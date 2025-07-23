HeyGen para creadores de contenido: la guía definitiva para empezar con videos con IA

HeyGen para creadores de contenido: la guía definitiva para empezar con videos con IA

Bienvenido a tu guía rápida de videos con IA para creadores de contenido

¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción te frenan? No eres la única persona. ¿La buena noticia? Con HeyGen puedes crear, traducir y reutilizar videos con apariencia profesional de forma sencilla, sin los altos costos ni los largos tiempos de entrega de la producción tradicional.

Esta guía está diseñada específicamente para creadores de contenido que quieren hacer crecer su marca, llegar a nuevos clientes y escalar la creación de contenido. Vas a aprender cómo pasar de la idea al video terminado, rápido. ¡No necesitas cámaras, estudios ni talento frente a la cámara!

No te pierdas el ejercicio práctico de creación de video en la sección Creando tu primer video. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día en muy poco tiempo.

Principales casos de uso: cómo los creadores están usando HeyGen

HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para profesionales que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar calidad. Desde cursos multilingües hasta anuncios para redes sociales, así es como pequeñas empresas y emprendedores de todo tipo están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.

Videos para influencers en redes sociales

Perfecto para negocios que dependen de la prueba social: negocios basados en productos (cuidado de la piel, decoración, etc.), negocios basados en servicios (bienes raíces, coaches, consultores) y negocios de nicho o basados en pasiones (marcas para mascotas, empresas ecológicas)

a man with a beard is next to a reply button

Anuncios en video

Perfecto para: marcas, negocios o servicios de marketing

  • Cómo Ask The Agent aumentó los prospectos de nuevos clientes al generar confianza y mostrar a gran escala las marcas personales de los profesionales inmobiliarios
  • Cómo la artista de cristales Crystal Ninja usó video con IA para lanzar una tienda física, un sitio de e-commerce, un hub educativo VIP y eventos
kellie defries is an artist and owner of crystal ninja

Cursos de aprendizaje

Perfect for: educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education

a picture of a woman with the name kung fu kendra on the bottom
holly xiao y kieran flanagan aparecen sobre un fondo morado

Por qué el video es clave hoy en día

tres círculos con diferentes porcentajes sobre ellos en un fondo negro
El reto
  • Externalizar la creación de videos consume tu presupuesto y tu tiempo
  • ¿Grabarte en video todos los días? Es agotador y te quita tiempo para hacer crecer tu marca
  • Necesitas contenido que detenga el scroll y esté listo para rendir al máximo en cada plataforma, en cada idioma.
Lo que desbloquea el video con IA

Velocidad, escalabilidad y ahorro de costos

El tiempo de producción de cursos en video se redujo de 4 semanas a 15 minutos por video gracias a Anneleen Bru, especialista en comportamiento felino y educadora en línea en Happy Cats

Localization

Marketing y cursos en más de 6 idiomas ofrecidos por Kung Fu Kendra usando las funciones de traducción de HeyGen

Personalización

Cientos de profesionales inmobiliarios aumentaron sus clientes potenciales con videos para construir su marca personal

¿Quieres profundizar más?

Estrategia de video con IA para marketing eBook

5 formas de hacer más eficiente tu presupuesto de marketing eBook

Visita nuestra guía práctica para profesionales de L&D eBook

Making Your First AI Video

Introduction

¿Eres nuevo en video o estás probando HeyGen por primera vez? Tú puedes. En esta sección te guiamos paso a paso para que crees un gran video, rápido.

Video para influencer en redes sociales

Ideal para videos verticales en redes sociales

Abrir la plantilla

a before and after photo of a woman on a purple background

Anuncio en video

Ideal para anunciar productos y servicios

Abrir la plantilla

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Curso de aprendizaje

Ideal para tutoriales o recorridos que necesitan grabaciones de pantalla u otros elementos visuales

Abrir la plantilla

a woman stands in front of a purple background that says learn how to [ topic ]
¿Te gusta aprender en acción?

Elige un tipo de video de arriba para abrir una plantilla lista en HeyGen y seguir el proceso mientras avanzas.

¿Sobreexigente?

¡Nos encanta! Adelántate a Paso 4: elige al portavoz de avatar de IA adecuado y crea tu propio avatar de IA, tu gemelo digital y futura estrella de video.

¿Todavía no estás listo para entrarle?

No te preocupes. Échale un ojo rápido a los pasos ahora y regresa al tutorial completo cuando estés listo.

¿Listo para empezar? Comienza con este recorrido de 2 minutos por el AI Studio Editor de HeyGen y luego ¡vamos a entrar de lleno!

Para más información, visita nuestros tutoriales en video paso a paso

HeyGen Academy: 101

visión general amplia de todas las funciones de HeyGen

HeyGen Academy: AI Studio

análisis más profundo de la edición de video

Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar

Los emprendedores inteligentes no empiezan desde cero cada vez: construyen sistemas que pueden escalar.

Con HeyGen, es fácil mantener tus videos alineados con tu marca configurando un Brand Kit para usar automáticamente tus fuentes, colores, logotipos y recursos.

Solo pega la URL de tu sitio web para comenzar o sube tus elementos de marca manualmente.

¿Tienes prisa? No hay problema. Siempre puedes regresar y terminar este paso después.

una captura de pantalla de un kit de marca para Digital Eye

Tip pro

Una vez que tu Brand Kit tenga los colores de tu marca, puedes actualizar fácilmente la mayoría de las plantillas de HeyGen Templates para que coincidan. Solo cambia tus colores para que cada video se mantenga alineado con tu marca, o toca el botón Shuffle Colors para que HeyGen los cambie automáticamente.

Paso 2: define tu estrategia

Antes de empezar a crear videos, tómate un momento para aclarar tu objetivo, audiencia y plataforma, y tu mensaje. Esto te ayudará a crear videos que no solo se vean increíbles, sino que también funcionen para mejorar tus resultados.

Objetivo

¿Qué quieres que logre este video?

Ejemplos: hacer crecer tu audiencia, promocionar un producto nuevo, compartir un tutorial rápido, reseña de producto

Público objetivo

¿Quién está viendo este video y qué le importa en este momento?

Ejemplos: nuevos seguidores en TikTok, fans leales, posibles socios de colaboración, personas que solo van scrolleando

Canal principal de distribución

¿Para qué plataforma está hecho esto y cómo lo va a encontrar la gente?

Ejemplos: Instagram Reels, TikTok, YouTube, página de link en bio

Message or Hook

¿Qué problema estás resolviendo y cómo vas a detener el scroll en los primeros 5 segundos?

Ejemplos: “¿Alguna vez te has preguntado por qué no ves resultados después de un entrenamiento intenso?” o “Esta app me ayudó a llegar a 10k seguidores en 30 días.”

[ESTRATEGIA DE EJEMPLO]

Tip pro

¿Necesitas una segunda opinión? Ve a ChatGPT, Claude u otra herramienta de tu preferencia y usa el siguiente prompt:

quote icon
"Estoy creando un video para mi pequeña empresa. Mi objetivo es [goal], mi audiencia es [audience], lo voy a compartir en [platform], y mi gancho es: [hook]. ¿Qué retroalimentación o mejoras sugerirías?"

Paso 3: escribe tu guion

Tu guion es la base de un gran anuncio en video o de una experiencia de aprendizaje clara y efectiva.

Para un video promocional o anuncio, aquí te decimos cómo sacarle el máximo provecho:

  • Empieza con un hook potente (los primeros 3 a 5 segundos son los más importantes) que muestre un problema común o una propuesta de valor clara.
  • Termina con un CTA claro (llamado a la acción), como dirigir a tu sitio web, una nueva oferta, etc.
  • Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to your audience.
una mujer con sombrero vaquero dice: cabalga con valentía, vive en libertad, sé la vaquera que naciste para ser

Para un video educativo, así es como puedes hacerlo bien:

  • Empieza con contexto y relevancia como un escenario, una pregunta o un reto común para mostrar por qué el tema importa. Esto genera motivación y compromiso por parte de las personas que aprenden.
  • Manténlo estructurado y enfocado, dividiendo el contenido en pasos lógicos y fáciles de seguir, con un ritmo claro y constante.
  • Usa un lenguaje sencillo y conversacional, hablando de forma directa y clara con la persona que está aprendiendo.
  • Refuerza los puntos clave y los siguientes pasos terminando con un resumen sencillo, una invitación a reflexionar o aplicar lo aprendido, o una indicación clara del siguiente módulo o recurso.

Tip pro

¿Quieres avanzar más rápido? Revisa la siguiente página de Mejores prácticas para obtener orientación sobre cómo usar herramientas como ChatGPT para escribir tu guion.

¿Todavía no estás seguro de por dónde empezar? Aquí tienes algunos ejemplos de guiones para inspirarte.

Si estás siguiendo el proceso en HeyGen, estos guiones ya vienen integrados en tu plantilla.

un diagrama de un anuncio de video, redes sociales y un curso de aprendizaje

Accede a las plantillas que incluyen estos guiones aquí:

Video para influencer en redes sociales

Anuncio en video

Curso de aprendizaje

Explora plantillas de guiones y más consejos para los tipos de videos de marketing más populares

Anuncios en video
Videos de influencers en redes sociales
Videos de tutoriales
Videos explicativos de producto

Cursos de aprendizaje
Boletines

Profundiza más en la creación de guiones

Mejores prácticas: escribe guiones mejor y más rápido con IA

Tienes contenido que crear, así que deja que la IA haga el trabajo pesado con tus guiones. Entre editar, publicar y seguir tendencias, escribir guiones de video no debería llevar horas. Herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini pueden ayudarte a generar guiones pulidos y listos para cada plataforma en cuestión de minutos.

an advertisement for smarty pillow shows a man in a suit
Paso 1: empieza con una petición clara

Dile a la IA qué tipo de video estás creando y qué quieres que haga por tu negocio. Incluye detalles como:

  • El tipo de video (por ejemplo, Reel, intro de YouTube, colaboración con marca)
  • Para quién es (por ejemplo, nuevos seguidores, fans leales, marcas)
  • Your goal (e.g. boost views, promote merch, explain something)
  • El tono o la voz (por ejemplo, relajado, intenso, sarcástico, experto)

Prompt de ejemplo:

quote icon
"Escribe un guion de 60 segundos, fácil de entender para principiantes, para un TikTok de finanzas personales sobre cómo crear un fondo de emergencia. El tono debe ser seguro, informativo y con el que una persona joven se pueda identificar. Termina con un CTA para que se registren usando el enlace en mi bio."

Step 2: Add key talking points

Want a script that actually sounds like you? Feed the AI a few bullets to anchor it.

Ejemplo:

  • Tu producto, servicio u oferta
  • Propuesta de valor clave
  • Llamado a la acción (lo que quieres que hagan las personas que ven tu contenido)

Prompt de ejemplo:

quote icon
"Incluye estos puntos: empieza con una meta de ahorro de $1,000. El 60% de los estadounidenses no puede cubrir una emergencia de $400. Evita tener este dinero en una cuenta de cheques. CTA: usa el rastreador de la lección para trazar tu meta de ahorro."

Paso 3: pide el formato correcto

Dile a la IA cómo vas a entregar el video. ¿Vas a hablarle directo a la cámara? ¿Usarás una voz en off? Hazle saber a la IA para que acierte con el tono.

Ejemplo:

  • A spoken script delivered by me to the camera
  • Se distribuirá en Instagram Reels
  • A casual, youthful tone that appeals to teens

Sample prompt:

quote icon
"Escribe esto como un guion hablado presentado por mi avatar de IA para Instagram Reels. Hazlo casual, atractivo y con el que los adolescentes se puedan identificar."

Step 4: Review and tweak

Pega el guion en HeyGen, prévisualízalo con tu avatar y escucha. ¿Suena como tú? Si no, ajústalo con prompts de seguimiento como:

  • Hazlo más conversacional
  • Agrega un gancho que llame la atención en los primeros 3 segundos
  • Convierte esto en una versión más corta de 30 segundos para redes sociales
  • Incluye un dato rápido sobre la colonia
  • Prueba tres versiones del CTA de cierre
Profundiza más en la creación de guiones

Cómo escribir guiones de video ganadores con IA: la guía moderna para marketers (eBook)

Paso 4: crea un avatar hiperrealista

Explora la biblioteca de HeyGen con más de 700 avatares listos para usar y muy variados Public Avatars o crea un Custom Avatar que se vea y suene exactamente como tú en la vida real.

Ya sea que estés construyendo una marca personal o creando contenido para una colaboración con una marca, HeyGen te da opciones flexibles y pensadas para creadores para tus avatares personalizados.

un DJ con cabello morado brillante y lentes de sol con luces LED

Mira abajo para descubrir cómo crear uno que sea el mejor para ti.

una mujer de cabello negro corto, con una expresión tranquila y serena, y rasgos faciales definidos y marcados.

Tipo de avatar

Vas a necesitar

Vas a obtener

Ideal para

Avatar hiperrealista

Video de capacitación de 2 a 5 minutos

Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento

Gemelo digital hiperrealista

Avatar de foto

10-15 fotos

Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA

Gemelo digital realista

Generar avatar

Prompt de texto

Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA

Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados

Avatar IV (¡nuevo!)

1 foto

Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.

Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música

Cuando crees un avatar personalizado, recuerda: calidad de entrada = calidad de salida. Entre mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.

Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento de Hyper Realistic Avatar, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.

Tipo de avatar

Vas a necesitar

Mejores prácticas

Avatar hiperrealista

Video de capacitación de 2 a 5 minutos

  • Graba con un celular en modo cinemático o con una cámara 4K
  • Usa un fondo sencillo con luz natural
  • Evita: gestos muy grandes, taparte la boca

Avatar de foto

10-15 fotos

  • Combinación de tomas cercanas y planos de cuerpo completo
  • Combinación de ángulos, expresiones y atuendos
  • Evita: fotos con otras caras, mascotas, lentes de sol, gorras/sombreros, filtros o imágenes de baja calidad

Generar avatar

Prompt de texto

Si eres nuevo escribiendo prompts, revisa nuestras mejores prácticas para prompts

Avatar IV (¡nuevo!)

1 foto

1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución

Tip pro

Usa la función Generating Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.

¿Quieres profundizar más?

Tutorial paso a paso para crear avatares hiperrealistas

Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad

HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces generadas con IA en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.

una mujer está de pie frente a una pantalla que dice news weather

Tipo de voz personalizada

Método de creación

Salida

Ideal para

Clonación de voz personalizada de HeyGen

Automático al crear un avatar hiperrealistao
Sube una grabación de audio de 2 a 5 minutos

Clonación de voz realista basada en tu propia voz y entonaciones. Soporta múltiples emociones.

Un clon de voz que suena igualito que tú

Generar voz

Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, pitch, emoción)

Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.

Una voz ficticia o voces muy caracterizadas

Voz de terceros

Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clon de voz realista entrenado con tu propia voz y entonaciones. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero por lo general requiere un pago adicional.

Un clon de voz que suena igualito que tú

Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:

• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca

• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido

• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional

• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)

¿Quieres profundizar más?

Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista

Agrega emociones a tu clon de voz personalizada

Mejores prácticas: cómo usar prompts como un profesional

El prompting es la práctica de redactar y ajustar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.

El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier creador de IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es tu único límite. Prepárate para experimentar y mejorar en cada iteración.

un hombre con lentes y barba sostiene un libro y sonríe

Función

Función

Úsalo para

Generar looks

Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado

  • Adaptar tus avatares personalizados para diferentes contextos o casos de uso
  • Agregar un producto físico a tus videos con avatar
  • Crear múltiples ángulos de cámara para tu avatar para que se vea más dinámico

Generar movimiento

Dale vida a los avatares de foto
con gestos y expresiones

  • Animar avatares de foto
  • Agregar realismo a los videos de talking head

Generar avatar

Creación de avatares personalizados (realistas o animados)

  • Creación de personajes animados o ficticios

Generar voces

Creación de voces personalizadas

  • Voces totalmente generadas con IA y ficticias
  • Voces con mucha personalidad
Mejores prácticas para prompts
Sé específico

Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.

Empieza con la estructura

Usa una estructura consistente: qué, quién, dónde, cómo. Esto aplica a los elementos visuales, el tono de voz y la dirección del movimiento.

Incluye contexto e intención

Hazle saber a la IA cuál es el objetivo: ¿es para un demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar mejor el resultado.

Usa un lenguaje descriptivo

Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).

Itera y mejora

No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden generar resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.

Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando

Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.

Paso 5: crea y perfecciona tus escenas en AI Studio

Ahora que tu guion y tu avatar están listos, es momento de darle vida a tu mensaje en el editor AI Studio de HeyGen, donde es muy fácil personalizar, mejorar y pulir cada parte de tu video, ¡sin necesidad de tener experiencia en edición!

un video de joyce bell y tim wein está siendo editado
  • Diseña tus escenas en minutos usando el Brand Kit o las plantillas que configuraste en el paso 1.
  • Refuerza tu mensaje con texto o elementos visuales en pantalla y haz que aparezcan o desaparezcan con Animaciones.
  • Explora la biblioteca de medios de stock de HeyGen para encontrar video b-roll de alta calidad, libre de regalías.
  • Usa Transiciones de Escena Premium para darle a tu video un acabado fluido y profesional.
  • Agrega y personaliza Subtítulos para que tus videos sean más atractivos y accesibles.
  • Traduce tus videos para llegar a estudiantes, compañeros de equipo y audiencias de todo el mundo
Tip pro

Crea y compara múltiples versiones de tus videos para ver qué mejora el engagement y el rendimiento.

¿Listo para editar como un profesional?

HeyGen Academy: AI Studio, un curso de video a profundidad que cubre las funciones de edición de HeyGen

Mejores prácticas: ajusta la pronunciación, las emociones y las entonaciones

¿Necesitas que tu avatar suene perfecto? HeyGen te da herramientas poderosas para ajustar las locuciones y lograr una voz natural, precisa y que se sienta real.

una ilustración de una mujer con un ícono de director de voz

Función

Función

Úsalo para

Pausas y pronunciación

Agrega pausas y ajusta la pronunciación de palabras específicas directamente en el panel de guion

  • Ajusta el ritmo rápidamente
  • Pronunciación correcta de nombres y palabras poco comunes

Clonación de voz

Sube o graba audio con el tono, ritmo y pronunciación que quieras, y deja que cualquier avatar lo interprete con su propia voz

  • La entrega más precisa y humana, que coincide con tu estilo de voz
  • Recrea acentos únicos

Director de voz

Da forma a la emoción y el tono de un guion con solo hacer clic en un botón

  • Comunica emoción y tono de forma rápida

Emociones de clonación de voz personalizada

Amplía el rango de tu voz personalizada subiendo grabaciones adicionales con distintos tonos emocionales. Elige la que mejor se adapte a cada momento

  • Agrega versatilidad a tu clon de voz personalizada
¿Quieres verlo en acción?

HeyGen Academy: AI Studio - módulo de pronunciación

Estrategias para escalar tu impacto

Ya sea que estés llegando a nuevos mercados, probando qué funciona o adaptando tu contenido a diferentes audiencias, estas prácticas avanzadas y herramientas te ayudarán a escalar tu impacto con precisión.

una mujer con una chamarra roja está de pie frente a una ventana con un botón de traducir debajo de ella

Llega al mundo con traducción

Descubre cómo traducir y localizar tus videos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.

Usa la función Brand Voice de HeyGen para mantener la coherencia en los videos traducidos, personalizando cómo se manejan ciertas palabras (por ejemplo, pronunciaciones de nombres de marca, forzar o bloquear la traducción de ciertos términos).

Las personas usuarias de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos usando nuestra función Proofread.

¿Necesitas inspiración? Mira cómo Trivago usó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados.

un hombre con traje está de pie frente a una pantalla que dice change environment

Apoya la gestión del cambio con contenido flexible y actualizable

El cambio es constante y tus materiales de aprendizaje tienen que ir al mismo ritmo. Ya sea que estés renovando todo un módulo de curso o actualizando un solo video de capacitación, la producción de contenido tradicional con regrabaciones y edición puede convertir incluso un cambio pequeño en un trabajo enorme.

Con HeyGen, actualizar videos toma minutos, no días. Cambia guiones, edita texto, modifica los visuales y genera nuevas versiones con solo unos cuantos clics. Se acabaron los cuellos de botella. Solo video rápido y flexible que ayuda a tus estudiantes a adaptarse tan rápido como se mueve tu organización. Aprende más sobre cómo usar HeyGen para la gestión del cambio.

un hombre que lleva una gorra que dice hevo

Personaliza a gran escala

Dale un toque personal a tus campañas de correo, alcance de ventas o atención al cliente con Videos personalizados. Al usar elementos dinámicos, como el nombre de quien ve el video o detalles adaptados a sus intereses, puedes crear una experiencia única y mucho más atractiva para cada persona.


un avatar interactivo muestra a un doctor hablando con un paciente

Avatar interactivo

Ya sea para ventas, atención al cliente o educación, Interactive Avatars convierten videos de una sola vía en conversaciones dinámicas de doble vía. Es una forma poderosa de aumentar el engagement, personalizar las experiencias y generar acción.

¿Necesitas inspiración? Mira cómo getitAI incrementa las ventas de ecommerce con experiencias de compra en vivo y personalizadas.

Caso de uso #1: video para influencer en redes sociales

Historias y ejemplos de clientes
Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con su avatar de HeyGen

Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con su avatar de HeyGen

Favoured multiplica por 6X su contenido UGC con HeyGen para lograr más cantidad y mejor calidad

Favoured multiplica por 6X su contenido UGC con HeyGen para lograr más cantidad y mejor calidad

Cómo la instructora de artes marciales Kung Fu Kendra amplió el alcance de sus cursos con promoción multilingüe en redes sociales

Cómo la instructora de artes marciales Kung Fu Kendra amplió el alcance de sus cursos con promoción multilingüe en redes sociales

Ideal para

Negocios que dependen del respaldo social, incluyendo: negocios de productos (cuidado de la piel, decoración, etc.), negocios de servicios (bienes raíces, coaches, consultores) y negocios de nicho o basados en pasiones (marcas para mascotas, empresas ecológicas)

Mejores prácticas
  • Engancha a tu audiencia rápido.Busca captar la atención en los primeros 1-2 segundos con movimiento, texto llamativo o un visual impactante.
  • Diseña para la reproducción automática en silencio. Usa subtítulos, superposiciones de texto y narración visual, ya que muchas personas ven los videos sin sonido.
  • Hazlo corto.Menos es más. Apunta a menos de 15-30 segundos en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Ajusta la velocidad de tu guion usando la configuración avanzada de voz.
  • Encuádralo para el feed. Usa formatos verticales (9:16) o cuadrados según la plataforma. Evita la orientación horizontal a menos que estés publicando en YouTube.
  • Empieza con el “aha”. Destaca desde el inicio la transformación, el beneficio o el impacto emocional, no solo las características del producto.
  • Haz que se vea nativo. Usa las tendencias de la plataforma, ediciones más rápidas al estilo creador o avatares UGC para mezclarse con el feed.
Funciones principales
  • Avatares UGC: explora cientos de avatares de stock generados con IA con una vibra auténtica de creador de contenido.
  • Subtítulos: asegúrate de que tu mensaje llegue, incluso cuando el sonido esté desactivado.
Tip pro

Esta es una estructura de contenido de alto rendimiento que usan los creadores top en TikTok, Reels y Shorts:

  1. Visuales que detienen el scroll: empieza con texto llamativo, movimiento o una imagen sorprendente que haga que la gente deje de hacer scroll
  2. Momento con el que te puedas identificar: refleja un dolor real o una situación de “yo he estado ahí” para crear una conexión instantánea
  3. Transformación o resultado: muestra el valor de tu producto en acción
  4. Perspectiva del creador: usa voz en off o texto en pantalla para narrar con un tono personal y auténtico
  5. CTA simple: haz que el siguiente paso sea obvio ("Prueba esto", "mira más" o "visita el sitio web").
¿Listo para profundizar más?

→ Mira un tutorial paso a paso para crear videos para influencers en redes sociales

→ Explora el ebook de HeyGen 5 formas de mejorar tus anuncios en video y su rendimiento


Caso de uso #2: anuncios en video

Historias de clientes y ejemplos
Ask The Agent generó confianza para aumentar los nuevos clientes potenciales

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El video con IA ayudó a Crystal Ninja a lanzar retail, comercio electrónico, educación y eventos

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El autor Jason Felts promocionó su libro con videos de avatares

El autor Jason Felts promocionó su libro con videos de avatares

Perfect For

marcas, negocios o servicios de marketing

Best Practices
  • Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
  • Lead with the value. Share your key message or benefit right away. Don’t wait until the end to tell people what’s in it for them.
  • Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
  • Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
  • Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
  • Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Top Features
  • Product Placement: add physical products to your videos with a click.
  • Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip

Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:

  • Hook – Something visually weird or unexpected.
  • Problem – What challenges is your viewer facing?
  • Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
  • USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
  • CTA – Always give viewers something to do next.
Ready to level up?

→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads

→ Dive into HeyGen’s 5 ways to improve your video ads and performance ebook

Use Case #3: Learning Courses

Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.

Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars

Happy Cats online educator scaled course creation with avatars

Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences

Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences

HeyGen Academy: AI Studio follow along video course

HeyGen Academy: AI Studio follow along video course

Perfect For

Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education

Best Practices
Break content into bite-sized chunks

Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.

Keep your script clear and conversational

Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.

Be intentional with visuals

Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.

Add light interactivity

Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.

Update easily as you grow

Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.

Top Features
  • Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
  • Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
  • Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip

If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.

Ready to dive in deeper?

→ Dive in deeper with our Practical Guide for L&D Professionals eBook

→ Visit our step-by-step guide on creating engaging learning courses