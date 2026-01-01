Descubre nuevas formas de crear con HeyGen
Desde campañas de marketing y módulos de capacitación hasta anuncios en video y redes sociales, la versátil plataforma de IA de HeyGen le da vida a cualquier historia.
Explora todo el potencial de los casos de uso de HeyGen
Las personas están encontrando constantemente nuevas formas de usar la plataforma de video con IA de HeyGen para ahorrar tiempo, reducir costos y mejorar sus flujos de trabajo, incluso para crear el stack tecnológico definitivo de marketing en video. Estos son algunos de los principales casos de uso que estamos viendo.
Las experiencias de adivinación con IA y el contenido de astrología cautivan a las audiencias que buscan guía e inspiración. Ya sea que ofrezcas lecturas de horóscopo personalizadas o experiencias interactivas de adivinación, HeyGen les da poder a astrólogos, guías espirituales y creadores de contenido para producir videos de adivinación con IA de alta calidad rápidamente.
La velocidad importa en ventas, pero tu equipo no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Los avatares de IA interactivos de HeyGen funcionan como avatares de ventas virtuales con IA que responden las preguntas de tus prospectos, califican leads y agendan reuniones 24/7. Te ayudan a ofrecer una experiencia de compra mucho más atractiva y personalizada en tu sitio web y en tus llamadas de Zoom, aumentando significativamente las conversiones.
El contenido de videos motivacionales se basa en la constancia y el engagement. Ya sea que compartas consejos de desarrollo personal, afirmaciones diarias o mensajes inspiradores, HeyGen les da poder a speakers, autores, coaches, influencers y creadores de contenido para producir videos motivacionales de calidad profesional sin necesidad de contar con un equipo de producción aparte.
La capacitación en cumplimiento es esencial para que las empresas cumplan con los requisitos regulatorios y mantengan estándares éticos. Ya sea que necesites educar a tu equipo sobre políticas específicas de la industria, lineamientos de seguridad en el lugar de trabajo o protocolos contra el acoso, HeyGen les permite a freelancers, equipos de Recursos Humanos y responsables de cumplimiento crear videos de capacitación en cumplimiento de forma rápida, sin necesidad de costosos equipos de producción.
La gente no siempre lee correos largos, pero sí ve videos. Ya sea que compartas novedades de la empresa, insights de la industria o resúmenes de contenido, HeyGen te facilita convertir boletines estáticos en videos atractivos que mantienen a tu audiencia informada e interesada.
La comunicación oportuna y transparente es fundamental para los equipos de liderazgo. Ya sea para compartir actualizaciones de la empresa, dirigirte a los accionistas o guiar a los empleados durante un cambio, HeyGen permite a los líderes crear videos de liderazgo de alta calidad de forma eficiente, sin necesidad de un equipo de producción.
Certificado para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento
La mejor plataforma de producción de video con IA para empresas es aquella que combina innovación, velocidad y escalabilidad para mantenerte por delante de la competencia. HeyGen está diseñada para organizaciones globales, permitiendo que los equipos creen, personalicen y localicen videos a gran escala con avatares de IA realistas y tecnología avanzada de traducción. A diferencia de los ciclos de producción tradicionales que toman semanas, HeyGen entrega contenido de video empresarial en cuestión de horas, para que tu negocio pueda lanzar más rápido, adaptarse con agilidad y mantenerse competitivo. Con seguridad de nivel empresarial, incluyendo cumplimiento con SOC 2 y GDPR, HeyGen garantiza que tus datos se mantengan protegidos mientras aceleras la producción de video en todo el mundo.
El video con IA para marketing ayuda a promocionar tu negocio al permitir una creación de contenido más rápida, mensajes personalizados y una escala global. En lugar de depender de agencias costosas o de contratar más personal, HeyGen les permite a los equipos de marketing producir videos de alta calidad en cuestión de horas, adaptar el contenido a audiencias específicas y reutilizar los videos en diferentes canales. Esto no solo acelera la ejecución de las campañas, sino que también aumenta el engagement y las conversiones al entregar el mensaje de video correcto en el momento adecuado.
El marketing de video con IA es el uso de la inteligencia artificial para crear, personalizar y distribuir videos de marketing a gran escala. Las empresas simplemente proporcionan un guion o suben contenido, y plataformas como HeyGen generan videos pulidos con avatares, narraciones de voz y traducciones. Esta automatización ayuda a los negocios a reducir costos de producción, acortar tiempos y mantener la consistencia de la marca en distintas regiones, convirtiendo al marketing de video con IA en una herramienta esencial para las empresas que buscan innovar y crecer más rápido.
Un generador de videos de marketing con IA funciona transformando texto o presentaciones en videos profesionales usando avatares de IA, narraciones con voz natural y edición automatizada. Con HeyGen, las empresas pueden ingresar un guion, elegir entre una gran variedad de avatares y generar al instante videos alineados con su marca, listos para campañas de marketing. Este proceso elimina los largos ciclos de producción y les da a los equipos la velocidad y flexibilidad para entregar de forma continua contenido de video empresarial fresco.
Un generador de videos de ventas con IA les permite a los equipos de ventas crear videos de alcance personalizados a gran escala, aumentando el engagement y las tasas de respuesta. En lugar de enviar correos electrónicos estáticos, los representantes pueden usar HeyGen para generar videos dinámicos adaptados a cada cuenta o prospecto. Este nivel de personalización hace que el alcance de ventas sea más humano, más memorable y, en última instancia, mucho más efectivo para conseguir reuniones y hacer crecer el pipeline, sin necesidad de tener experiencia en producción de video.
Sí, una plataforma empresarial de video puede reemplazar a muchas agencias tradicionales para la creación de videos. Plataformas como HeyGen ofrecen tiempos de entrega más rápidos, costos más bajos y mucha más flexibilidad en comparación con las agencias, que suelen requerir semanas de planeación y presupuestos altos. Con la producción de video impulsada por IA, las empresas pueden generar y actualizar videos al instante, localizar contenido para audiencias globales y mantener la coherencia de la marca, todo sin depender de proveedores externos.
Una plataforma de video empresarial confiable garantiza seguridad total para los datos corporativos y de tus clientes. HeyGen cumple con SOC 2 y GDPR, y ofrece cifrado de nivel empresarial, controles de acceso basados en roles e infraestructura en la nube segura. Tus datos tampoco se usarán para entrenar nuestros modelos. Esto significa que las empresas pueden usar con confianza el video con IA para marketing, capacitación, ventas y comunicaciones, sabiendo que la información sensible siempre está protegida.
Sí, la producción de video con IA es ideal para la traducción y localización a gran escala. Con HeyGen, las empresas pueden traducir guiones al instante, clonar voces y hacer sincronización labial de avatares en más de 40 idiomas. Esto asegura que cada audiencia global reciba videos de alta calidad y culturalmente precisos, sin el tiempo ni el costo de la producción tradicional, lo que facilita que las empresas entreguen videos de capacitación, marketing y comunicación en todo el mundo.
La mejor plataforma de video con IA para empresas es aquella que se integra sin fricción con herramientas de CRM y automatización de marketing. HeyGen se conecta con sistemas como HubSpot, lo que permite que los equipos de marketing y ventas inserten videos personalizados directamente en sus campañas, den seguimiento al engagement de los espectadores y midan el ROI a lo largo de todo el recorrido del cliente.
Sí, el video con IA para marketing es seguro para industrias reguladas cuando usas una plataforma diseñada para seguridad y cumplimiento a nivel empresarial. HeyGen es auditada de forma independiente para el cumplimiento de SOC 2 y GDPR, lo que garantiza estrictos controles de protección y gobernanza de datos. Las empresas de finanzas, salud y otras industrias reguladas pueden crear y distribuir videos con total confianza, sin comprometer sus estándares de cumplimiento.
Con un generador de videos de ventas con IA, las empresas pueden crear una amplia variedad de videos, incluyendo videos de prospección personalizados, demostraciones de producto, tutoriales de onboarding, historias de éxito de clientes y campañas de marketing basado en cuentas. La biblioteca de avatares de HeyGen y sus plantillas personalizables hacen que sea muy sencillo producir videos de ventas que generen interacción en cada etapa del recorrido de compra.
Las empresas normalmente ven retorno de inversión de una plataforma empresarial de video con IA en unos cuantos días. Al reemplazar agencias costosas, reducir los tiempos de producción y habilitar la localización global, HeyGen baja los costos mientras acelera la ejecución de campañas. Una salida al mercado más rápida, mejor personalización y alcance global ayudan a las empresas a generar un impacto medible en los ingresos en tiempo récord.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.