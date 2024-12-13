Creador de Vídeos de Taller para Crear Vídeos Atractivos con IA

Transforma el contenido de tu taller en vídeos de formación atractivos utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion.

464/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Enfrentando el desafío de explicar claramente características complejas de software? Desarrolla un "vídeo explicativo" de 45 segundos para nuevos usuarios, dirigido a profesionales conocedores de la tecnología, mostrando un estilo visual limpio y moderno con un avatar de IA amigable e informativo proporcionando la narración. Aprovecha los "avatares de IA" de HeyGen para dar vida a los mensajes clave de tu producto con un toque personalizado.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante "vídeo para redes sociales" de 15 segundos para anunciar una venta relámpago, diseñado para entusiastas de la moda en Instagram. Esta pieza corta e impactante necesita gráficos visualmente atractivos y de ritmo rápido y una pista de música de fondo pegajosa, fácilmente ensamblada y estilizada utilizando los diversos "templates y escenas" de HeyGen para captar la atención inmediata y fomentar el compromiso rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Desata el potencial de tu nuevo dispositivo creando un dinámico "vídeo de demostración de producto" de 60 segundos para potenciales inversores y primeros adoptantes. Este vídeo debe mantener una presentación visual profesional y elegante con una voz en off persuasiva y entusiasta, incorporando efectivamente diversos visuales de la extensa "biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para resaltar las características y beneficios del dispositivo innovador.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Taller

Produce sin esfuerzo vídeos de taller profesionales, vídeos explicativos y más utilizando potentes herramientas de IA, transformando tus ideas en contenido atractivo listo para compartir.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de templates de vídeo pre-diseñados y escenas, o empieza con un lienzo en blanco para crear tu proyecto de vídeo de taller.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una diversa gama de avatares de IA realistas para actuar como tu presentador en pantalla, mejorando el atractivo visual de tus vídeos de taller.
3
Step 3
Añade Tu Contenido
Pega tu guion de taller directamente en el editor. La IA transformará instantáneamente tu texto en voces en off de sonido natural utilizando Texto a vídeo desde guion.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Revisa tu vídeo de taller final y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas, haciendo que tu contenido esté listo para atraer a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Talleres y Contenido

.

Produce rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales a partir del contenido de tus talleres para aumentar la visibilidad y atraer a más participantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos?

HeyGen es un potente "creador de vídeos con IA" que simplifica el proceso para "crear vídeos" para diversos propósitos, incluidos "vídeos explicativos" y "vídeos de taller". Puedes transformar fácilmente guiones en vídeos pulidos utilizando "avatares de IA" y "texto a voz de IA" realista, aprovechando nuestros diversos "templates de vídeo". Esta plataforma profesional permite una producción de vídeo eficiente con resultados de alta calidad.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece una "interfaz fácil de usar" con un "editor de arrastrar y soltar" para agilizar tu flujo de trabajo de creación de vídeos. Su diseño intuitivo, combinado con "templates de vídeo" preconstruidos y un amplio soporte de biblioteca de medios, reduce significativamente el tiempo de producción. Esto hace de HeyGen una herramienta de vídeo con IA altamente eficiente para profesionales.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear "vídeos de marketing" profesionales, "vídeos de demostración de productos", "vídeos de formación" y "vídeos para redes sociales". Puedes aprovechar "avatares de IA", capacidades dinámicas de texto a vídeo desde guion y "controles de marca" para producir contenido convincente que se alinee con tu marca. Añade fácilmente subtítulos/captions y elige entre varios redimensionamientos y exportaciones de relación de aspecto para distribución multiplataforma.

¿Los avatares de IA de HeyGen ofrecen opciones de personalización?

Los avanzados "avatares de IA" de HeyGen son una característica central, permitiéndote elegir entre una variedad de personajes diversos para representar tu marca o mensaje. Estos avatares, junto con nuestra potente tecnología de "texto a voz de IA", dan vida a tus guiones con voces y expresiones realistas. Aunque ofrecen una robusta personalización a través de la selección y la voz, HeyGen se enfoca en ofrecer presentadores digitales de alta calidad y listos para usar.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo