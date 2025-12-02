La IA de HeyGen está diseñada específicamente para la traducción de video, no solo para la conversión de texto.

Transcripción automática en italiano: el habla en italiano se convierte en una transcripción legible que puedes revisar y editar.

Generación automática de subtítulos en inglésCrea subtítulos en inglés que se mantengan sincronizados con tu video y que puedas exportar como archivos SRT o VTT.

Traducción de voz en inglésGenera audio en inglés que siga el tiempo original, haciendo que los videos sean más fáciles de ver sin leer subtítulos.

Contenido editable antes de exportarAjusta el texto, el tiempo o la redacción antes de finalizar tu video traducido.

Múltiples opciones de exportaciónDescarga el video traducido o los archivos de subtítulos para publicarlo en todas tus plataformas.