Creador de Vídeos de Formación en el Lugar de Trabajo: Crea Contenido Atractivo
Crea vídeos de formación para empleados cautivadores al instante usando avatares de IA para involucrar a tus equipos de L&D.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a todo el personal existente, explicando un nuevo "proceso de trabajo" o actualización de políticas. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, incorporando "Avatares de IA" para presentar la información claramente y utilizando "Subtítulos" para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores. El audio debe ser informativo con un tono profesional pero accesible, haciendo que la información compleja sea digerible para todo el equipo.
Produce un vídeo de actualización de "Formación en cumplimiento" de 30 segundos, perfecto para difundir rápidamente información crucial a todo el personal. La presentación visual debe ser directa y con marca, utilizando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para añadir visuales relevantes, elaborado eficientemente usando "Texto a vídeo desde guion". Un estilo de audio autoritario pero accesible asegurará que el mensaje se tome en serio pero siga siendo atractivo para el "creador de vídeos de formación".
Crea un fragmento de "Formación técnica" de 90 segundos, diseñado para guiar a los empleados a través de una nueva función o herramienta de software. El vídeo necesita un enfoque visual paso a paso, presentando un "Avatar de IA" para demostrar las acciones claramente, con la flexibilidad de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para una visualización óptima en varias plataformas. El audio debe ser detallado y explicativo, entregado a un ritmo calmado y medido para asegurar una comprensión completa para aquellos que buscan "crear vídeos de formación".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el aprendizaje y la retención de conocimientos de los empleados.
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Acelera la creación de contenido para desarrollar una gama más amplia de cursos de formación, alcanzando efectivamente a todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en el lugar de trabajo?
HeyGen permite a los equipos de L&D crear rápidamente vídeos de formación utilizando un generador de vídeos de IA avanzado. Nuestra plataforma transforma guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA y voces en off, simplificando significativamente el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad en el lugar de trabajo.
¿Qué ventajas ofrecen los Avatares de IA para los vídeos de formación de empleados con HeyGen?
Los Avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia profesional y consistente en pantalla para tus vídeos de formación de empleados. Estos presentadores impulsados por IA pueden ofrecer contenido atractivo con voces en off naturales, haciendo que tu formación sea más dinámica y escalable sin la necesidad de producción de vídeo tradicional.
¿Proporciona HeyGen herramientas para que los equipos de L&D produzcan vídeos de formación bajo demanda rápidamente?
Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos en línea eficiente diseñado para que los equipos de L&D produzcan vídeos de formación bajo demanda con facilidad. Utilizando plantillas personalizables y características intuitivas de edición de vídeo, puedes crear y distribuir rápidamente contenido de formación efectivo.
¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de módulos de formación técnica completos?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos de formación ideal para desarrollar contenido de formación técnica completo. Con capacidades como grabación de pantalla, voces en off de IA y la capacidad de integrar vídeos detallados de instrucciones, HeyGen te ayuda a producir recursos educativos claros y efectivos para temas complejos.