Twitter Video Maker: Crea contenido atractivo sin esfuerzo

Utiliza avatares de inteligencia artificial para crear videos cautivadores en Twitter que potencien tu presencia en las redes sociales y mejoren la participación de la audiencia.

Explorar Ejemplos

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Dirigido a los profesionales del marketing digital, este relato de 60 segundos profundiza en la destreza técnica de la edición de vídeos de HeyGen para Twitter. El vídeo utiliza un estilo visual elegante y moderno, complementado por una voz en off profesional generada por los avatares IA de HeyGen. Destaca la importancia de la optimización de vídeos y cómo el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen aseguran que tu contenido se vea perfecto en cualquier dispositivo. Este mensaje es perfecto para aquellos que buscan mejorar su estrategia de redes sociales con herramientas potenciadas por IA.
Indicación 2
Para los creadores de contenido ansiosos por ampliar su presencia en las redes sociales, este vídeo de 30 segundos resalta el potencial creativo del creador de vídeos de Twitter de HeyGen. La narrativa se desarrolla con un estilo visual juguetón y colorido, con efectos de sonido animados para captar la atención de los espectadores. Demuestra la facilidad de usar las plantillas y escenas de HeyGen para producir vídeos que destacan en un muro saturado. Este mensaje es ideal para creadores que quieren dejar una impresión duradera con sus vídeos en Twitter.
Indicación 3
Este vídeo de 90 segundos está diseñado para educadores y formadores que desean aprovechar las redes sociales para contenido educativo. Presenta un estilo visual limpio e informativo, con subtítulos/leyendas claros para garantizar la accesibilidad. La narrativa se centra en la creación de vídeos en Twitter que son tanto informativos como atractivos, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la experiencia de aprendizaje. Este mensaje es perfecto para aquellos que buscan integrar la compartición de vídeos en su calendario de contenidos, haciendo el aprendizaje más interactivo y accesible.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tú Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Cómo usar un creador de vídeos de Twitter

Crea vídeos atractivos para Twitter sin esfuerzo con nuestras herramientas potenciadas por IA.

Step 1
Crea tu guion de video
Comienza creando un guion atractivo para tu vídeo de Twitter. Utiliza nuestra función de texto a vídeo para transformar tu guion en un vídeo dinámico, asegurando que tu mensaje sea claro y cautivador.
Step 2
Elige una plantilla de vídeo de Twitter
Selecciona de una variedad de plantillas de vídeo para Twitter diseñadas para mejorar tu presencia en las redes sociales. Estas plantillas son personalizables, lo que te permite adaptar el estilo y los efectos para que coincidan con tu marca.
Step 3
Añadir voz en off y subtítulos
Mejora tu vídeo con nuestra generación de voz en off y funciones de subtítulos. Esto asegura que tu contenido sea accesible y atractivo, llegando a un público más amplio en Twitter.
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en la relación de aspecto óptima para Twitter. Comparte tu video directamente en Twitter para potenciar tu presencia en las redes sociales y relacionarte de manera efectiva con tu audiencia.

Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores para producir sin esfuerzo videos cautivadores para Twitter utilizando herramientas potenciadas por inteligencia artificial, mejorando la presencia en redes sociales con contenido atractivo y estilos personalizables.

Presentar historias de éxito de clientes

Craft compelling Twitter videos that highlight customer success, enhancing brand credibility and connection.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos para Twitter?

HeyGen ofrece un potente generador de vídeos AI que simplifica el proceso de creación de vídeos para Twitter. Con plantillas y escenas personalizables, puedes producir fácilmente contenido atractivo adaptado a tu presencia en las redes sociales.

¿Qué hace único al generador de vídeos AI de HeyGen?

El generador de vídeos con IA de HeyGen destaca por su capacidad de transformar guiones en vídeos utilizando avatares con IA y generación de voz en off, asegurando que tus vídeos de Twitter sean profesionales y cautivadores.

¿Puedo usar HeyGen para editar videos para Twitter?

Sí, HeyGen ofrece herramientas completas de edición de video para Twitter, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, permitiéndote optimizar tus videos para la plataforma sin esfuerzo.

¿Hay plantillas de vídeo para Twitter disponibles en HeyGen?

Por supuesto, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de video para Twitter que son completamente personalizables, lo que te permite crear contenido único y atractivo que se alinea con el estilo y el mensaje de tu marca.

