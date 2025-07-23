Bienvenido a tu guía rápida de videos con IA para creadores de contenido
¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción te frenan? No eres la única persona. ¿La buena noticia? Con HeyGen puedes crear, traducir y reutilizar videos con apariencia profesional de forma sencilla, sin los altos costos ni los largos tiempos de entrega de la producción tradicional.
Esta guía está diseñada específicamente para creadores de contenido que quieren hacer crecer su marca, llegar a nuevos clientes y escalar la creación de contenido. Vas a aprender cómo pasar de la idea al video terminado, rápido. ¡No necesitas cámaras, estudios ni talento frente a la cámara!
No te pierdas el ejercicio práctico de creación de video en la sección Creando tu primer video. Está diseñado para ayudarte a aprender haciendo y ponerte al día en muy poco tiempo.
Principales casos de uso: cómo los creadores están usando HeyGen
HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para profesionales que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar calidad. Desde cursos multilingües hasta anuncios para redes sociales, así es como pequeñas empresas y emprendedores de todo tipo están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.
Videos para influencers en redes sociales
Perfecto para negocios que dependen de la prueba social: negocios basados en productos (cuidado de la piel, decoración, etc.), negocios basados en servicios (bienes raíces, coaches, consultores) y negocios de nicho o basados en pasiones (marcas para mascotas, empresas ecológicas)
Anuncios en video
Perfecto para: marcas, negocios o servicios de marketing
- Cómo Ask The Agent aumentó los prospectos de nuevos clientes al generar confianza y mostrar a gran escala las marcas personales de los profesionales inmobiliarios
- Cómo la artista de cristales Crystal Ninja usó video con IA para lanzar una tienda física, un sitio de e-commerce, un hub educativo VIP y eventos
Cursos de aprendizaje
Perfect for: educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
- Cómo Happy Cats educadora en línea y especialista en comportamiento felino Anneleen Bru llegó a nuevas audiencias globales con avatares de HeyGen y traducción
- Cómo la instructora de artes marciales Kung Fu Kendra redujo drásticamente sus horas de producción de video mientras llegaba a una nueva audiencia global con avatares de IA y traducción de HeyGen
Por qué el video es clave hoy en día
El reto
- Externalizar la creación de videos consume tu presupuesto y tu tiempo
- ¿Grabarte en video todos los días? Es agotador y te quita tiempo para hacer crecer tu marca
- Necesitas contenido que detenga el scroll y esté listo para rendir al máximo en cada plataforma, en cada idioma.
Lo que desbloquea el video con IA
Velocidad, escalabilidad y ahorro de costos
El tiempo de producción de cursos en video se redujo de 4 semanas a 15 minutos por video gracias a Anneleen Bru, especialista en comportamiento felino y educadora en línea en Happy Cats
Localization
Marketing y cursos en más de 6 idiomas ofrecidos por Kung Fu Kendra usando las funciones de traducción de HeyGen
Personalización
Cientos de profesionales inmobiliarios aumentaron sus clientes potenciales con videos para construir su marca personal
¿Quieres profundizar más?
→ Estrategia de video con IA para marketing eBook
→ 5 formas de hacer más eficiente tu presupuesto de marketing eBook
→ Visita nuestra guía práctica para profesionales de L&D eBook
Making Your First AI Video
Introduction
¿Eres nuevo en video o estás probando HeyGen por primera vez? Tú puedes. En esta sección te guiamos paso a paso para que crees un gran video, rápido.
Video para influencer en redes sociales
Ideal para videos verticales en redes sociales
Curso de aprendizaje
Ideal para tutoriales o recorridos que necesitan grabaciones de pantalla u otros elementos visuales
¿Te gusta aprender en acción?
Elige un tipo de video de arriba para abrir una plantilla lista en HeyGen y seguir el proceso mientras avanzas.
¿Sobreexigente?
¡Nos encanta! Adelántate a Paso 4: elige al portavoz de avatar de IA adecuado y crea tu propio avatar de IA, tu gemelo digital y futura estrella de video.
¿Todavía no estás listo para entrarle?
No te preocupes. Échale un ojo rápido a los pasos ahora y regresa al tutorial completo cuando estés listo.
¿Listo para empezar? Comienza con este recorrido de 2 minutos por el AI Studio Editor de HeyGen y luego ¡vamos a entrar de lleno!
Para más información, visita nuestros tutoriales en video paso a paso
→ HeyGen Academy: 101
visión general amplia de todas las funciones de HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
análisis más profundo de la edición de video
Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar
Los emprendedores inteligentes no empiezan desde cero cada vez: construyen sistemas que pueden escalar.
Con HeyGen, es fácil mantener tus videos alineados con tu marca configurando un Brand Kit para usar automáticamente tus fuentes, colores, logotipos y recursos.
Solo pega la URL de tu sitio web para comenzar o sube tus elementos de marca manualmente.
¿Tienes prisa? No hay problema. Siempre puedes regresar y terminar este paso después.
Tip pro
Una vez que tu Brand Kit tenga los colores de tu marca, puedes actualizar fácilmente la mayoría de las plantillas de HeyGen Templates para que coincidan. Solo cambia tus colores para que cada video se mantenga alineado con tu marca, o toca el botón Shuffle Colors para que HeyGen los cambie automáticamente.
Paso 2: define tu estrategia
Antes de empezar a crear videos, tómate un momento para aclarar tu objetivo, audiencia y plataforma, y tu mensaje. Esto te ayudará a crear videos que no solo se vean increíbles, sino que también funcionen para mejorar tus resultados.
Objetivo
¿Qué quieres que logre este video?
Ejemplos: hacer crecer tu audiencia, promocionar un producto nuevo, compartir un tutorial rápido, reseña de producto
Público objetivo
¿Quién está viendo este video y qué le importa en este momento?
Ejemplos: nuevos seguidores en TikTok, fans leales, posibles socios de colaboración, personas que solo van scrolleando
Canal principal de distribución
¿Para qué plataforma está hecho esto y cómo lo va a encontrar la gente?
Ejemplos: Instagram Reels, TikTok, YouTube, página de link en bio
Message or Hook
¿Qué problema estás resolviendo y cómo vas a detener el scroll en los primeros 5 segundos?
Ejemplos: “¿Alguna vez te has preguntado por qué no ves resultados después de un entrenamiento intenso?” o “Esta app me ayudó a llegar a 10k seguidores en 30 días.”
[ESTRATEGIA DE EJEMPLO]
Tip pro
¿Necesitas una segunda opinión? Ve a ChatGPT, Claude u otra herramienta de tu preferencia y usa el siguiente prompt:
"Estoy creando un video para mi pequeña empresa. Mi objetivo es [goal], mi audiencia es [audience], lo voy a compartir en [platform], y mi gancho es: [hook]. ¿Qué retroalimentación o mejoras sugerirías?"
Paso 3: escribe tu guion
Tu guion es la base de un gran anuncio en video o de una experiencia de aprendizaje clara y efectiva.
Para un video promocional o anuncio, aquí te decimos cómo sacarle el máximo provecho:
- Empieza con un hook potente (los primeros 3 a 5 segundos son los más importantes) que muestre un problema común o una propuesta de valor clara.
- Termina con un CTA claro (llamado a la acción), como dirigir a tu sitio web, una nueva oferta, etc.
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to your audience.
Para un video educativo, así es como puedes hacerlo bien:
- Empieza con contexto y relevancia como un escenario, una pregunta o un reto común para mostrar por qué el tema importa. Esto genera motivación y compromiso por parte de las personas que aprenden.
- Manténlo estructurado y enfocado, dividiendo el contenido en pasos lógicos y fáciles de seguir, con un ritmo claro y constante.
- Usa un lenguaje sencillo y conversacional, hablando de forma directa y clara con la persona que está aprendiendo.
- Refuerza los puntos clave y los siguientes pasos terminando con un resumen sencillo, una invitación a reflexionar o aplicar lo aprendido, o una indicación clara del siguiente módulo o recurso.
Tip pro
¿Quieres avanzar más rápido? Revisa la siguiente página de Mejores prácticas para obtener orientación sobre cómo usar herramientas como ChatGPT para escribir tu guion.
¿Todavía no estás seguro de por dónde empezar? Aquí tienes algunos ejemplos de guiones para inspirarte.
Si estás siguiendo el proceso en HeyGen, estos guiones ya vienen integrados en tu plantilla.
Accede a las plantillas que incluyen estos guiones aquí:
Video para influencer en redes sociales
Explora plantillas de guiones y más consejos para los tipos de videos de marketing más populares
→ Anuncios en video
→ Videos de influencers en redes sociales
→ Videos de tutoriales
→ Videos explicativos de producto
Profundiza más en la creación de guiones
Mejores prácticas: escribe guiones mejor y más rápido con IA
Tienes contenido que crear, así que deja que la IA haga el trabajo pesado con tus guiones. Entre editar, publicar y seguir tendencias, escribir guiones de video no debería llevar horas. Herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini pueden ayudarte a generar guiones pulidos y listos para cada plataforma en cuestión de minutos.
Paso 1: empieza con una petición clara
Dile a la IA qué tipo de video estás creando y qué quieres que haga por tu negocio. Incluye detalles como:
- El tipo de video (por ejemplo, Reel, intro de YouTube, colaboración con marca)
- Para quién es (por ejemplo, nuevos seguidores, fans leales, marcas)
- Your goal (e.g. boost views, promote merch, explain something)
- El tono o la voz (por ejemplo, relajado, intenso, sarcástico, experto)
Prompt de ejemplo:
"Escribe un guion de 60 segundos, fácil de entender para principiantes, para un TikTok de finanzas personales sobre cómo crear un fondo de emergencia. El tono debe ser seguro, informativo y con el que una persona joven se pueda identificar. Termina con un CTA para que se registren usando el enlace en mi bio."
Step 2: Add key talking points
Want a script that actually sounds like you? Feed the AI a few bullets to anchor it.
Ejemplo:
- Tu producto, servicio u oferta
- Propuesta de valor clave
- Llamado a la acción (lo que quieres que hagan las personas que ven tu contenido)
Prompt de ejemplo:
"Incluye estos puntos: empieza con una meta de ahorro de $1,000. El 60% de los estadounidenses no puede cubrir una emergencia de $400. Evita tener este dinero en una cuenta de cheques. CTA: usa el rastreador de la lección para trazar tu meta de ahorro."
Paso 3: pide el formato correcto
Dile a la IA cómo vas a entregar el video. ¿Vas a hablarle directo a la cámara? ¿Usarás una voz en off? Hazle saber a la IA para que acierte con el tono.
Ejemplo:
- A spoken script delivered by me to the camera
- Se distribuirá en Instagram Reels
- A casual, youthful tone that appeals to teens
Sample prompt:
"Escribe esto como un guion hablado presentado por mi avatar de IA para Instagram Reels. Hazlo casual, atractivo y con el que los adolescentes se puedan identificar."
Step 4: Review and tweak
Pega el guion en HeyGen, prévisualízalo con tu avatar y escucha. ¿Suena como tú? Si no, ajústalo con prompts de seguimiento como:
- Hazlo más conversacional
- Agrega un gancho que llame la atención en los primeros 3 segundos
- Convierte esto en una versión más corta de 30 segundos para redes sociales
- Incluye un dato rápido sobre la colonia
- Prueba tres versiones del CTA de cierre
Profundiza más en la creación de guiones
→ Cómo escribir guiones de video ganadores con IA: la guía moderna para marketers (eBook)
Paso 4: crea un avatar hiperrealista
Explora la biblioteca de HeyGen con más de 700 avatares listos para usar y muy variados Public Avatars o crea un Custom Avatar que se vea y suene exactamente como tú en la vida real.
Ya sea que estés construyendo una marca personal o creando contenido para una colaboración con una marca, HeyGen te da opciones flexibles y pensadas para creadores para tus avatares personalizados.
Mira abajo para descubrir cómo crear uno que sea el mejor para ti.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Vas a obtener
Ideal para
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento
Gemelo digital hiperrealista
10-15 fotos
Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA
Gemelo digital realista
Prompt de texto
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA
Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.
Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música
Cuando crees un avatar personalizado, recuerda: calidad de entrada = calidad de salida. Entre mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.
Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento de Hyper Realistic Avatar, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Mejores prácticas
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
10-15 fotos
Generar avatar
Prompt de texto
Si eres nuevo escribiendo prompts, revisa nuestras mejores prácticas para prompts
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución
Tip pro
Usa la función Generating Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
¿Quieres profundizar más?
Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces generadas con IA en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.
Tipo de voz personalizada
Método de creación
Salida
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clonación de voz realista basada en tu propia voz y entonaciones. Soporta múltiples emociones.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, pitch, emoción)
Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.
Una voz ficticia o voces muy caracterizadas
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu propia voz y entonaciones. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear un gemelo digital, pero por lo general requiere un pago adicional.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:
• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: cómo usar prompts como un profesional
El prompting es la práctica de redactar y ajustar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
El prompting es una habilidad muy poderosa para cualquier creador de IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es tu único límite. Prepárate para experimentar y mejorar en cada iteración.
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado
Dale vida a los avatares de foto
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas para prompts
Sé específico
Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Usa una estructura consistente: qué, quién, dónde, cómo. Esto aplica a los elementos visuales, el tono de voz y la dirección del movimiento.
Incluye contexto e intención
Hazle saber a la IA cuál es el objetivo: ¿es para un demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar mejor el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).
Itera y mejora
No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden generar resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.
Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando
Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.
Paso 5: crea y perfecciona tus escenas en AI Studio
Ahora que tu guion y tu avatar están listos, es momento de darle vida a tu mensaje en el editor AI Studio de HeyGen, donde es muy fácil personalizar, mejorar y pulir cada parte de tu video, ¡sin necesidad de tener experiencia en edición!
- Diseña tus escenas en minutos usando el Brand Kit o las plantillas que configuraste en el paso 1.
- Refuerza tu mensaje con texto o elementos visuales en pantalla y haz que aparezcan o desaparezcan con Animaciones.
- Explora la biblioteca de medios de stock de HeyGen para encontrar video b-roll de alta calidad, libre de regalías.
- Usa Transiciones de Escena Premium para darle a tu video un acabado fluido y profesional.
- Agrega y personaliza Subtítulos para que tus videos sean más atractivos y accesibles.
- Traduce tus videos para llegar a estudiantes, compañeros de equipo y audiencias de todo el mundo
Tip pro
Crea y compara múltiples versiones de tus videos para ver qué mejora el engagement y el rendimiento.
¿Listo para editar como un profesional?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un curso de video a profundidad que cubre las funciones de edición de HeyGen
Mejores prácticas: ajusta la pronunciación, las emociones y las entonaciones
¿Necesitas que tu avatar suene perfecto? HeyGen te da herramientas poderosas para ajustar las locuciones y lograr una voz natural, precisa y que se sienta real.
Función
Función
Úsalo para
Agrega pausas y ajusta la pronunciación de palabras específicas directamente en el panel de guion
Sube o graba audio con el tono, ritmo y pronunciación que quieras, y deja que cualquier avatar lo interprete con su propia voz
Da forma a la emoción y el tono de un guion con solo hacer clic en un botón
Amplía el rango de tu voz personalizada subiendo grabaciones adicionales con distintos tonos emocionales. Elige la que mejor se adapte a cada momento
¿Quieres verlo en acción?
Estrategias para escalar tu impacto
Ya sea que estés llegando a nuevos mercados, probando qué funciona o adaptando tu contenido a diferentes audiencias, estas prácticas avanzadas y herramientas te ayudarán a escalar tu impacto con precisión.
Llega al mundo con traducción
Descubre cómo traducir y localizar tus videos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.
Usa la función Brand Voice de HeyGen para mantener la coherencia en los videos traducidos, personalizando cómo se manejan ciertas palabras (por ejemplo, pronunciaciones de nombres de marca, forzar o bloquear la traducción de ciertos términos).
Las personas usuarias de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos usando nuestra función Proofread.
¿Necesitas inspiración? Mira cómo Trivago usó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados.
Apoya la gestión del cambio con contenido flexible y actualizable
El cambio es constante y tus materiales de aprendizaje tienen que ir al mismo ritmo. Ya sea que estés renovando todo un módulo de curso o actualizando un solo video de capacitación, la producción de contenido tradicional con regrabaciones y edición puede convertir incluso un cambio pequeño en un trabajo enorme.
Con HeyGen, actualizar videos toma minutos, no días. Cambia guiones, edita texto, modifica los visuales y genera nuevas versiones con solo unos cuantos clics. Se acabaron los cuellos de botella. Solo video rápido y flexible que ayuda a tus estudiantes a adaptarse tan rápido como se mueve tu organización. Aprende más sobre cómo usar HeyGen para la gestión del cambio.
Personaliza a gran escala
Dale un toque personal a tus campañas de correo, alcance de ventas o atención al cliente con Videos personalizados. Al usar elementos dinámicos, como el nombre de quien ve el video o detalles adaptados a sus intereses, puedes crear una experiencia única y mucho más atractiva para cada persona.
Avatar interactivo
Ya sea para ventas, atención al cliente o educación, Interactive Avatars convierten videos de una sola vía en conversaciones dinámicas de doble vía. Es una forma poderosa de aumentar el engagement, personalizar las experiencias y generar acción.
¿Necesitas inspiración? Mira cómo getitAI incrementa las ventas de ecommerce con experiencias de compra en vivo y personalizadas.
Caso de uso #1: video para influencer en redes sociales
Historias y ejemplos de clientes
Cómo Reply.io impulsó la presencia de su CEO en TikTok con su avatar de HeyGen
Favoured multiplica por 6X su contenido UGC con HeyGen para lograr más cantidad y mejor calidad
Cómo la instructora de artes marciales Kung Fu Kendra amplió el alcance de sus cursos con promoción multilingüe en redes sociales
Ideal para
Negocios que dependen del respaldo social, incluyendo: negocios de productos (cuidado de la piel, decoración, etc.), negocios de servicios (bienes raíces, coaches, consultores) y negocios de nicho o basados en pasiones (marcas para mascotas, empresas ecológicas)
Mejores prácticas
- Engancha a tu audiencia rápido.Busca captar la atención en los primeros 1-2 segundos con movimiento, texto llamativo o un visual impactante.
- Diseña para la reproducción automática en silencio. Usa subtítulos, superposiciones de texto y narración visual, ya que muchas personas ven los videos sin sonido.
- Hazlo corto.Menos es más. Apunta a menos de 15-30 segundos en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Ajusta la velocidad de tu guion usando la configuración avanzada de voz.
- Encuádralo para el feed. Usa formatos verticales (9:16) o cuadrados según la plataforma. Evita la orientación horizontal a menos que estés publicando en YouTube.
- Empieza con el “aha”. Destaca desde el inicio la transformación, el beneficio o el impacto emocional, no solo las características del producto.
- Haz que se vea nativo. Usa las tendencias de la plataforma, ediciones más rápidas al estilo creador o avatares UGC para mezclarse con el feed.
Funciones principales
- Avatares UGC: explora cientos de avatares de stock generados con IA con una vibra auténtica de creador de contenido.
- Subtítulos: asegúrate de que tu mensaje llegue, incluso cuando el sonido esté desactivado.
Tip pro
Esta es una estructura de contenido de alto rendimiento que usan los creadores top en TikTok, Reels y Shorts:
- Visuales que detienen el scroll: empieza con texto llamativo, movimiento o una imagen sorprendente que haga que la gente deje de hacer scroll
- Momento con el que te puedas identificar: refleja un dolor real o una situación de “yo he estado ahí” para crear una conexión instantánea
- Transformación o resultado: muestra el valor de tu producto en acción
- Perspectiva del creador: usa voz en off o texto en pantalla para narrar con un tono personal y auténtico
- CTA simple: haz que el siguiente paso sea obvio ("Prueba esto", "mira más" o "visita el sitio web").
¿Listo para profundizar más?
→ Mira un tutorial paso a paso para crear videos para influencers en redes sociales
→ Explora el ebook de HeyGen 5 formas de mejorar tus anuncios en video y su rendimiento
Caso de uso #2: anuncios en video
Historias de clientes y ejemplos
Ask The Agent generó confianza para aumentar los nuevos clientes potenciales
El video con IA ayudó a Crystal Ninja a lanzar retail, comercio electrónico, educación y eventos
El autor Jason Felts promocionó su libro con videos de avatares
Perfect For
marcas, negocios o servicios de marketing
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
- Lead with the value. Share your key message or benefit right away. Don’t wait until the end to tell people what’s in it for them.
- Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
- Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
- Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
- Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Ready to level up?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads
→ Dive into HeyGen’s 5 ways to improve your video ads and performance ebook
Use Case #3: Learning Courses
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perfect For
Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
Best Practices
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Keep your script clear and conversational
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Be intentional with visuals
Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.
Add light interactivity
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
- Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
Ready to dive in deeper?
→ Dive in deeper with our Practical Guide for L&D Professionals eBook
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