¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que permite a los usuarios crear al instante y de forma eficiente videos de alta calidad a gran escala en más de 170 idiomas y dialectos. Ya sea que estés creando contenido para marketing, capacitación, e-learning o ventas, HeyGen hace que la producción de video sea rápida, escalable y accesible.
Usuarios de HeyGen
Avatares de foto creados
Avatares instantáneos creados
Haciendo que contar historias en video sea accesible
HeyGen se fundó con una idea sencilla: la creación de video debe ser fácil y accesible. La producción de video tradicional es demasiado costosa, lenta e intimidante. Nuestro fundador, Joshua Xu, vio que al eliminar la cámara con ayuda de la IA se podía liberar la creatividad de todas las personas. Ahora, con solo un guion, cualquiera puede generar videos de alta calidad sin necesidad de grabar, editar ni enfrentarse a límites de presupuesto.
Menos tiempo en postproducción
Ahorrado por video
Reducción en costos de traducción
Tu aliado en la creación de videos con IA
La plataforma de video con IA de HeyGen está diseñada para cubrir las necesidades de las historias modernas a gran escala. Desde la creación de videos con avatares hasta la interactividad en tiempo real, la traducción y la personalización, cada producto está hecho para ayudarte a conectar con tu audiencia con rapidez, precisión y facilidad.
No más herramientas de video con IA fragmentadas
La suite de productos de IA de última generación de HeyGen reúne todo en un solo lugar para ofrecer una experiencia de usuario fluida. Diseñada para escalar y contar historias, HeyGen elimina la fricción de usar herramientas fragmentadas mientras cumple, sin que se note, con el umbral de calidad que tu audiencia espera. Es una alternativa potente e intuitiva que marca un nuevo estándar de lo que el video con IA puede lograr.
Mira cómo los clientes usan HeyGen
Una sola plataforma, casos de uso ilimitados
Marketing
HeyGen les da a las personas de marketing la libertad de crear videos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos cuantos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs y blogs hasta presentaciones, en contenido de video atractivo y alineado con tu marca en cualquier momento, sin salirte de tu presupuesto.
Anuncios en video
Crea anuncios llamativos en una fracción del tiempo y escala contenido de alto impacto sin rebasar tu presupuesto ni agotar a tu equipo.
Redes sociales
Destaca con videos que detienen el scroll: rápidos, escalables y rentables en cualquier plataforma, incluyendo LinkedIn, TikTok, Instagram y más.
Aprendizaje y desarrollo
HeyGen les permite a los equipos crear experiencias de capacitación personalizadas, desde cumplimiento normativo hasta desarrollo de empleados y mejora continua de habilidades. Nuestra plataforma de video con IA hace que sea fácil escalar un aprendizaje impactante sin sacrificar calidad ni velocidad.
Cursos de aprendizaje
Omite los largos ciclos de producción y genera cursos de aprendizaje de alta calidad en minutos, ya sea que estés creando una clase, un tutorial o una guía paso a paso.
Capacitación basada en habilidades
Crea fácilmente videos con IA que vuelvan la capacitación basada en habilidades más interactiva, atractiva y efectiva, logrando mejores tasas de finalización y resultados.
Ventas
HeyGen les permite a los equipos de ventas ofrecer mensajes personalizados a gran escala, desde la prospección hasta los seguimientos y las demostraciones de producto. Nuestra plataforma de video con IA ayuda a los representantes a destacar en bandejas de entrada saturadas, acelerar los ciclos de venta y construir relaciones más sólidas con los clientes.
Presentaciones de ventas
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a tus compradores y hagan avanzar los acuerdos incluso antes de que te conectes a la llamada.
Alcance de ventas
Desde propuestas outbound hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Usa la API de HeyGen para integrar de forma fluida la generación de videos con IA en tus flujos de trabajo
API de pago por uso para generar videos con Video Agent, traducir videos con Video Translation, crear voz con modelos de Text-to-Speech y acelerar tu flujo de trabajo creando avatares, generando videos mediante la Studio API y creando plantillas
Preguntas frecuentes
¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que te permite generar al instante videos de alta calidad a gran escala. No necesitas cámara, equipo de producción ni experiencia en edición. Es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, y está diseñada para casos de uso en marketing, aprendizaje y desarrollo, ventas y más.
¿Qué hace que HeyGen sea diferente de otras herramientas de video con IA?
HeyGen es una plataforma todo en uno que combina guiones, avatares, edición y localización en un flujo de trabajo sin fricciones. A diferencia de las herramientas aisladas o las plataformas con curvas de aprendizaje muy complejas, HeyGen es intuitiva, rápida y está diseñada para crear contenido de nivel profesional que escala conforme a tus necesidades.
¿Necesito experiencia en producción de video para usar HeyGen?
Para nada. La interfaz fácil de usar de HeyGen hace que cualquiera pueda crear videos pulidos y profesionales en solo unos cuantos clics.
¿Puedo crear avatares personalizados con HeyGen?
Sí. Puedes elegir entre una amplia biblioteca de avatares realistas o crear tu propio vocero digital que haga juego con tu marca. Tendrás control total sobre el tono de voz, los gestos y el estilo de presentación.
¿Cómo funciona la traducción de video en HeyGen?
Con la traducción de video integrada de HeyGen, puedes traducir tu contenido a más de 170 idiomas y dialectos con doblaje realista, sincronización labial precisa y guiones editables. Es una forma rentable de localizar videos sin volver a grabar ni contratar actores de voz.
¿Qué es un video personalizado y cómo puedo usarlo?
El video personalizado te permite crear videos únicos para cada persona que lo ve usando datos de tu CRM u otras variables, como nombre, empresa o ubicación. Es una herramienta muy poderosa para aumentar el engagement en marketing, outreach, onboarding y customer success.
¿Qué son los avatares interactivos?
Los avatares interactivos son presentadores virtuales impulsados por IA que pueden interactuar con las personas en tiempo real. Pueden responder preguntas, guiar a los usuarios o presentar contenido dinámico al conectarse con guiones o bases de conocimiento, convirtiendo contenido estático en experiencias de doble vía.
¿Qué tipo de empresas usan HeyGen?
Más de 85,000 empresas —desde startups hasta grandes marcas empresariales— usan HeyGen en departamentos como marketing, L&D, atención al cliente y ventas. Entre los usuarios destacados están OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy y más.
¿Cuánto tiempo y dinero me puede ahorrar HeyGen?
En promedio, los usuarios reportan una reducción del 50% en el tiempo de postproducción, ahorran 3 horas por video y reducen los costos de traducción en un 80%. Usa nuestra calculadora de ROI para estimar el ahorro potencial de tu equipo.
¿Puedo integrar HeyGen con mis herramientas actuales?
Sí. HeyGen ofrece integraciones con plataformas populares, CRMs y sistemas de aprendizaje para ayudarte a optimizar tus flujos de trabajo y personalizar contenido a gran escala.