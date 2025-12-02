Traduce videos de

francés a inglés

Traduce videos en francés a un inglés claro y natural con la IA de HeyGen. Sube tu video, deja que el sistema entienda el francés hablado y conviértelo en subtítulos en inglés o en un video traducido que puedas usar en cualquier lugar.

Esto es útil para videos de YouTube, cursos en línea, clips de marketing, entrevistas y contenido de capacitación interna. Todo funciona en tu navegador, sin necesidad de instalar software ni hacer configuraciones complicadas.