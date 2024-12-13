Crea un vídeo educativo de 60 segundos diseñado para estudiantes y aprendices de por vida, desglosando los conceptos básicos del entrelazamiento cuántico. El estilo visual debe ser una mezcla de gráficos animados claros y texto en pantalla atractivo, acompañado de una narración entusiasta y fácil de entender con voz AI. Utiliza la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar tus explicaciones escritas en visuales dinámicos, haciendo que la física compleja sea accesible como un creador de vídeos educativos efectivo.

Generar Vídeo