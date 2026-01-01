La mejor plataforma de producción de video con IA para empresas es aquella que combina innovación, velocidad y escalabilidad para mantenerte por delante de la competencia. HeyGen está diseñada para organizaciones globales, permitiendo que los equipos creen, personalicen y localicen videos a gran escala con avatares de IA realistas y tecnología avanzada de traducción. A diferencia de los ciclos de producción tradicionales que toman semanas, HeyGen entrega contenido de video empresarial en cuestión de horas, para que tu negocio pueda lanzar más rápido, adaptarse con agilidad y mantenerse competitivo. Con seguridad de nivel empresarial, incluyendo cumplimiento con SOC 2 y GDPR, HeyGen garantiza que tus datos se mantengan protegidos mientras aceleras la producción de video en todo el mundo.