Diseña un vídeo explicativo cautivador de 45 segundos que demuestre el poder de un generador de vídeos de IA para expertos en la materia. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y animado con cambios rápidos de escena desde las plantillas y escenas de HeyGen, y una voz en off amigable y segura generada usando la generación de voz en off de HeyGen para simplificar temas complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos para los departamentos de RRHH y Formación centrado en mejorar la incorporación de empleados y el aprendizaje y desarrollo en general. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con diversos avatares de IA presentando información clave, utilizando los avatares de IA de HeyGen y subtítulos automáticos para asegurar la accesibilidad y retención para todos los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para formadores de productos que destaque la formación técnica efectiva usando HeyGen para crear vídeos. Emplea un estilo visual limpio e instructivo con señales visuales específicas extraídas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración directa y clara, fácilmente adaptable para diferentes plataformas usando la función de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto de HeyGen.
Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Aprendizaje en Talleres

Crea fácilmente vídeos de talleres y formación atractivos con IA. Transforma guiones en contenido de aprendizaje dinámico para educar e incorporar a tu equipo.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza tu proyecto seleccionando una plantilla profesional de la biblioteca o empezando con un lienzo en blanco para diseñar tu vídeo de aprendizaje en talleres, utilizando las plantillas y escenas disponibles.
2
Step 2
Añade Tu Guion de Contenido
Pega tu guion de aprendizaje en el editor de texto. Nuestra IA transformará tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde el guion.
3
Step 3
Selecciona Tu Presentador de IA
Mejora tus vídeos de formación eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu contenido con una entrega clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de aprendizaje en talleres pulido y expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados, listo para su distribución como vídeos de formación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para empresas?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos de formación de alta calidad de manera sencilla utilizando su avanzado generador de vídeos de IA. Al transformar texto en vídeo con avatares de IA y voces en off profesionales de IA, HeyGen agiliza todo el proceso de producción para el aprendizaje y desarrollo. Esta interfaz fácil de usar hace que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para desarrollar contenido de aprendizaje atractivo?

HeyGen proporciona potentes características de IA, incluyendo avatares de IA personalizables y voces en off de IA realistas, para desarrollar contenido de aprendizaje atractivo. Puedes convertir fácilmente tus guiones en vídeos animados dinámicos o vídeos explicativos, mejorando la retención del conocimiento. Esta plataforma aprovecha la IA para crear vídeos que cautivan e informan.

¿Es HeyGen adecuado para crear contenido integral de incorporación de empleados y L&D?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de formación ideal para desarrollar contenido integral de incorporación de empleados y L&D. Su robusto conjunto de plantillas y controles de marca permite a los equipos de L&D producir vídeos de formación técnica consistentes y profesionales rápidamente. HeyGen ayuda a facilitar iniciativas efectivas de aprendizaje y desarrollo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de aprendizaje en talleres personalizados de manera eficiente?

Sí, HeyGen permite la creación eficiente de vídeos de aprendizaje en talleres personalizados al permitir a los usuarios transformar sus materiales de taller en formatos de vídeo atractivos. Con opciones para avatares de IA, varias escenas y controles de marca, puedes adaptar tu contenido para ajustarse a objetivos de aprendizaje específicos. HeyGen te ayuda a crear vídeos que resuenen con tu audiencia.

