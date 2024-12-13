creador de vídeos de youtube: Crea Vídeos Atractivos con IA

Convierte tus ideas en impresionantes vídeos de YouTube en minutos. Nuestra plataforma impulsada por IA utiliza tu guion para una creación de texto a vídeo sin complicaciones.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, demostrando cómo transformar contenido escrito en vídeos atractivos utilizando la innovadora función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con superposiciones de texto dinámicas y animaciones sutiles, acompañado de una locución profesional y animada, mostrando la facilidad de usar HeyGen como editor de vídeos de YouTube con IA para generar rápidamente contenido de marketing poderoso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo tutorial de 1.5 minutos para aspirantes a creadores de contenido y educadores en línea, ilustrando el proceso fluido de integrar "Avatares de IA" en su contenido educativo, mejorando el compromiso sin necesidad de estar frente a la cámara. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo, utilizando pantallas divididas para mostrar la interfaz de usuario y el rendimiento del avatar resultante, acompañado de una locución calmada y clara que explique los pasos de este potente editor de vídeo en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo detallado de 2 minutos destacando las características dirigido a revisores de tecnología y gerentes de producto, resaltando las avanzadas capacidades de generación de "Subtítulos/captions" de HeyGen y otras funciones principales de edición de vídeo con IA. La presentación visual debe ser elegante y rica en información, con ejemplos de varios estilos de subtítulos y transcripciones precisas, complementado por una locución precisa y articulada que garantice la accesibilidad y comprensión de los aspectos técnicos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 1 minuto para equipos de marketing y anunciantes, demostrando lo fácil que es crear vídeos de YouTube utilizando la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, con cortes rápidos entre varios ejemplos de plantillas y visuales atractivos, subrayado por una banda sonora enérgica y motivadora y una locución confiada, animando a los espectadores a explorar las posibilidades creativas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de YouTube

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de YouTube desde texto hasta visuales y audio cautivadores, listos para involucrar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto, y nuestro creador de vídeos de texto a YouTube generará automáticamente escenas basadas en tu guion, sentando las bases para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Elige de una diversa biblioteca de visuales generados por IA o selecciona un avatar de IA para presentar tu contenido, dando vida a tu historia visualmente.
3
Step 3
Añade Locuciones y Subtítulos
Mejora tu vídeo con locuciones de sonido natural y subtítulos generados automáticamente, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de YouTube
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo fácilmente en el formato óptimo para YouTube, listo para ser subido y compartido con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Educativo Escalable

.

Desarrolla y escala contenido educativo en vídeo para YouTube, alcanzando eficientemente a una audiencia global de estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como editor de vídeos de YouTube con IA?

HeyGen aprovecha las avanzadas funciones de edición de vídeo con IA para transformar texto en contenido de vídeo dinámico. Nuestra plataforma permite a los usuarios crear vídeos de YouTube de alta calidad con Avatares y Actores de IA y visuales generados por IA, simplificando significativamente el proceso de producción.

¿Puede HeyGen crear vídeos de YouTube directamente desde un guion?

Sí, HeyGen se especializa como creador de vídeos de texto a YouTube. Simplemente introduce tu guion, y nuestra plataforma generará locuciones atractivas y añadirá automáticamente subtítulos sincronizados, facilitando la creación eficiente de vídeos de YouTube.

¿Qué características de edición integral ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona un editor de vídeo en línea robusto con extensas funciones de edición de vídeo con IA. Los usuarios pueden utilizar una amplia gama de plantillas de vídeo, personalizar la marca con logotipos y colores, y acceder a una rica biblioteca de medios para producir contenido profesional de YouTube.

¿Cómo mejoran los Avatares de IA la creación de vídeos con HeyGen?

Los Avatares y Actores de IA de HeyGen son un componente clave para crear vídeos de YouTube atractivos sin necesidad de estar frente a la cámara. Estos visuales generados por IA pueden transmitir tu mensaje con expresiones y movimientos naturales, ofreciendo una herramienta poderosa para cualquier creador de vídeos de YouTube.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo