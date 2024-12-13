Creador de Vídeos de Aprendizaje en Talleres: Crea Formación Atractiva
Acelera el aprendizaje y desarrollo transformando tus guiones en vídeos de formación profesional con generación de voz en off de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo explicativo cautivador de 45 segundos que demuestre el poder de un generador de vídeos de IA para expertos en la materia. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y animado con cambios rápidos de escena desde las plantillas y escenas de HeyGen, y una voz en off amigable y segura generada usando la generación de voz en off de HeyGen para simplificar temas complejos.
Produce un vídeo de 90 segundos para los departamentos de RRHH y Formación centrado en mejorar la incorporación de empleados y el aprendizaje y desarrollo en general. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con diversos avatares de IA presentando información clave, utilizando los avatares de IA de HeyGen y subtítulos automáticos para asegurar la accesibilidad y retención para todos los nuevos empleados.
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para formadores de productos que destaque la formación técnica efectiva usando HeyGen para crear vídeos. Emplea un estilo visual limpio e instructivo con señales visuales específicas extraídas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración directa y clara, fácilmente adaptable para diferentes plataformas usando la función de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance del Aprendizaje y la Producción de Cursos.
Desarrolla y entrega más cursos de aprendizaje de manera eficiente, alcanzando una audiencia global con facilidad.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aumenta la participación de los alumnos y la retención del conocimiento a través de vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para empresas?
HeyGen permite a las empresas crear vídeos de formación de alta calidad de manera sencilla utilizando su avanzado generador de vídeos de IA. Al transformar texto en vídeo con avatares de IA y voces en off profesionales de IA, HeyGen agiliza todo el proceso de producción para el aprendizaje y desarrollo. Esta interfaz fácil de usar hace que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para desarrollar contenido de aprendizaje atractivo?
HeyGen proporciona potentes características de IA, incluyendo avatares de IA personalizables y voces en off de IA realistas, para desarrollar contenido de aprendizaje atractivo. Puedes convertir fácilmente tus guiones en vídeos animados dinámicos o vídeos explicativos, mejorando la retención del conocimiento. Esta plataforma aprovecha la IA para crear vídeos que cautivan e informan.
¿Es HeyGen adecuado para crear contenido integral de incorporación de empleados y L&D?
Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de formación ideal para desarrollar contenido integral de incorporación de empleados y L&D. Su robusto conjunto de plantillas y controles de marca permite a los equipos de L&D producir vídeos de formación técnica consistentes y profesionales rápidamente. HeyGen ayuda a facilitar iniciativas efectivas de aprendizaje y desarrollo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de aprendizaje en talleres personalizados de manera eficiente?
Sí, HeyGen permite la creación eficiente de vídeos de aprendizaje en talleres personalizados al permitir a los usuarios transformar sus materiales de taller en formatos de vídeo atractivos. Con opciones para avatares de IA, varias escenas y controles de marca, puedes adaptar tu contenido para ajustarse a objetivos de aprendizaje específicos. HeyGen te ayuda a crear vídeos que resuenen con tu audiencia.