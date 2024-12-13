Generador de Videos de Formación en el Lugar de Trabajo: Crea Contenido de L&D Atractivo
Crea videos de formación para empleados atractivos con avatares de AI realistas, optimizando la producción para equipos de L&D.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una actualización de cumplimiento de 60 segundos para el personal existente, dirigida a oficiales de cumplimiento, utilizando un estilo visual moderno e interactivo presentado por un avatar de AI, mostrando los poderosos avatares de AI de HeyGen para entregar información clave.
Produce un video de formación técnica detallado de 90 segundos explicando una nueva característica de software para equipos técnicos, utilizando un estilo visual claro y paso a paso con gráficos animados, ensamblado sin esfuerzo usando la amplia gama de Plantillas y escenas de HeyGen.
Crea una introducción de 30 segundos a la cultura de la empresa para nuevos empleados, destinada a departamentos de RRHH, con una voz informativa y humana, posible gracias a las avanzadas capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza video potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención de conocimiento en todos los programas de formación de empleados.
Escala la Formación y la Incorporación a Nivel Global.
Desarrolla y despliega cursos de formación extensos y materiales de incorporación de manera eficiente a una fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación atractivos?
HeyGen permite a los equipos de L&D crear videos de formación de alta calidad sin esfuerzo utilizando AI. Simplemente introduce tu guion, y nuestro avanzado generador de videos AI lo transforma en un video profesional con avatares de AI realistas y voces en off personalizables, acelerando drásticamente tu proceso de creación de videos.
¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para el contenido de video?
HeyGen proporciona un control creativo extenso, permitiéndote elegir entre varios avatares de AI, personalizar voces en off y utilizar una amplia selección de plantillas y escenas. También puedes integrar el logo y los colores de tu marca para asegurar que todos tus videos generados por AI mantengan una apariencia consistente y profesional.
¿Es accesible la creación de videos con HeyGen para usuarios sin habilidades de edición?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera convertirse en creador de videos de formación sin necesidad de habilidades previas de edición. Nuestra plataforma de video AI intuitiva te permite generar contenido de video atractivo directamente desde texto, haciendo que la producción de videos profesionales sea accesible para todos en tu equipo.
¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen la entrega de información?
Los avatares de AI realistas de HeyGen actúan como presentadores atractivos, entregando tu mensaje con audio sincronizado y expresiones realistas. Transforman guiones estáticos en videos dinámicos generados por AI, haciendo que la formación de empleados y otros contenidos informativos sean más cautivadores y fáciles de absorber para los espectadores.