer les données CRM. Cela permet à HeyGen de générer des vidéos à partir des informations de contact stockées dans HubSpot.

Dans le cadre de la configuration, deux propriétés de contact personnalisées sont ajoutées. L’une stocke l’URL de la page de partage de la vidéo HeyGen, et l’autre stocke l’URL d’un GIF de prévisualisation. Ces propriétés sont utilisées pour intégrer des vidéos personnalisées directement dans les e-mails.

Une liste de contacts active est également créée. Par défaut, cette liste inclut tous les contacts marketing. Tout contact ajouté à cette liste devient éligible à la génération de vidéos personnalisées.

Vous verrez également un modèle d’e-mail marketing créé pour vous. Cet e-mail inclut le module HTML requis qui fait référence aux propriétés de la vidéo et du GIF HeyGen. L’e-mail n’est pas publié par défaut, vous devrez donc le vérifier et renseigner tous les champs obligatoires avant l’envoi.

Comprendre le workflow HubSpot

Un workflow appelé « Generate HeyGen Video for a Contact » est créé lors de l’installation. Ce workflow permet la création et la diffusion de vidéos, et il démarre à l’état inactif.

La première étape du workflow est l’inscription. Tout contact ajouté à la liste active est automatiquement inscrit.

La deuxième étape est la génération de la vidéo. C’est à ce moment-là que HeyGen crée une vidéo personnalisée pour chaque contact et met à jour les propriétés personnalisées avec le lien de la vidéo et l’aperçu GIF. Cette étape nécessite une configuration avant de pouvoir être exécutée.

La troisième étape gère les erreurs. Si la génération de la vidéo échoue, le workflow se termine proprement. Si elle réussit, le workflow se poursuit et envoie l’e-mail marketing qui inclut la vidéo personnalisée.

Configurer la génération de vidéos

Pour terminer la configuration, ouvrez l’action de génération de vidéo dans le workflow. Dans le panneau d’action, collez votre jeton d’API HeyGen. Vous pouvez trouver ce jeton dans les paramètres de votre compte HeyGen, sous l’onglet API.

Une fois le jeton ajouté, HubSpot chargera vos modèles HeyGen disponibles. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Si votre modèle contient des variables, associez chacune d’elles à la propriété de contact HubSpot correspondante.

Les variables courantes incluent le prénom, l’entreprise ou la localisation. Le mapping de ces champs permet à la vidéo de se remplir dynamiquement avec les données de chaque fiche de contact. Si votre modèle utilise moins de variables que celles disponibles, vous pouvez laisser les champs inutilisés vides.

Si vous n’avez pas encore de modèle, créez-en un dans HeyGen avant de revenir sur HubSpot.

Publier et lancer

Une fois que tout est configuré, publiez le workflow puis publiez l’e-mail marketing. À partir de ce moment, chaque nouveau contact ajouté à la liste active déclenchera automatiquement une vidéo personnalisée et la recevra par e-mail.