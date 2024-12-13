Crea un vídeo de bienvenida e informativo de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, diseñado para presentar la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. Este vídeo debe contar con un estilo visual profesional y moderno, aprovechando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para un aspecto pulido, complementado por una "Generación de voz en off" amigable y clara para guiar a la audiencia sin problemas. Dirigido a equipos de L&D que buscan optimizar su proceso de "Incorporación de empleados" con "vídeos de formación" atractivos.

