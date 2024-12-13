Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando cómo transformar contenido escrito en vídeos atractivos utilizando la innovadora función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con superposiciones de texto dinámicas y animaciones sutiles, acompañado de una locución profesional y animada, mostrando la facilidad de usar HeyGen como editor de vídeos de YouTube con IA para generar rápidamente contenido de marketing poderoso.

Generar Vídeo