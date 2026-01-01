Bienvenido a tu guía rápida de videos con IA para bienes raíces
¿Tienes propiedades que vender, un mercado que liderar y una marca personal que construir? Con HeyGen, puedes convertir al instante tu imagen, tu voz y tu experiencia local en contenido de video escalable, con calidad de estudio, en minutos, no en semanas.
Esta guía te ayudará a pasar de la idea al video publicado, impulsando tu presencia, velocidad y credibilidad en tu mercado. Aprenderás cómo crear tu primer video, descubrirás las mejores prácticas clave y explorarás estrategias para escalar tu impacto en cada propiedad, cada canal y cada comunidad de compradores a la que sirves.
Top use cases: how real estate professionals are using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Pasó de hacer 1 o 2 videos a la semana a 5 videos a la semana al crear un sistema de contenido impulsado por IA; ahora está cerrando tratos con compradores que se reubican en Memphis y California y que lo encontraron gracias a sus videos educativos en YouTube.
Recorrido cinematográfico por la casa
- Craig Veroni: Multiplicó por 4 sus seguidores en Instagram en 10 meses; ahora llega a más de 770,000 cuentas al mes publicando 2 HeyGen Reels al día, creados con contenido cinematográfico de avatar.
Propiedad destacada
- Scott Henninger: Construyó todo su negocio inmobiliario alrededor de un canal de YouTube impulsado por avatares de HeyGen, cerrando de 25 a 30 transacciones al año gracias a prospectos generados por video.
El estado del marketing inmobiliario
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
The challenge
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introducción
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Antes de hacer clic en "Crear", aclara tu objetivo. Pregúntate:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Tip pro
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"Estoy creando un video inmobiliario para [property type/market]. Mi objetivo es [goal]. Mi audiencia es [audience]. Mi gancho es [hook]. ¿Puedes sugerir formas de hacerlo más atractivo?"
Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- Tu gemelo digital. Es tu recurso más importante en HeyGen. Solo necesitas una grabación de 15 segundos para crear un avatar que se vea y suene exactamente como tú. Si quieres, puedes saltar al paso 2 para hacer esto primero.
- Tu Brand Kit. Agrega los colores, logo y tipografías de tu correduría para que cada video esté automáticamente alineado con tu marca. Pega la URL del sitio web de tu correduría para importar tu estilo de marca de forma automática o sube los recursos manualmente.
Tip pro
Tu gemelo digital es tu marca. Mientras más natural y expresiva sea tu grabación, más reflejará tu avatar tu verdadera personalidad en pantalla.
Paso 2: elige el avatar de IA adecuado
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
En bienes raíces, la confianza es la moneda que te hace ganar propiedades. Avatar V, entrenado con un video de 15 segundos tuyo, ofrece el gemelo digital de cuerpo completo más realista y es la mejor opción para agentes que están construyendo una marca personal. Avatar IV funciona muy bien para apariencias basadas en fotos o personajes no humanos y es el motor predeterminado.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Vas a obtener
Ideal para
Grabación de video de 15 segundos
Un avatar realista que captura tus movimientos, gestos y expresiones específicas. Impulsado por Avatar V para un desempeño de calidad cinematográfica de la parte superior del cuerpo.
Agentes que quieren mostrar su rostro real y estar presentes en cada video. La opción más auténtica para construir tu marca personal.
1 foto
Un avatar realista creado a partir de una imagen fija, con movimiento generado por IA y sincronización labial. Impulsado por Avatar IV.
Agentes que no tienen material de video disponible o que quieren un punto de partida rápido.
Avatar de stock
No recording needed
Un avatar prediseñado de la biblioteca de HeyGen, disponible en una amplia variedad de estilos e idiomas.
Agentes que quieren comenzar de inmediato sin crear un avatar personalizado.
Avatar generado
Text prompt
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Mascotas de marca, personajes ficticios o personajes no humanos.
Pro tip
Usa la función de HeyGen de generating looks para cambiar la pose de tu avatar, el entorno o la vestimenta usando solo un prompt de texto. Colócate en una propiedad de lujo, un punto emblemático del barrio o la oficina de tu inmobiliaria sin levantarte de tu escritorio.
Mejores prácticas: crea el gemelo digital perfecto
Calidad de entrada es calidad de salida. Entre mejores sean tus fotos, videos y prompts, más realista y pulido será tu avatar. Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento, desde gestos hasta expresiones faciales o inflexiones de voz, se verá reflejado en el resultado final.
Tipo de avatar
You'll Need
Best Practices
Video de 15 segundos
Record on a smartphone in cinematic mode or 4K. Use a simple background with natural light. Be expressive: the energy you put in is the energy you get out. Avoid covering your face or wearing large accessories.
1 foto
Foto profesional de retrato solo de ti, bien iluminada y en alta resolución. Evita lentes de sol, gorras o sombreros, filtros u otras personas en la toma.
Real estate-specific tip
Graba tu video de capacitación con la vestimenta con la que quieras que se identifique tu marca, ya sea formal de negocios o casual de negocios. Tu avatar va a reflejar ese look en cada video que generes.
Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Tipo de voz personalizada
Creation method
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clon de voz realista basado en tu propia voz y entonaciones. Soporta múltiples emociones.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de la voz, emoción)
Fully AI-generated voice based on prompt.
Una voz de marca consistente que no es la tuya, para contenido de todo tu equipo o de toda la agencia
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu voz e entonaciones reales. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.
Higher fine-tune control
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:
• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando un poco de emoción
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: crea prompts como un pro
El prompting es la práctica de redactar y ajustar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado
Bring Photo Avatars
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas para prompts
Sé específico
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
Empieza con la estructura
Usa una estructura consistente: qué, quién, dónde y cómo. Esto aplica a lo visual, al tono de voz y a la dirección del movimiento.
Include context & intent
Hazle saber a la IA cuál es el propósito: ¿es para una demo de producto?, ¿un anuncio para redes sociales?, ¿un tutorial? El contexto ayuda a adaptar mejor el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).
Itera y mejora
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando
Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.
Paso 3: Elige tu punto de partida
Cuando abres HeyGen como agente inmobiliario, tu página de inicio muestra cuatro formatos de video creados específicamente para tu trabajo. Cada uno es un atajo para llegar a un video terminado y listo para publicar.
Formato
Lo que crea
Cuándo usarlo
Actualización del mercado
Un video profesional con avatar de IA que comparte estadísticas e insights del mercado local con tu cartera de clientes
Actualización semanal o mensual del mercado para email, Instagram o YouTube
Recorrido cinematográfico por la casa
Una presentación de propiedades con calidad cinematográfica usando Avatar Shots y Seedance 2 para crear escenas de nivel profesional
Propiedades de lujo o cualquier inmueble donde la calidad visual sea el principal atractivo
Recorrido virtual de la casa
Un video tipo walkthrough con tu avatar como anfitrión en pantalla, narrando las características de la propiedad
Videos estándar de anuncios donde quieres que tu presencia personal sea la protagonista
Anuncio destacado
Un resumen conciso del anuncio narrado por un avatar, con fotos de la propiedad y tomas de recurso, ideal para redes sociales y páginas MLS
Contenido rápido del anuncio listo antes de la primera visita
Usar Video Agent
¿No te convence ninguno de los cuatro formatos de arriba? También puedes usar Video Agent para describir lo que quieres en lenguaje sencillo. Escribe los detalles de tu anuncio, tu público objetivo o el tema del video y HeyGen generará automáticamente un borrador completo (guion, avatar, visuales y narración).
Como los videos inmobiliarios requieren mucha precisión (el precio correcto, la dirección, los detalles de la colonia y el CTA), siempre lleva el borrador a AI Studio antes de publicarlo. En AI Studio puedes revisar y editar el guion línea por línea, cambiar el b-roll, ajustar los subtítulos y afinar cualquier detalle antes de exportar.
Para ver consejos de prompts e ideas creativas de flujos de trabajo, visita la guía de prompts de Video Agent.
¿Quieres profundizar más? Aprende cómo usar Video Agent en HeyGen Academy.
Por qué es perfecto para ti
Tarea
Redacción de guiones
Visuales
Narración
Edición
Subtítulos
Video Agent se encarga por ti
Convierte tu tema o prompt en una historia clara y atractiva
Selecciona automáticamente videos de stock o imágenes que coincidan con tu tono y tema
Agrega narraciones de voz naturales y con reconocimiento de emociones en más de 175 idiomas
Gestiona automáticamente el ritmo, las transiciones y el tiempo
Genera subtítulos precisos para mayor claridad y accesibilidad
Tip pro: Trata los prompts como tu brief creativo. Mientras más clara sea tu idea, más inteligente se vuelve el Agent. Usa prompts específicos como:
- “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal usando avatares digitales.”
- “Resume mi newsletter más reciente como un guion de TikTok de 1 minuto.”
- “Genera un video de lanzamiento de producto con un ritmo dinámico y un tono enérgico.”
Piensa en los prompts como conversaciones con tu editor; entre más detalle des, mejores serán tus resultados.
Consejos pro para resultados cinematográficos
- Redacta un brief claro. Piensa en tu prompt como tu dirección creativa, incluyendo tono, formato y objetivo. “Crea un video explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal con avatares digitales.”
- Usa recursos visuales potentes. Sube tus propios clips de producto o B-roll para darle un toque más personalizado.
- Itera rápido.Previsualiza, ajusta y vuelve a generar; el Agente aprende de tus comentarios.
- Llega a todo el mundo. Localiza tu contenido al instante con soporte de voz multilingüe.
- Agrega tu avatar. Combina Video Agent con tu avatar de HeyGen para una marca coherente.
Atajo: Usa Video Agent para tu primer borrador y luego perfecciónalo o personalízalo en AI Studio (Paso 5). Es la forma más rápida de convertir conocimiento en bruto en un video pulido y listo para publicar.
¿Quieres profundizar más?
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Mejores prácticas: ajusta tu video en AI Studio
¿Quieres tener más control sobre lo que generó Video Agent? Llévalo a AI Studio. Ahí puedes revisar y editar cada detalle antes de que tu video salga en vivo.
En AI Studio puedes:
- Edita el guion línea por línea. Revisa que la dirección de la propiedad, el precio, el nombre de la colonia y cualquier detalle clave sean correctos.
- Cambia o genera b-roll. Reemplaza cualquier escena con una foto de la propiedad, material de archivo de stock o b-roll generado con IA a partir de un prompt de texto.
- Ajusta los subtítulos y los textos en pantalla. Asegúrate de que el texto que aparece en el video coincida con el estilo de tu marca y sea fácil de leer.
- Perfecciona la interpretación de tu avatar. Usa Voice Director para ajustar el tono y el ritmo, o Pauses and Pronunciation para corregir cualquier nombre o dirección que suene raro.
También puedes escribir o editar guiones desde cero usando el AI Script Writer integrado de HeyGen (escribe "/" en el panel de guion para abrir Quick Commands y elegir Script Writer), o redactarlos fuera de HeyGen con ChatGPT, Claude o Gemini y luego pegarlos ahí.
Si estás escribiendo o puliendo un guion con IA, estos pasos te ayudan a obtener un muy buen resultado rápido:
- Paso 1: empieza con un prompt claro. Dile a la IA qué tipo de video estás creando (video de listado, actualización del mercado, guía para compradores), para quién es, cuál es el objetivo y el tono.
- Paso 2: Agrega tus datos clave. Incluye la dirección de la propiedad, las características principales, el precio, la colonia, los días en el mercado o cualquier otro dato que sea central.
- Paso 3: Pide la estructura correcta. Asegúrate de que el guion sea hablado, fácil de leer y conversacional, no escrito como una descripción de anuncio inmobiliario.
- Paso 4: revisa y perfecciona.Previsualiza el video y luego edita el guion directamente en la línea de tiempo. Mejora los detalles con base en lo que ves y escuchas.
Prompts de revisión de ejemplo:
- "Haz que esto suene con más seguridad y emoción."
- "Add a stronger opening hook."
- "Simplifica el final y haz que el CTA sea más accionable."
- "Dame una versión de 30 segundos enfocada en las 3 funciones principales."
Tip pro:
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your local expertise with AI's speed. You bring the insight, the AI brings the polish.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Ahora es momento de darle vida a tu video dentro del AI Studio de HeyGen. Diseña tu video pensando en la claridad y en un buen flujo.
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
- Refuerza tu mensaje con texto en pantalla, como precio, dirección o un CTA, y haz que aparezca con animaciones.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Use Avatar Shots to place your avatar in cinematic, film-quality scenes, ideal for premium listing videos or luxury brand content.
- Usa transiciones de escena premium para darle a tu video un acabado fluido y profesional.
- Agrega y personaliza subtítulos para que tus videos sean más atractivos y accesibles.
- Usa Auto Edit para eliminar automáticamente muletillas, pausas o tomas no deseadas de cualquier material que importes.
Pro tip
Para videos de anuncios de propiedades, intenta superponer la introducción de tu avatar sobre una foto del inmueble o sobre un b-roll exterior generado con IA como escena de fondo. Esto les da a los compradores un punto de referencia visual inmediato antes de que siquiera vean las fotos en el MLS. Para contenido multilingüe, usa el reproductor multilingüe para agrupar todas las versiones traducidas en un solo enlace para compartir con un selector desplegable.
¿Quieres profundizar más? HeyGen Academy: AI Studio, un curso de video a fondo que cubre todas las funciones de edición
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
¿Necesitas que tu avatar suene perfecto? Los guiones inmobiliarios incluyen nombres de calles, colonias y puntos de referencia locales que la IA puede pronunciar mal. HeyGen te da herramientas muy potentes para ajustar las locuciones y lograr una voz natural y precisa.
Función
Cómo funciona
Best for
Pausas y pronunciación
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Escribir correctamente los nombres de calles, colonias y comunidades
Voice mirroring
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Igualando exactamente la energía que usarías en una presentación de listado o en una consulta con un comprador
Director de voz
Shape emotion and tone with the click of a button
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Emociones de clonación de voz personalizada
Sube grabaciones adicionales con diferentes tonos emocionales para tu clon
Agregar rango a tu clonación de voz personal
¿Quieres verlo en acción?
Strategies to scale your communication impact
Whether you're growing your sphere, testing what converts, or reaching new buyer communities, these advanced tools help real estate professionals scale with precision.
Optimiza e itera como un profesional
Create multiple versions of your listing hook, CTA, or intro and compare results.
- Duplica escenas para probar diferentes aspectos destacados o ángulos de la propiedad.
- Swap avatars or voices to see which tone buyers respond to.
- Mide el tiempo de reproducción, los clics y las tasas de consulta para quedarte con lo que sí funciona.
Llega a todo el mundo con traducción
Aprende cómo traducir y localizar tus videos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.
Usa la función Brand Voice de HeyGen para mantener la consistencia en los videos traducidos, personalizando cómo se manejan ciertas palabras, como la pronunciación del nombre de la correduría o los nombres de colonias o vecindarios.
Los usuarios de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos usando nuestra función Proofread.
Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.
Tip pro
Crea tu video del anuncio una sola vez en inglés y luego genera las versiones en español, mandarín y vietnamita en minutos. Publica los tres con un solo texto: "¿Te interesa? Míralo en tu idioma aquí abajo."
Personalize at scale
Dale un toque personal a tus seguimientos con compradores, alcance de ventas o campañas de tu esfera con Videos Personalizados. Al usar elementos dinámicos, como el nombre del destinatario, su colonia o rango de precio, creas una experiencia única y mucho más atractiva para cada contacto.
Pair it with your CRM integrations on HubSpot, Zapier, Make, and Clay for a fully automated video outreach workflow, and use Batch Mode to produce hundreds of personalized videos at once from a spreadsheet.
Make concepts visual
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Stock media + screens: Reinforce learning with examples, B‑roll, or slide overlays.
Convierte un solo video en ocho piezas de contenido
Most real estate creators don't just need more ideas. They need better systems. Because once you build the right system, consistency becomes a whole lot easier.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Step 1: Extract shorts with AI Clipping
Upload your source video to AI Clipping. It automatically analyzes your footage and identifies the strongest standalone moments, no manual scrubbing through a timeline. Choose your clip length (under 30 seconds, 30 to 60 seconds, or longer), output format (vertical, landscape, or square), and captions. One listing walkthrough can become 3 to 5 ready-to-post shorts.
Step 2: Create hook variations with Avatar V / Avatar Shots
Si uno de tus shorts está funcionando bien pero quieres probar una apertura diferente, no necesitas volver a grabar. Usa Avatar V o Avatar Shots para generar una nueva versión del gancho con el mismo clip. Voice Director te permite corregir palabras o frases específicas sin tener que rehacer todo el video.
Paso 3: Traduce tu mejor clip
Take your best performing short and run it through Translate Videos. Select Spanish, Mandarin, Vietnamese, or any of the 175+ available languages. Your avatar delivers the content natively in the target language, no re-recording, no dubbing, no translator needed. One video now reaches an entirely new buyer audience.
Paso 4: genera un video independiente con avatar de IA a partir de la transcripción
Your video transcript is already full of content. Head to Projects, open your video, and click Transcript to get the full text. Pull a strong line or section, paste it into Avatar Shots with your Avatar V twin, and generate a new standalone video. Same expertise, different angle, no camera required.
Step 5: Turn the transcript into social posts
Toma una parte útil del transcrito, límpiala un poco y publícala como un post en LinkedIn, un post en X, un boletín por correo o un copy de insight de mercado. Tu video original ahora está generando contenido fuera del formato de video por completo.
1 listing walkthrough becomes 1 long-form video + 3 shorts + 1 hook variation + 1 translated clip + 1 AI avatar video + 1 social post = 8 pieces of content
Y eso está lejos de ser el límite. La meta no es crear más contenido trabajando más duro, sino construir un sistema que multiplique el valor de cada video que ya haces.
Mira todo el flujo de trabajo: Convierte una sola propiedad en 8 piezas de contenido con HeyGen
Use case #1: Market updates
Perfecto para:
Agentes que están construyendo una red de contactos, líderes de equipo que quieren mantenerse presentes con sus clientes anteriores y corredurías que buscan posicionar su marca como la autoridad local del mercado.
La oportunidad
Los agentes que consiguen más referidos son los que se mantienen presentes entre una transacción y otra. Un video semanal o mensual con la actualización del mercado es la forma de mayor impacto para lograrlo. La mayoría de los agentes resume los datos del mercado en un PDF o en un texto muy largo. Un video de 90 segundos de tu avatar compartiendo los mismos insights crea un nivel de conexión totalmente diferente y funciona en todas las plataformas principales.
Funciones principales:
- Digital Twin / Avatar V to deliver updates as yourself
- PPT/PDF to Video to convert your existing market data slides automatically
- AI Clipping to extract the most shareable moments for social clips
- Video Podcast para generar una conversación de mercado con múltiples avatares a partir de tu reporte de datos
- Traduce videos para publicar en varios idiomas para zonas agrícolas multilingües
- Modo por lotes para producir versiones específicas por vecindario de la misma plantilla de actualización con diferentes variables
Customer story
Jim McDonner entró al negocio de bienes raíces después de retirarse de la Marina de Estados Unidos y se encontró compitiendo contra más de 4,000 agentes con licencia en el noroeste de Arkansas, uno de los mercados de más rápido crecimiento en el país, con aproximadamente 40 nuevos residentes llegando cada día.
Antes de HeyGen, crear un solo video podía consumir casi todo el día. Incluso después de contratar a un videógrafo profesional para producir una serie de 12 videos, solo publicaba uno o dos por semana y a menudo se saltaba semanas completas.
"No era muy constante. No es raro que mi canal no tuviera nada de impulso." Jim McDonner
Después de completar un curso de certificación en IA, Jim creó un flujo de trabajo que ahora está casi totalmente automatizado. Usa Manus para investigar tendencias de mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y reubicaciones, y el Video Agent de HeyGen para producir videos pulidos usando los recursos de su marca.
"Puedo dedicar tres, máximo cuatro horas un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos programados por adelantado." Jim McDonner
Su enfoque educativo ha ido cambiando de forma constante a su audiencia hacia compradores de entre 25 y 45 años. Una campaña educativa de listado ayudó a vender una propiedad de $650,000 en solo siete días. Otro video atrajo a compradores que se estaban reubicando desde Memphis, y una campaña dirigida a California generó consultas de compradores que planeaban mudarse al noroeste de Arkansas.
"No habría llegado ni de cerca a la audiencia a la que he llegado." Jim McDonner
Lee la historia completa: Cómo Jim McDonner usa HeyGen para destacar en un mercado inmobiliario de rápido crecimiento
5 videos por semana, subiendo de 1 a 2 | 3 a 4 horas para crear una semana completa de contenido | más de 1,000 suscriptores en YouTube
Caso de uso #2: recorrido cinematográfico por casa
Perfecto para:
Agentes que publican propiedades premium o de lujo, corredurías que están construyendo una marca de alta producción y cualquier agente que quiera que su contenido destaque visualmente en un feed social saturado.
La oportunidad
La mayoría de los videos de anuncios se graban con un celular o se subcontratan a un videógrafo por cientos de dólares por sesión. Un recorrido cinematográfico de la propiedad con HeyGen ofrece una producción con calidad de cine a una fracción del costo y del tiempo, usando Avatar Shots impulsados por Seedance 2 para colocar tu avatar en escenas visualmente impactantes que reflejan el carácter de la propiedad.
El resultado se ve como una producción profesional. El proceso toma solo unos minutos.
Mejores prácticas:
- Haz que la escena coincida con la propiedad.Usa Generating Looks para indicarle a Avatar Shots el estilo de la propiedad: moderno y minimalista, cálido y tradicional, costero, urbano. El fondo debe sentirse como si fuera parte de la casa.
- Combina la narración del avatar con tomas reales de la propiedad. Superpone tu Avatar Shot sobre fotos reales del anuncio o sobre b-roll exterior generado con IA para anclar a los compradores en la propiedad real antes de que entren en juego los elementos cinematográficos.
- Usa picture-in-picture para la narración. Mantén tu avatar visible como narrador en picture-in-picture mientras se muestran las imágenes de la propiedad en el fondo. Así mantienes tu presencia personal sin dominar el encuadre.
- Mantén un estilo premium.Los recorridos cinematográficos de casas no son el lugar para usar demasiados textos en pantalla ni cortes rápidos. Deja que las imágenes respiren. Usa transiciones lentas y subtítulos limpios.
- Empieza por el estilo de vida. Abre con la sensación de la propiedad antes de entrar en las especificaciones: la luz, el espacio, la vibra de la colonia. Los compradores deciden primero de forma emocional.
Funciones principales:
- Avatar Shots (Seedance 2): escenas de avatar con calidad cinematográfica generadas a partir de un prompt de texto, la herramienta principal para crear recorridos de casa con estilo cinematográfico
- Generación de looks: haz que el fondo y el entorno de tu avatar coincidan con el carácter de la propiedad usando un prompt de texto
- B-roll generativo: genera visuales cinematográficos relacionados con la propiedad a partir de un prompt de texto (Sora 2 / Veo 3.1) directamente en AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: tu gemelo digital como narrador en pantalla
- Diseño picture-in-picture: mantén tu avatar presente como narrador mientras las imágenes de la propiedad llenan el encuadre
- Auto Edit: limpia cualquier grabación de recorrido antes de combinarla con la narración del avatar
- Traduce videos: crea el recorrido cinematográfico en varios idiomas para compradores internacionales o multilingües
Tip pro
For a luxury property, generate 3 to 4 different Avatar Shots that match the home's aesthetic (interior warmth, exterior architecture, neighborhood lifestyle), and use them as scene transitions between narrated highlights. It gives the video a full production feel without a crew.
Customer story
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
After a fire and flood forced his family out of their home for nearly a year, his video production came to a complete halt.
"We had been out of our house for about nine months. I couldn't produce any content. I didn't have gear." Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"The connection was working." Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Use case #3: Listing spotlight
Perfect for:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
The opportunity
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practices:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- Lead with lifestyle, not specs. Buyers can read the spec sheet. Tell the story: the morning light in the kitchen, the walk to the coffee shop, the neighborhood vibe.
- Use picture-in-picture narration. Keep your avatar visible in the corner as a narrator while property photos and b-roll play in the background. It personalizes the video without blocking the visuals.
- Keep it under 90 seconds. Save longer formats for luxury properties. 60 to 90 seconds is the sweet spot for most listings.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt
- Translate Videos: one listing spotlight, 175+ language versions
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Pro tip
Script structure that works: Hook (something surprising or vivid, 10 seconds), Property highlights (3 to 4 features led with lifestyle benefit, 40 seconds), Neighborhood (walkability, schools, amenities, 20 seconds), CTA (one clear next step, 10 seconds).
Customer story
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"Anytime I start posting videos again, business takes off." Scott Henninger
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Since adopting HeyGen, Scott's videos have accumulated roughly 20,000 views. Only one viewer has ever suggested the videos might be AI-generated. Today he closes 25 to 30 transactions a year, with nearly all of those clients discovering him through YouTube before ever scheduling a call.
"Sitting in front of a camera physically doesn't make me a cent. Writing the scripts and presenting them and getting them out, that's where the money comes in." Scott Henninger
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads